Batman Benzeri Filmler ve Diziler

Batman hayranlarını en çok cezbeden şey, maceranın doruğa ulaşmasından kaynaklanıyor. Batman filmlerini izlediyseniz ve sevdiyseniz bu içeriklere bayılacaksınız. İşte Batman benzeri film ve diziler listemiz…

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Daredevil

Görme yetisini kaybetmiş olan Avukat Matt Murdock’ın diğer duyuları diğer insanlardan daha fazla gelişmiştir. Yaman bir avukat olan Murdock suçsuz insanları başarıyla savunmasının yanı sıra geceleri Daredevil kimliğiyle şehri kötülerden ve suçlulardan korumaktadır. Daredevil zorlu bir mücadelenin ardından kiliseye hapsolur ve kendisini çok sevdiği rahibin ellerine bırakır. Burada güç toplayan süperkahraman sıkça geçmişini ve kötü anılarını anımsamaya başlar. Bu ve tüm insanlığın onu beklemesi güç toplamasında önemli bir etken olur.

Bıçağın İki Yüzü

Annesi kendisine hamileyken vampirlerin saldırısı sonucu ölen Blade, bütün ömrünü vampirlerden öç almaya adar. O genlerinde vampirlik taşıdığından dolayı gün ışığına karşı dayanıklıdır. Düşmanları onu Gündüz Gezen diye adlandırır.

Fantastik Dörtlü

Kozmik ışınlara maruz kalmalarıyla süper kahraman haline gelen grupta, kurucu Reed Richards vücudunu değişik şekilllere sokabilmektedir. Kız arkadaşı, Sue Storm, görünmez olabilmektedir. Johnny Storm ateşi kontrol edebilmektedir. Pilot Ben Grimm ise süper güçlü bir taştan bir adama dönüşmüştür. Süper güçlerini bir araya getiren grup Doktor Doom’un kötülüklerine karşı koymaya çalışmaktadırlar.

Batman ve Superman: Adaletin Şafağı

Beraberinde getirdiği umut ile dünyada tanrılaşan Superman neden olduğu savaş ve yıkım ile birlikte insanlık için tehdit unsuru oluşturmaya başlar. Dünya gerçekte ne tür bir kahramana ihitiyaç duyduğuna karar vermek için çabalarken, kontrolsüz hareketleri süren Süper Kahraman’ın insanlığın yanında mı karşısında mı olacağı merak edilirken Gotham Şehrinin koruyucusu Batman’e karşı giriştiği mücadele yeni bir savaşa davetiye çıkaracaktır.

X-Men: Apocalypse

Dördüncü X-Men filmi olan yapım, ilk ve en güçlü mutant olan, diğer mutantların güçlerini kendinde toplayabilen Apocalypse’ın yeryüzünden insanları silmek ve kendine göre yeni bir düzen kurabilmek adına Magneto’yla bir işbirliği yapmasını konu ediyor. Professor X ve ekibinin, bugüne kadar giriştiği en zorlu mücadeleyi sinemaya aktarıyor.

Kara Şövalye

Kara Şövalye’de, Yarasa Adam suça karşı savaşını daha da ileriye götürüyor: Teğmen Jim Gordon ve Bölge Savcısı Harvey Dent’in yardımlarıyla, Yarasa Adam, şehir sokaklarını sarmış olan suç örgütlerinden geriye kalanları temizlemeye girişir. Bu ortaklığın etkili olduğu açıktır, ama ekip kısa süre sonra kendilerini, Joker olarak bilinen ve Gotham şehri sakinlerini daha önce de dehşete boğmuş olan suç dehasının yarattığı karmaşanın ortasında bulurlar.

Çelik Adam

Clark Kent hayal edilemeyecek güçlere sahip olduğu için kendisini yabancılaşmış hisseden yirmili yaşlarında bir gazetecidir. Yıllar once gelişmiş gezegen Krypton’dan Dünya’ya getirilmiş olan Clark sürekli kendisine “Niçin buradayım?” sorusunu sormaktadır. Üvey anne babası Martha ve Jonathan Kent’in değerlerine göre büyütülmüş olan Clark kısa süre içinde süper yeteneklere sahip olmanın çok zor kararlar almak anlamına geldiğini fark eder. Dünya tam da dengeye ve istikrara ihtiyaç duyarken, saldırıya uğrar. Clark’ın yetenekleri barışı sağlamak için mi yoksa sonunda bölmek ve fethetmek için mi kullanılacak?

