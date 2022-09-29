BYD, 38.000 €’dan başlayan fiyatlarla Avrupa’da 3 elektrikli otomobilin lansmanını yaptı

BYD – Build Your Dreams – resmi Avrupa marka lansman etkinliğini bugün erken saatlerde gerçekleştirdi. Yarım saatlik videoda şirket, geçmişinden, başarılarından ve küresel ısınmaya karşı mücadeleye katkıda bulunma planlarından bahsetti, ancak en önemlisi Avrupa’da satışa sunulacak ilk üç otomobilini duyurdu.

Şirket, 1998 yılında 3 çalışan, 30.000 $’lık bir bütçe ve bir konteyner dolusu pil ile ilk yurtdışı operasyonlarına nasıl başladığının altını çizdi. 24 yıl içinde BYD, 20’den fazla ülkede pil depolama çözümleri, güneş panelleri ve son zamanlarda elektrikli arabalar sunarak büyümüştür.

BYD’nin bir Avrupa bayi ağı aracılığıyla resmi olarak satışa sunulan ilk üç elektrikli otomobili Atto3, Han ve Tang‘dır. Hepsi BYD’nin kendi bünyesinde geliştirdiği e-Platform’u temel alır ve LFP blade pil paketlerine sahiptir. BYD, daha az elektrik kullanan ve aracın çalışma ortamını -30 dereceden +60 santigrat dereceye çıkaran kendi tasarımına sahip yüksek verimli bir ısı pompasını sunmaktan gurur duyar.

BYD Atto 3, C segmenti bir SUV ve Avrupa’da 38.000 €’dan başlayacak. İddia edilen 420km menzil ile 11kW’a kadar evde şarj ve 88kW’a kadar CCS şarj sunuyor.

İç mekan kalitesi bu fiyat aralığı için oldukça şaşırtıcı ve 2.000 € daha pahalı olan Skoda Enyaq iV 60‘tan çok daha iyi görünüyor. Evet – Skoda daha uzun ama her iki araba da aynı dingil mesafesine, neredeyse aynı gövde boyutuna sahip ve buna rağmen BYD daha hızlı ve daha iyi menzile ve daha iyi güvenlik donanımına sahip.

BYD’nin bir sonraki yeni modeli 4 kapılı Han – bu harika görünümlü sedan, Audi ve BMW müşterilerini hedef alıyor ve sunacağı çok şey var. 72.000 €’luk başlangıç fiyatı, onu EQE AMG 43 ve BMW i4 M50 gibi premium rekabete karşı koymasına rağmen.

BYD’nin ilk Avrupa serisindeki son elektrikli arabası, oldukça popüler olan Tang SUV. 72.000 €’dan başlayan bu 7 koltuklu SUV, 80kWh pil takımı sayesinde 400km WLTP menzilli 517hp AWD sistemi ile gelecek. Standart donanım listesi oldukça uzun ve performansı ile kendisini BMW iX M50 veya Audi e-tron S gibi modellere bir alternatif olarak sunuyor.