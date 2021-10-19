Apple Beats Fit Pro, 1 Kasım’da Görücüye Çıkacak

Apple, dün “Unleashed” etkinliğinde, yeni M1 Pro ve M1 Max çipleriyle desteklenen yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinin yanı sıra üçüncü nesil AirPods gerçek kablosuz kulaklıklarını da görücüye çıkardı. Fakat hepsi bu değil! Nitekim Apple yeni Beats kulaklıklarını da satışa sunmaya hazırlanıyor.

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Bir rapor, yaklaşmakta olan kablosuz kulaklıkların bu yılın başlarında piyasaya sürülen Beats Studio Buds‘a benzer olacağını iddia ediyor. Ayrıca Aktif Gürültü Önleme gibi bazı gelişmiş özellikleri desteklediği de söylentiler arasında yer alıyor.

Kulaklıkların Apple cihazlarıyla hızlı eşleştirme ve Hey Siri gibi özellikleri destekleyen; Apple H1 işlemci tarafından destekleneceğine inanılıyor. Sadece bu değil, yakında çıkacak olan kulaklıklar; Beats uygulaması aracılığıyla Android’de hızlı eşleştirme, pil seviyeleri ve özel kontroller de sunacak.

Beats Fit Pro’nun 1. Sınıf Bluetooth ve mikrofonları kullanırken ürünün harici gürültüyü tanımlamasına ve azaltmasına yardımcı olacak; yerleşik bir ivmeölçer ile donatıldığını da belirtelim.

Pil bölümüne gelecek olursak, kulaklıkların Aktif Gürültü Engelleme veya Şeffaflık Modu açıkken altı saate kadar; Adaptive EQ ile ise yedi saate kadar pil ömrü sunacağı iddia ediliyor. Ancak pil ömrü, şarj kutusu kullanılarak 27-30 saate kadar uzayabiliyor.