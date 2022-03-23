Apple App Store ve Diğer Hizmetler Neden Kesintiye Uğradı ?

Apple kısa süre önce popüler hizmetilerini etkileyen bir kesinti yaşadı. Buna, iki gün boyunca çalışmayı durduran Müzik, App Store ve hatta Podcast’lerin beğenileri de dahildi.

Yeni bir rapora göre resmi sistem durumu sayfası, hizmetlerin 22 Mart 2022 Salı gününden itibaren yeniden faaliyete geçtiğini doğruladı. Buna rağmen rapor, bu iki günlük kesintiden sonra geldi.

Bundan önce Mac App Store, Apple Card; Apple Books, iCloud Web Apps ve hatta Hava Durumu uygulaması kullanıcıları dün çalışmayı durdurdu. Bu uygulamalara ek olarak, iPhone üreticisinin hizmetlerinden 21 Mart 2022 Pazartesi günü; Arcade ve Haritalar da dahil olmak üzere 11 uygulama daha çalışmayı durduracak.

Şu an itibariyle, iki gün boyunca kesintiye tam olarak neyin neden olduğu hala belli değil. Ancak ayrı bir rapor, şirketin personeline Pazartesi günkü kesintinin bir alan adı sistemi veya temelde bilgisayarların; web sitesi adreslerini doğru sunucuyla eşleştirmesini sağlayan bir internet adres defteri olan DNS’den kaynaklandığını belirtti.

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