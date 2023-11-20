Bugün Steam Dolara Geçiyor, İndirimli Son Oyunlar!

Geride bıraktığımız Ekim ayının son haftasında Steam tarafından yapılan açıklama ile Türk oyun tutkunlarını çok üzecek bir gelişme duyuruldu. Steam, platformunda artık Türk Lirası’nın desteklenmeyeceğini ve dolar ile satış yapılacağını açıkladı. Bunun için de geçiş tarihi olarak 20 Kasım’ı işaret etti. Geri sayıma geçen ve indirim günlerini oyun satın almak için değerlendiren Türk gamerlar için kara gün geldi çattı. Bugün Steam dolara geçiyor, güncelleme 20 Kasım sabahı itibariyle yapılmadı, işte alınabilecek indirimli son oyunlar…

Bugün Steam Dolara Geçiyor TL İle İndirimli Satılan Son Oyunlar

Bu gece yarısı beklenen Steam’in dolar kuru güncellemesi henüz gerçekleşmedi. Muhtemelen Steam, dolar kuruna geçişi akşam saatlerinde yapacak. Bu da demek oluyor ki oyuncuların önünde bu gün bitene kadar zaman var. Hali hazırda TL üzerinden indirimli satılan Steam’deki oyunların bazılarını Cepkolik okurları için listeleyelim:

Half-Life Steam de bedava. Geçtiğimiz hafta sıfırlanan efsane oyunun fiyatı henüz artırılmadı. Normal satış fiyatı 105 TL olan oyunun bugün itibariyle bedava verilişi son bulacak ve dolar bazında satılmaya başlanacak.

Machinarium Steam’de 25 TL yerine yüzde 75 indirimle 6 TL’den satılıyor. Oyun, çok beğenilen yapımlar arasında yer alıyor ve bu fiyat son derece cazip.

Steam’de 25 TL yerine yüzde 75 indirimle 6 TL’den satılıyor. Oyun, çok beğenilen yapımlar arasında yer alıyor ve bu fiyat son derece cazip. Arma 3 serinin tutkunları tarafından çok tutulan bir yapım. Hali hazırda yüzde 80 indirim ile Steam de 540 TL yerine 108 TL’den satılmakta.

serinin tutkunları tarafından çok tutulan bir yapım. Hali hazırda yüzde 80 indirim ile Steam de 540 TL yerine 108 TL’den satılmakta. Steam çok satanlar listesinde de bulunan Victoria 3 hali hazırda yüzde 50 indirimli. Oyunun fiyatı 250 liradan 125 liraya inmiş durumda.

de bulunan Victoria 3 hali hazırda yüzde 50 indirimli. Oyunun fiyatı 250 liradan 125 liraya inmiş durumda. Half-Life: Alyx , Half Life efsanesinin önemli yapımları arasında yer alıyor ve yüz binlerce tutkunu mevcut. Oyunun Steam fiyatı 510 TL’den 173 TL’ye düşmüş durumda.

, Half Life efsanesinin önemli yapımları arasında yer alıyor ve yüz binlerce tutkunu mevcut. Oyunun Steam fiyatı 510 TL’den 173 TL’ye düşmüş durumda. 70 TL’den yüzde 35 indirimle 45 TL’ye düşen Blazing Sails de Steam’in çok satanlar listesinde bulunan eğlenceli bir oyun.

de Steam’in çok satanlar listesinde bulunan eğlenceli bir oyun. Beholder 3 fiyatı 59 TL’den yüzde 60 indirim ile 23 TL’ye düşüyor.

59 TL’den yüzde 60 indirim ile 23 TL’ye düşüyor. A Little to the Left 100 TL satış fiyatına sahip iken buradan yüzde 35 indirim ile 65 TL’den oyunculara sunuluyor.

Türk Youtuber ve oyun geliştiricisi Dora Özsoy’un kurucusu olduğu Stratera Games tarafından geliştirilen ve çok beğenilen yapımlardan Cardboard Town da fiyatı indirime girenlerden. Oyunun fiyatının 99 TL’den yüzde 40 indirimle 59 TL’ye düştüğünü daha önce de Cepkolik okurlarına aktarmıştık.

Men of War: Assault Squad 2 fiyatı 280 TL ilen yüzde 80 indirim ile 56 TL’den satılmakta.

fiyatı 280 TL ilen yüzde 80 indirim ile 56 TL’den satılmakta. LOST EMBER – VR Edition 50 TL satış fiyatı üzerinden yüzde 80 indirime giden bir diğer oyun. Güncel fiyatı ise yalnızca 10 TL.

50 TL satış fiyatı üzerinden yüzde 80 indirime giden bir diğer oyun. Güncel fiyatı ise yalnızca 10 TL. 470 TL normal satış fiyatı olan Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter için yüzde 85 indirim uygulanmış durumda ve fiyat 70 TL düzeyine indirilmiş halde.

için yüzde 85 indirim uygulanmış durumda ve fiyat 70 TL düzeyine indirilmiş halde. Unpacking 32 TL yerine yüzde 50 indirim ile yalnızca 16 TL’den oyuncularla buluşuyor.

Sevilen zombi oyunu Dying Light da Steam dolar kuruna geçmeden önce indirim yapılan oyunlardan. Oyunun fiyatı 349 TL’den yüzde 70 indirimle 104 TL’ye düşüyor.

Sherlock Holmes Chapter One , serinin tutkunları için çok cazip bir indirim uygulamış durumda. Oyun, 699 TL normal fiyata sahip iken yüzde 80 indirim yaparak 139 TL’den satılıyor.

, serinin tutkunları için çok cazip bir indirim uygulamış durumda. Oyun, 699 TL normal fiyata sahip iken yüzde 80 indirim yaparak 139 TL’den satılıyor. Yüz binlerce tutkunu bulunan Satisfactory de son gün alım fırsatı verenlerden. 280 TL normal satış fiyatı olan oyun yüzde 45 indirimle 154 TL’ye düşüyor.

de son gün alım fırsatı verenlerden. 280 TL normal satış fiyatı olan oyun yüzde 45 indirimle 154 TL’ye düşüyor. Tavern Master 25 TL’den yüzde 50 indirimle 12,5 TL’ye satılıyor. Ucuz oyun arayanlar için kaçırılmayacak fırsatlardan birini sunuyor.

Daha çok son gün indirimine çok satan oyunlar arasından göz atmak isteyen oyun severler için kaynak: https://store.steampowered.com/search/?filter=topsellers