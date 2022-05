En Çok Hasılat Yapan Netflix Dizileri

Netflix harika dizileriyle son derece övgü topluyor. Başta Squid Game olmak üzere daha birçok dizi fazlasıyla hasılat yaptı ve yeni bir sezona hazırlanıyor. Biz de bu yazımızda en çok hasılat yapan Netflix dizilerini sizler için bir araya getiriyoruz.

Squid Game

Para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncu, tuhaf bir davet alır. Davette onlara cazipi bir ödül karşılığında çocuk oyunlarında yarışmaları teklif edilir. Teklifi kabul eden oyuncular, yarışmayı kazanırlarsa 40 milyon dolarlık büyük ödülün sahibi olacaktır. Ancak ödül cazip olsa da oyunun ölümcük riskleri vardır.

Bridgerton

Bridgerton ailesinin en büyük kızı Daphne Bridgerton, ailesinin izinden gidip çok seveceği bir adamla evlenmek ister. Genç kadının seçenekleri çok olsa da ağabeyi teker teker adayları eler. Ancak Leydi Whistledown’ın hazırladığı bir skandal, Daphne’nin adının lekelenmesine neden olur. Bu sırada sosyeteye yeni katılan kızların annelerinin gözdesi olan Hastings Dükü ile Daphne arasında bir çekim oluşur.

La Casa De Papel

Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler. Fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.

All Of Us Are Dead

All Of Us Are Dead, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalan bir grup öğrencinin hikayesini konu ediyor. Bir zombi virüsü bir okulu hızla etkisi altına alır. Virüs öğrencilerin bir kısmını yok ederken, sağ kalan öğrenciler, hayatta kalmak ve okuldan kaçmak için birlikte savaşır.

Stranger Things

80’li yılları kendine fon yapan Stranger Things, dönemin korku filmlerine selam çakmayı atlamayan bir fantastik gerilim dizisi. Winona Ryder, David Harbour, Cara Buono’yu başrollerinde buluşturan dizi; kaybolan genç bir çocuğu ve onu bulmaya çalışan annesini anlatıyor.

The Witcher

The Witcher’ın fantastik hikayesinde, yüzyılı aşkın süredir bir arada yaşayan insanlar, cüceler ve elfler arasındaki barış sona erer ve yeni bir ırklar arası savaş patlak verir. The Witcher olarak nam salan acımasız suikastçı Geralt of Rivia, vaadedilen çocuğun doğumunu beklemektedir. Bu çocuk dünyanın tüm dengesini değiştirecek güce sahiptir.

Inventing Anna

Inventing Anna, mesleğinde kendisini kanıtlamaya çalışan bir gazeteciye odaklanıyor. Mesleğinde başarılı olan bir gazeteci, kendisini New York’un sosyetesinin hem kalbini hem de parasını çalan bir Instagram ünlüsünün peşine düşer. Sahte mirasyedi Anna Delvey olayını araştıran gazeteci, Anna yargılanmayı beklerken onun gerçekte kim olduğunu öğrenmeye çalışır.

13 Reasons Why

Jay Asher’ın aynı adlı kitabından uyarlanan 13 Reasons Why? lise çağındaki bir gencin, bir gün okuldan eve döndüğünde odasında bulduğu gizemli bir kutudan çıkan kaseti dinlemesi üzerine yaşananları anlatıyor. Clay, kasette iki hafta önce intihar eden hoşlandığı kızın sesini duyunca, kayda kulak kesilir. Hannah ise kayıtta, hayatına son verme kararını almasının 13 sebebini anlatmaktadır.

Maid

Alex, şiddet dolu bir ilişkiden kaçan bekar bir annedir. Geçimini sağlamakta zorlanan Alex’in en büyük isteği çocuğuna iyi bir gelecek inşa etmektir. Bu amaçla Alex, hizmetçi olarak çalışmaya başlar.

You

Zeki bir New York’lu olan Joe, bir kitapçı işletmektedir. Bir gün kitapçıya gelen Beck, Joe’nun ayaklarını yerden keser. Joe, ilk görüşte Beck’e aşık olmuştur. Joe, sevdiği kızın kalbini kazanmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Beck’i elde etmek için teknolojiyi kullanmaya başlayan ve onu her yerde takip eden Joe’nun takıntılı tavırları Beck’in en yakın arkadaşı Peach’ı şüphelendirse de ona engel olamaz. Joe, sonunda Beck’in takipçisi olmaktan çıkıp erkek arkadaşı olmayı başarır. Ancak Joe’nun takıntılı hali artarak devam edince, işler içinden çıkılmaz bir hal almaya başlar.

Sex Education

Oldukça içine kapanık bir çocuk olan Otis, okulun ezik denilen tiplerindendir. Seks terapisti olan anne ve babası sayesinde seks konusunda oldukça bilgili olan Otis, bu bilgiyi okulun sıradışı kızı Maeve’in teklifi ile değerlendirmeye başlar. O artık, liseli gençlerin gelip dert yandığı ve sorunlarını çözdüğü bir terapisttir. Peki ya Otis’in sorunlarını kim çözecek?

