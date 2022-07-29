TikTok Mobil Oyun Geliştiriyor!

Günümüzün en popüler sosyal medya uygulaması olan TikTok yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre TikTok mobil oyun üzerine çalışmalara başladı. Kullanıcılara platformda oynanabilen ve içerik üreticilerinin videolarıyla keşfetmenin mümkün olduğu ‘mini oyunlar’ etkinliği gerçekleştirecek.

Sosyal medya devlerinin yanında yerini alan TikTok şimdide oyun sektörüne adım atarak piyasayı domine etmeyi planlıyor. İlk olarak Kasım ayında Zynga ile ortaklaşa bir projeye gireceklerini açıkladılar. İki şirket daha sonrasında TikTok’a özel bir başlık olan ‘Disco Loco 3D’yi başlatmak amacıyla bir araya geldi.

Yapılan bu adımlar sonucu TikTok birçok oyun şirketi ile görüşmeye başladı bu şirketler arasında; Vodoo, Nitro Games, FRVR, Aim Lab Lotem gibi şirketler yer alıyor.

Şirketin iddiasına göre, başarılı olduğu takdirde şirketi, Apple ve Google’ın uygulama mağazalarında yer alan sıradan bir mobil oyun olarak karşımıza çıkacak.

TikTok oyununu resmi olarak şuan da duyurmadı fakat şirketin sözcüsü şu açıklamada bulundu; Her zaman platformumuzu zenginleştirmenin ve topluluğumuza değer katan yeni özellikleri ve entegrasyonları düzenli olarak test etmenin yollarını arıyoruz. Şu anda üçüncü taraf oyun geliştiricileri ve stüdyolarıyla entegrasyonlar yoluyla HTML5 oyununu TikTok’a getirmeyi araştırıyoruz.

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