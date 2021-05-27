Almanya, Sürücüsüz Araç Devrine Hazırlanıyor!

Almanya’da sürücüsüz araçların kullanımının kabul edilmesi tartışılıyor. Şu anda Almanya parlamentosunun alt meclisi olan Federal Meclis‘te sürücüsüz araçların 2022’den itibaren ülke genelindeki kamu yollarını kaplamasına izin verecek olan yeni yasa hazırlanıyor.

Otonom araçların ticari operasyonlarını destekleyen bu yeni yasal çerçeve, dünya çapında hızla büyüyen, otonom ticari araç karşılama ve lojistik hizmetlerinde yer alan şirketler için şüphesiz çekici olacak. Yeni mevzuat kabul edildiğinde, otonom araçların tekerleklerin arkasında şimdiye kadar zorunlu olan güvenlik sürücüsü olmadan çalışmasına izin verecek.

Önerilen yasa, ancak Almanya’nın üst meclisinde geçirildikten sonra resmiyet kazanacak. Tasarıdaki ayrıntılar, güvenlik sürücüsü olmayan otonom araçların, tüm güvenlik gerekliliklerini yerine getirdikten sonra kamu yollarını kat etmesine izin verilebileceğini gösteriyor.

Tasarı ayrıca, yolcu taşımacılığı, lojistik, şirket servisleri ve tıbbi tesisler ile huzurevleri arasındaki iş ve tedarik gezileri dahil olmak üzere halka açık yollarda sürücüsüz araçlar için önerilen ilk uygulamaları da içeriyor.

Emniyet ve güvenliği sağlamak için işe girmek isteyen şirketlerin belirli gereksinimleri bulunuyor. Almanya’da halihazırda otonom testler yürüten çok az şirket, yasa sonunda kabul edildiğinde avantajlı bir başlangıç ​​yapmış olabilir.

Bu yıl, dünyanın farklı yerlerinde halka açık yollarda sürücüsüz araba izinlerinin sayısında büyük bir artış görüldü. Çin ve ABD, bazı şehirlerde bu otonom araçların önemli ölçüde konuşlandırıldığını gördük. AutoX şu anda robotaksisini birkaç ülkede makul bir başarı ile kullanıyor.