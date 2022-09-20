Bir TikTok Hashtagi Kendi Uygulama Özelliğine Kavuştu

Salı günü TikTok, kitapları tartışmaya odaklanan bir hashtag ve TikTok topluluğu olan #BookTok’a adanmış yeni bir özellik başlattı. Yeni özellik, TikTok kullanıcılarının videolarına kitaplara bağlantılar eklemesine olanak tanıyor.

TikTok’un özellikle ilgili duyurusuna göre, kullanıcılar izledikleri TikTok videolarında yayınlanan bağlantıları seçtiklerinde, bağlantılar “kısa bir özet de dahil olmak üzere kitapla ilgili ayrıntıların yer aldığı özel bir sayfa” açılacak. Bu özellik ayrıca kullanıcıların kitap başlıklarını profillerinin Sık Kullanılanlar sekmesine kaydetmelerine olanak tanıyor.

Yeni kitap bağlantısı özelliği, yayıncılık şirketi Penguin Random House ile yapılan ortaklığın bir parçası olarak geliştirildi, bu nedenle kullanıcılar yalnızca Penguin Random House tarafından yayınlanan kitaplara bağlantı vermeyi seçebiliyor. Penguin Random House’un TikTok hesabı, yeni özelliğin uygulamada nasıl göründüğünü gösteren bir TikTok videosu da yayınladı :

We're excited to announce our new #BookTok feature in partnership with @penguinrandom, which gives our vibrant #BookTok community a new way to share their favorite books and connect on a deeper level. 📚 Learn more:https://t.co/0DeazU6jwg — TikTokComms (@TikTokComms) September 20, 2022

Kitap bağlantısı özelliği şu anda ABD ve İngiltere’deki TikTok kullanıcıları tarafından kullanılabilir (Bir Android cihazında özelliğin şu anda uygulamada yayında olduğunu onayladık.) Fakat yakında ülkemizde de kullanılmaya başlayacak gibi duruyor.