Ginny & Georgia

15 yaşındaki Ginny, içine kapanık bir kızdır. Çoğu zaman kendisini, karşı konulmaz ve enerjik annesi Georgia’dan daha olgun hisseder. Georgia hareketli yaşamlarını arkalarında bırakarak çocukları ile birlikte kendisine yeni bir yaşam kurmak ister. Bu yüzden Austin ve Ginny ile birlikte New England’a taşınır. Ancak Georgia’nın geçmişi onların yeni yaşamlarını tehdit eder.

Lupin

Assane Diop’un hayatı, işlemediği bir suçla itham edilen babasının ölmesiyle altüst olur. Aradan geçen yılların ardından Assane Diop, babasının intikamını almaya karar verir ve bunu yapmak için de kahramanı Arsène Lupin’den ilham alır.

The Queen of Flow

Yetenekli bir söz yazarı, haksız yere hapsedildikten on yedi yıl sonra, onun çöküşüne neden olan ve ailesini öldüren adamlara karşı adalet arar.

Café con Aroma de Mujer

Her yıl Gaviota ve annesi, yılın ikinci hasadından kahve almak için Hacienda Casablanca’ya gelirler, ancak bir sonraki ziyaretlerinin son ziyaretleri olacağını umarlar, çünkü bundan sonra kendi topraklarının sahibi olacaklardır. Ancak kaderin başka planları vardır. Çiftlik evinin sahibi Octavio Vallejo yeni öldü. Gaviota daha önce onu bir kaçırma olayından kurtarmıştı. Octavio, kendi kahvesini yetiştirebilmesi için ona bir hektarlık arazi vereceğine söz verdi. Vallejo ailesini anlaşmayı onurlandırmaya çalışan Gaviota, Octavio’nun oğlu Sebastián ile tanışır ve aralarında önlenemez bir çekim doğar, yürek parçalayıcı, imkansız bir aşk, farklı dünyalara ait iki sevgili olurlar. Sonra Gaviota’ya hayatını sonsuza dek değiştirecek güzel bir şey olur.

Elite

Elite, ülkenin en seçkin okuluna gitmeye hak kazanan işçi sınıfından üç gencin hikayesini konu ediyor. Las Encinas, İspanya’nın en seçkin okullarından biridir. Ülkede yaşanan bir deprem pek çok okulun yıkılmasına neden olur. Açıkta kalan çocuklar bölgedeki diğer okullara dağıtılmaya başlayınca, işçi sınıfı ailelerden gelen üç çocuk da Las Encinas’a kabul edilir. Gençler başlarda bu durumu büyük bir şans olarak görür. Ancak çok geçmeden yanıldıklarını anlarlar. Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan üç genç ile her şeye sahip olan okulun zengin öğrencileri arasında büyük bir çatışma başlar. Sınıf arkadaşlarından birinin ölü bulunması ise ortamı iyice karıştırır. Polis tüm öğrencileri sorgudan geçirir. Peki suçlu ya da suçlular kimdir?

Who Killed Sara?

Alex, kız kardeşinin ölümü ile suçlanan adamdır. Haksız yere 18 sene hapishanede yatan Alex, özgürlüğüne kavuştuğunda adaleti kendi ellerine almaya karar verir. Masumiyetini kanıtlamak için her şeyi yapmaya hazır olan Alex, kardeşini öldüren ve hayatından 18 yılını çalanlardan intikam almak için harekete geçer. Alex, bu sırada gerçek suçluyu bulmaktan daha fazlasını ortaya çıkarır.

Dark Desire

Prestijli bir avukat ve üniversitede profesör olan Alma Solares, yargıç olan Leonardo ile evlidir. Alma, arkadaşının boşanmasını atlatmasına yardımcı olmak için onunla birlikte bir hafta sonu gezisine gider. Genç kadının hayatı, gezi sırasında 23 yaşındaki Dario Guerra adında bir adam ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır. Uzun süredir yaşamadığı şeyler yaşayan, tutku dolu bir hafta geçiren Alma, kocası ve kızının yanına geri döndüğünde her şeyi ardında bırakmaya kararlıdır. Ancak bu sandığı kadar kolay olmayacaktır.

The Queen’s Gambit

Walter Tevis’in 1983 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan The Queen’s Gambit, Soğuk Savaş döneminde geçen bir hikayeyi işliyor. Dünyanın en iyi satranç oyuncularından biri olan Beth Harmon’ın hayatına odaklanılan dizinin başrolünü Anya Taylor-Joy üstleniyor. Ailesini kaybetmesinin ardından kurum tarafından büyütülen Beth, burada çalışan bir görevliden satranç oynamayı öğrenir. Satranç’ta olağanüstü bir yetenek sergileyen Beth, önüne çıkan tüm rakipleri yenmeyi başarır.

Tiger King

Eli silahlı, çok eşli bir country şarkıcısı olan Joe, büyük kedilere ilgisi olan bir adamdır. Oklahoma’da bir yol kenarı hayvanat bahçesi işleten Joe ve onun gibi büyük kedilere karşı tutku besleyen uyuşturucu baronları, dolandırıcılar ve tarikat liderlerinden oluşan topluluğun hayatı oldukça karmaşıktır. Carole Baskın adında bir büyük kedi barınağı sahibi ve hayvan aktivistinin onların işini engellemeye çalışması, işlerin karanlık bir hal almasına neden olur. Meydana gelen rekabeti engellemek için harekete geçen Joe, kiralık katil tutmaya karar verir. Ancak bu durum Joe’nun tutuklanmasına neden olacaktır.

