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BeReal, kullanıcılarından para kazanmak istiyor

Bir uygulama içi abonelik sistemi en olası seçenek olarak görünüyor.

Ahmet Ekinler

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BeReal, kullanıcılarından para kazanmak istiyor

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Gelişmekte olan sosyal medya platformu BeReal, anlık özgünlüğe öncelik veren ancak günde yalnızca bir kez kullanılabilen bir uygulama olarak iyi bir kullanıcı tabanı elde etti. Bu tabanı büyütmeye devam etme hırsları olsa da, uygulama ayrıca bundan para kazanmak istiyor. Göreceli olarak yakında yapacağı söylentisi var.

Financial Times (Mashable aracılığıyla), BeReal’e yakın kaynaklardan, uygulamanın temel işlevinin – tüm kullanıcılarının günde bir kez iki dakikalık bir zaman diliminde fotoğraf çekmesini sağlamanın ücretsiz olduğunu bildiriyor. Kullanımı ücretsiz kalır, bir abonelik ücreti karşılığında ekstra özellikler sağlanabilir. Reklamlar, bir ihtimal olsa da şu anda düşünülmüyor.

Nsiders, şirketin temel deneyimi mümkün olduğu kadar yumuşatmak istediğini ve ücretli bir katmanın herhangi bir potansiyel lansmanından önce gelecek yıl için hata gidermeye odaklanacağını söylüyor. Günlük 15 milyon aktif kullanıcı neredeyse aynı anda BeReal’ın sunucularına fotoğraf yüklerken, güvenilir bir şekilde doğru gitmesi gereken çok şey var. İç hedef, “yıl sonuna kadar on milyonlarca insana” hizmet etmektir.

TikTok ve Instagram dahil olmak üzere rakipler, BeReal’in doğallık köşesini taklit etme girişimlerinde özellikleri entegre ediyor.

BeReal’in para kazandığını görebileceğiniz herhangi bir yer arıyorsanız, kullanıcıların diğer resimlere yerleştirebilecekleri Realmoji tepkileriyle olabilir – mesajlaşma uygulaması Telegram’ın para kazanma özelliği, Premium abonelerine tepki yetenekleri de dahil olmak üzere emoji tabanlı özellikleri beslemeye odaklanmıştır – veya kullanıcıların geçmiş günlüklerinin ne kadarını görüntüleyebileceğini sınırlayarak. Yine de bu noktada sadece bizim yorumumuz olarak kalıyor.

Sonuç olarak, BeReal’de bir yıl içinde para kazanma sistemini aktif etmelerini bekliyoruz. Hangi sistemle bu yola gideceklerini yakında göreceğiz.

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KaynakAndroidpolice

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