Apex Legends Mobil Bu Ay Tüm Dünyada Görücüye Çıkacak

Şubat ayında, popüler PC ve konsol savaş oyunu Apex Legends sınırlı bölgelerde görücüye çıktı. Apex Legends, Tencent ve Respawn Entertainment tarafından meydana gelen harika bir oyun deneyimi vaat ediyor.

Oyunun ön kayıtları Mart ayında başladı ve şimdi de küresel olarak her yere ulaşmaya hazırlanıyor. Oyun hem Android hem de iOS platformlarında görücüye çıkacak. Alan için iOS cihazlarda en az 2GB ve Android cihazlarda 3GB RAM gerektiriyor.

Apex Legends Mobile’ın temel oynanışı; PC ve konsoldaki karşılığına benziyor, ancak mobil cihazlar için sıfırdan inşa edilmiş ve bu nedenle, birinci şahıstan üçüncü şahıs bakış açısına geçiş gibi oynanışta bazı değişikliklere sahip.

Apex Legends Mobile, popüler PC/Konsol Battle Royale oyunu Apex Legends’ın mobil uyarlaması olarak karşımıza çıkıyor. PC oyununa benzer şekilde; mobil versiyon da oyunculara en fazla üç oyuncudan oluşan takımlar oluşturma seçeneği vaat ediyor. Bir maçta toplam 60 oyuncu kapasitesine sahip.

Ayrıca bkz: Apex Legends En İyi Loot Noktaları ve Taktikler