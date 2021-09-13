Büyük Güncelleme! İPhone 13 Türkiye Fiyatı Değişiyor! Daha Uygun Olabilir

Apple 14 Eylül tarihinde yeni bir iPhone lansmanı yapıyor. Bu yüzden de iPhone 13 lansmanı için çok fazla beklenti yaratılmış durumda. Hem fiyat olarak hem de özellik olarak insanlar arasında büyük bir ilgiyle takip edilen iPhone 13 için yeni bir tanıtım yapılacak. Bu yüzden de geçtiğimiz yılda olduğu gibi 4 farklı model karşımıza çıkacak. İPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olarak ön plana çıkarılacak olan bu modeller, oldukça ilgi çekecek gibi görünüyor.

Yaklaşmakta olan telefonların teknik özelliklerini daha önce sizlerle detaylı bir şekilde paylaşmıştık. Eğer yepyeni iPhone modellerinin teknik detaylarıyla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz, sizleri buradaki içeriğimize bekliyoruz. Ancak bu içeriğimizde sizlere iPhone 13 ailesinin en çok merak edilen hususlarına değineceğiz. Yani fiyatlarına. Gelin hep birlikte, iPhone 13 ailesinin vergiler dahil Türkiye fiyatının yaklaşık miktarlarını hep birlikte hesaplayalım.

İPhone 13 Ailesinde ABD Fiyatları Nasıl?

Daha önceden de merakla beklenen bu fiyatlar, özellikle insanların yeni modellerle ilgili arayışlarına cevap veriyor. Buna göre tüketiciler, iPhone 13 mini ile iPhone 13’ün 64 GB’lik versiyonlarına da iPhone 13 Pro ile iPhone 13 Pro Max 128 GB’lik versiyonlarına da daha fazla bedel ödemek zorunda kalacaklar. Peki dolar bazında baktığımızda, iPhone 13 ailesinin fiyatları nasıl olacak?

İPhone 13 Mini Fiyatı Nedir?

64 GB depolama: 850 dolar

128 GB depolama: 927 dolar

256 GB depolama: 1.051 dolar

İPhone 13 Fiyatı Ne Kadar?

64 GB depolama: 973 dolar

128 GB depolama: 1.051 dolar

256 GB depolama: 1.174 dolar

İPhone 13 Pro Fiyatı Ne Kadar?

128 GB depolama: 1.313 dolar

512 GB depolama: 1.622 dolar

1 TB depolama: 2.055 dolar

İPhone 13 Pro Max Ne Kadar?