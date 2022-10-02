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Android’de Rahatsız Etmeyin modu nasıl kullanılır

Ahmet Ekinler

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Android'de Rahatsız Etmeyin modu nasıl kullanılır

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Sürekli bir bildirim akışıyla uğraşmak can sıkıcıdır. Bu nedenle en iyi Android telefonlar, dikkatinizin dağılmasına gerek olmadığı anlarda telefonunuzu sessize alan Rahatsız Etmeyin modunu sunar. Rahatsız Etmeyin ile ilgili kullanışlı olan şey, bunun yalnızca bir Açma/Kapama düğmesi olmamasıdır. Bir toplantıdaysanız veya uzun bir mesafe gidiyorsanız, Rahatsız Etmeyin özelliğini belirli bir zamanda tekrar açılacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bu kılavuz, Android’de Rahatsız Etmeyin özelliğini nasıl etkinleştireceğinizi ve kullanacağınızı gösterir.

Rahatsız Etmeyin modu nasıl açılır

Bu adımlar için Android 13 çalıştıran bir Google Pixel 6 kullandık. Ancak, Android’in yeni bir sürümünü çalıştırdığınız sürece bu adımlar cihazdan bağımsız olarak çalışacaktır. (Takılıp kalırsanız, Ayarlar uygulamanızın arama çubuğunda Rahatsız Etmeyin öğesini arayın.)

  1. Ayarlar uygulamasını açın.
  2. Aşağı kaydırın ve Ses ve Titreşim‘e dokunun.
  3. Rahatsız Etmeyin‘e dokunun.
  4. Ekranınızın üst kısmındaki Şimdi aç düğmesine dokunun.

Rahatsız Etmeyin için bir istisna yapabilirsiniz. Seçenekleri Şimdi aç düğmesinin altında bulacaksınız. Her seçeneğe dokunun ve ardından, etkin olduğunda Rahatsız Etmeyin’i kesintiye uğratabilecek kişileri, konuşmaları veya uygulamaları seçin.

Rahatsız Etmeyin’i açıp kapatan hızlı bir ayar seçeneği de vardır. Buna, ekranınızın üstünden aşağı kaydırarak ve Rahatsız Etmeyin düğmesine dokunarak erişebilirsiniz. Tam rahatsız etme modu ayarlarını bulmak için bu düğmeye uzun basın.

Rahatsız Etmeyin nasıl programlanır

Telefonunuzun bildirim ping’lerini ve vızıltılarını ayarlanan saatlerde otomatik olarak susturmak istiyorsanız, telefonunuzun Rahatsız Etmeyin menüsündeki Programlar seçeneğine gidin.

  1. Ayarlar uygulamasını açın.
  2. Aşağı kaydırın ve Ses ve Titreşim‘e dokunun.
  3. Rahatsız Etmeyin‘e dokunun.
  4. Aşağı kaydırın ve Programlar‘a dokunun.
  5. Adlandırılmış programların bir listesi ile karşılaşacaksınız. Etkinleştirmek istediğiniz herhangi birinin yanındaki anahtarı değiştirin.
    • Uyku: Manuel olarak ayarlanan saatlerde bildirimleri sessize alın.
    • Etkinlik: Takvim etkinlikleri sırasında bildirimleri sessize alın.
    • Oyun: Telefonunuzda oyun oynarken bildirimleri sessize alın.
    • Sürüş Modu: Telefonunuz araba kullandığınızı algıladığında bildirimleri sessize alın.
    • Daha fazlasını ekleyin: Bir program ayarlamak için etkinlikler ve zamanlar oluşturun.

Bu programları özelleştirmek için programın adına dokunun. Örneğin, uyku saatinizi değiştirebilir veya tekrar eden bir dizi etkinlik seçebilirsiniz.

Zihninizi bildirimlerden arındırın

Bildirimler gerekli bir kötülüktür, bu nedenle arada bir ara vermek iyidir. Gün boyunca yeterince mola verdikten sonra, Android için en iyi oyunlardan bazılarıyla rahatlayın.

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