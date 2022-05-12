Apex Legends Mobile küresel lansman tarihi nihayet açıklandı

Apex Legends Mobile bir süredir geliştirme aşamasında ve çeşitli erken yapımlardan geçiyor. Ancak sonunda, popüler battle royale oyununun mobil küresel lansman tarihi nihayet açıklandı.

Apex Legends’ın mobil versiyonu 17 Mayıs 2022‘de tüm dünyada piyasaya çıkacak. Hem iOS hem de Android platformlarında yayınlanacak. Eğer bilmiyorsanız Apex Legends, video oyun endüstrisindeki en popüler çok oyunculu nişancı oyunlarından biridir. Ve ana oyun modu için bir battle royale formatına sahiptir. PUBG ve mobil bağlantı noktasının başarısının ardından Apex’in arkasındaki stüdyo da bir mobil bağlantı noktası başlatmaya karar verdi.

Oyun bir süredir belirli bölgelerde mevcut olsa da; resmi küresel çıkış tarihi yakın zamana kadar açıklanmadı. Böylece 17 Mayıs’tan itibaren mobil oyun; nihayet Google Play Store ve Apple App Store’da mevut olacak. Şu an itibariyle, yeni sürüm en çok beklenen oyunlardan biri ve mevcut olduğu bölgelerde; şimdiden büyük başarı elde etti.

Ancak şimdi, Apex Legends Mobile artık daha geniş bir kitle için mevcut olacak; bu da yakında profesyonel bir lig duyurusu görmeyi bekleyebileceğimiz anlamına geliyor. Oyun, Titanfall serisinin de arkasındaki isim olan Respawn Entertainment tarafından geliştirildi.

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