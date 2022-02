Bridgerton Serisinin 2. Sezonu Gümbür Gümbür Geliyor!

Netflix’in çığır açan romantik dizisi Bridgerton’un yeni sezonu başlamak üzere. Bridgerton 2. sezonunun ilk fragmanında Netflix, Lady Whistledown’ın gerçek kimliğiyle ilgili geçen sezonki açıklamayı unutmanıza izin vermiyor. Ayrıca gelecek romantik komplikasyonlara da göz kırpıyor.

Bu sezon Julia Quinn’in ikinci Bridgerton romanı The Viscount Who Loved Me‘ye dayanıyor. Ayrıca bu sefer odak noktası Bridgerton’ın en büyük oğlu Anthony (Jonathan Bailey) olacak.

Geçen sezon Anthony, aşk tarafından engellenmeden bir evlilik anlaşması yapmaya karar vermişti. Nitekim Netflix’in tanımladığı gibi, Anthony “imkansız standartlarına uyan bir sosyetik genç” arıyor. Anthony, Edwina Sharma‘nın (Charithra Chandran) doğru kişi olduğuna inanıyor.

Tabii ki, evliliğin önünde engeller olmasaydı, Bridgerton olmazdı. Bu sezonun başrol oyuncusu Kate Sharma (Shelley Conn) ile burada tanışıyoruz. Bu arada Kate, Anthony’nin kız kardeşiyle aşk dışındaki nedenlerle evlenme arzusundan o kadar dehşete düşüyor ki; kendini onların birliği arasına sokuyor.

Regé-Jean Page bu sezon Simon Basset rolünü oynamayacak. Ne olursa olsun Simon’ın karısı ve Anthony’nin kız kardeşi Daphne Basset (Phoebe Dynevor); dizinin hayati bir parçası olmaya devam edecek.

Geri dönen diğer oyuncular arasında Violet rolünde Ruth Gemmell Dowager Vikontes Bridgerton, Hyacinth Bridgerton rolünde Florence Hunt, Eloise Bridgerton rolünde Claudia Jessie, Colin Bridgerton rolünde Luke Newton, Benedict Bridgerton rolünde Luke Thompson, Gregory Bridgerton rolünde Will Tilston, Penelope Featherington rolünde Nicola Coughlan, Prudence Featherington rolünde Bessie Carter, Philippa Featherington rolünde Harriet Cains, Kraliçe Charlotte rolünde Golda Rosheuvel ve Lady Whistledown rolünde Julie Andrews yer alıyor.

Bridgerton’ın 2. sezonu 25 Mart’ta Netflix’te yayınlanacak.