İnanılmaz Örümcek Adam

Peter Parker gerçek ailesi tarafından terk edilmiş dayısı ve yengesinin büyüttüğü dahası sosyal hayatta zayıf karakterli, lise çağında bir gençtir. Her ergenin yaşadığı “ben kimim?, nereye aitim?” sorunları daha derin sormaktadır. Bir yandan da Gwen Stacy’ye kör kütük aşıktır. Bir gün babasına ait bir çanta bulan Parker, anne ve babasının ortadan kaybolmasının ardındaki sırları çözmeye karar verir. Karşısına Oscorp şirketi ve babasının eski ortağı olan Dr. Curt Connor’ın laboratuvarı çıkar. Artık hiçbir şey Peter Parker eskisi gibi olmayacaktır.

Logan

Yakın gelecekte yaşlanmış ve yorgun olan Wolverine ve Professor X, Meksika sınırında saklanmaktadır. Fakat Logan’ın dünyadan gizlenmesi ve mirası, karanlık güçler tarafından takip edilen genç bir mutant geldiğinde sona erer. Şimdi Wolverine’de genç bir kadın klonunu Nathanial Essex’in liderliğindeki kötü bir organizasyondan korumalıdır.

Justice League

DC evrenini kapsamlı bir biçimde perdeye yansıtma projesinin en önemli ayaklarından biri olan Adalet Birliği, çizgi serideki en önemli kahramanları bir araya getiriyor. Superman’in fedakarlıklarından ilham alan Bruce Wayne’in insanlığa olan inancı toparlanmıştır. Yeni müttefiki Diana Prince ile insanlığın kaderi için savaşmaya hazırlardır. Ancak karşılarına çıkan yeni tehditin büyüklüğü karşısında kendilerini süper güçlü bir takım toplamak için çok kısa bir süreleri kalmış bir halde bulurlar.

Elektra

İyiyle kötü arasında Elektra vardı. Hayatı bir trajediyle lekelenmişti; öldürmek için eğitilmiş, sonra ölüme terk edilmişti. Ama Elektra için ölüm sadece bir başlangıçtı; geri döndü, intikam duygusu ve tüm yetenekleriyle! Geçmişini hatırlayarak işkence çeken, kendi gizemli ölümüyle çarpışan ruhu huzur bulmuyordu. Ve Elektra kendisini yeniden canlanmış buldu.

Green Lantern

Gizemli ve engin bir evrende yüzyıllardır var olan küçük ama güçlü bir birlik vardır; Yeşil Fener Kolordusu olarak adlandırılan barış ve adalet koruyucuları. Gökadalarda düzeni koruyacaklarına söz veren bu savaşçı birliğinin her üyesi, onlara süpergüç veren bir yüzük takar. Ama Parallax adında yeni düşmanları evrendeki güç dengesini bozmaya kalkışınca, kaderleri ve dünyanın kaderi, seçilen ilk insan, yeni asker Hal Jordan’a emanet edilir.

Avengers: Sonsuzluk Savaşı

Kaptan Amerika ve Iron Man’in arasında yaşanan olayların ardından bölünen kahramanlarımız, birbirlerinden uzaklara savrulurlar. Hepsi kendi yandaşlarıyla dünyayı korumaya çalışmaktadır. Ancak dünyanın kaderi bir kez daha tehlikeye girer. Sınırsız bir güç kaynağı olan sonsuzluk taşlarının peşine düşen Thanos, dünyanın gördüğü en büyük tehdittir. İnsanlığın kaderi bir kez daha, insanlık için savaşmaya ant içmiş kahramanlarımız elindedir.

Adalet

McCall gizemli geçmişini geride bırakıp, sakin ve sessiz bir yaşama doğru yelken açar. Fakat acımasız Rus mafyasının kontrolü altındaki Teri isimli genç kızla tanıştığında onun içinde bulunduğu duruma kayıtsız kalamaz. Kendi kendisini emekli etmiş olan McCall, içindeki adalet duygusunun peşinden giderek Teri’ye yardım edecektir. Çünkü adaletin temsili olarak güçsüzün yanındadır.

Superman Dönüyor

Bir kaç yıldır kayıp olan Superman, Dünya’ya döner. Yokluğunda, aşık olduğu kadın Lois Lane’in, kendisine yeni bir hayat çizdiğini acıyla öğrenir. Bu arada insanlık, kendisini koruyan bir süper kahraman olmadan hayatta kalmanın bir yolunu bulmuş gibidir. Oysa eski bir düşman, yeni ve korkunç planlar yapmaktadır. Superman’in kendisini sevenlerin güvenini tekrar kazanmak için, denizin derinliklerinden uzayın sınırlarına uzanan bir serüvende yaşamını ortaya koyması gerekecektir.

Kick-Ass

Lise öğrencisi Dave Lizewski, sıkı bir çizgi roman fanatiğidir. Günün birinde okuduğu çizgi romanlardaki süper kahramanlar gibi olmaya karar verir. Ancak ortada sorun vardır: Dave’in süper kahraman olması için gereken süper güçleri yoktur. Dahası onun yardımını gerektiren bir olayda mevcut değildir.

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