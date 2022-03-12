En İyi Android Masa Oyunları 2022

Masa oyunlarını seviyor musunuz ? O halde doğru yere geldiniz. Sosyal hayatımızı telefonumuzla sağladığımız bugünlerde güzel bir masa oyunu oynamak iyi gelebilir. Burada telefonunuzda oynayabileceğiniz en iyi android masa oyunlarını sizler için listeliyoruz.

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En İyi Android Masa Oyunları

Exploding Kittens

Exploding Kittens, fiziksel tahta oyununun oldukça iyi bir mobil versiyonudur. Oyun oldukça basit. Herkes kart alır ve her turda bir kart çeker. Oyuncu patlayan yavru kedili kartı çekerse, yavru kediyi dağıtmak veya oyunu kaybetmek zorundadır. Kendi elinizle veya rakiplerinizin elleriyle karıştırabileceğiniz çeşitli kartlar vardır.

Ticket to Ride

Ticket to Ride, akıllı telefonlar için optimize edilmiş klasik bir masa oyunudur. Oyunda tren kartlarınızda görünen şehirleri birbirine bağlayan; demiryolu güzergahlarını talep etmeniz gerekecek daha uzun rotalar size daha fazla puan kazandıracak; ancak bu şehirleri bağlayabildiğinizden emin olun, aksi takdirde size fazla puana mal olur.

Mini Metro

Mini Metro, basit bir masa oyundur. Nitekim temelde bir şehir toplu taşıma sistemi için bir metro haritası tasarlarsınız. Oyun, çeşitli oyunlar için 18 şehir, çeşitli yükseltmeler ve üç oyun modu içerir. Bu oyun aynı zamanda Google Play Pass aboneleri için ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Armello

Oyun, rekabetçi oyun modları ile birlikte bir hikaye modu içerir. Oyuncular kahramanlarını seçebilir, görevler yapabilir ve bir sürü başka şey yapabilirler. Ayrıca görevler, karakterlerin toplayıp yaptığı kartlar olarak sunulur. Oyun dünyası bir masa oyununu çok andırıyor. Tam bir masa oyunu değil ama masa oyunlarına benzer bir oyun.

Oceans

Oceans, listedeki en yeni masa oyunlarından biridir. Oyuncular çeşitli özelliklere sahip yaratıklar yaratır ve kimin kazandığını görmek için savaşırlar. Bir resiften balığınızı beslediğiniz ve diğer oyunculardan da balık çaldığınız bir tamirci var. Oyun ilerledikçe daha fazla özelliğin kilidini açarsınız ve kazanan bununla belirlenir.

One Night Ultimate Werewolf

One Night Ultimate Werewolf aslında bir masa oyunu olan Vampir-Köylü’nün yan oyunudur. Oyunda oyunculara çeşitli roller verilir. Bazıları köylü, bazıları ise kurt adam. Uygulama, oyunculara ne yapmaları gerektiğini söyler. Ardından oyuncular kurt adamın kim olduğunu bulmaya çalışırlar. Teknik olarak bunu oynamak için gerçek oyuna sahip olmayı gerekir. Ancak oyuncular kendi kartlarını yapabilir ve her şeyi kontrol etmek için uygulamayı kullanabilir.

Catan

Bu oyun, 10 puan alana kadar topladığınız malzemelerle kasabalar ve şehirler oluşturmaktan ibarettir. Oyunun popülaritesi, katılan farklı oyuncuların her birinin her turunda, oyundaki tüm oyuncuların dahil olması ve böylece bir sıra arasındaki bekleme sürelerini ortadan kaldırmasından kaynaklanmaktadır.

7 Wonders

7 Wonders, kısa ve hızlı oyun seansları için mükemmeldir. Güverte oluşturma oyunu, inşa etme, savaşma vb. karışımı kullanarak seçtiğiniz uygarlığı inşa etmeye çalışırken sizi üç çağ geriye götürür. Amaç zafer puanları toplamaktır ve bunları istediğiniz gibi elde ederek esnek, erişilebilir bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Race for the Galaxy

Race for the Galaxy, teknolojik gelişmelere yatırım yaparak; gezegenlere yerleşerek vb. imparatorluklarını ilerletmek için en fazla dört oyuncunun kart oynadığı karmaşık ama sezgisel bir masa oyunudur. Bu kartlar, Colt Express’teki hamleler gibi gizlice seçilir, ortaya çıkar ve oynanır. Bu, derin bir oyunun sağlam bir mobil bağlantı noktasıdır ve genişletmeler IAP’ler olarak mevcuttur.

Among the Stars

Among the Stars, Android için başka bir masa oyunudur. Yaklaşan bir tehdidi savuşturmak için bir araya gelmesi gereken uzaylı ırkların olduğu, savaşın harap ettiği bir galakside geçiyor. Amaç, şimdiye kadar bilinen en büyük uzay istasyonunu inşa etmektir. Bu mobil bağlantı noktası olmasına rağmen, hala özünde yapılar inşa etmek için kartların kullanıldığı bir masa oyunudur.

Good Knight Story

Good Knight Story, tipik karo eşleştirme oyunlarına hoş bir dokunuş katar. Karo eşleştirme bölümleri, savaşlar gibi oynanır ve daha iyi eşleşmeler, düşmanlarınıza hasar vermenize veya kendinizi korumanıza yardımcı olur. Karolar üç veya daha fazlasının herhangi bir kombinasyonunda yatay, dikey ve çapraz olarak eşleştirilebilir.

Monopoly Bingo

Klasikleşen bir masa oyunu olan Monopoly’nin mobil versiyonu olan bu oyun; tahtanın tekelini ele geçirmek ve üzerinde görünen tüm özellikleri almaktan ibarettir. Oyun, oyuncunun jetonunun yuvarlandığı ve dairesel bir tahta üzerinde hareket ettirildiği sırayla devam eder, yani sonu yoktur.

Twilight Struggle

Android için en iyi masa oyunlarından biridir. Bu oyun, 2 süper güçten birini oynarken ve kontrol ederken diğerlerinin yanı sıra siyasi nüfuz kullanarak etkinizi dünyanın geri kalanına yaymaya çalışırken, soğuk savaş döneminin merkeziyle karşı karşıya kaldığınız bir oyundur.

Mahjong Epic

Mahjong oyununda, her ikisini de tahtadan çıkarmak için bir karoyu aynısı olan diğer karşılığıyla eşleştirirsiniz. Karolar karmaşık diziler halinde üst üste istiflenir ve üstündekileri temizleyene kadar bir döşemeyi eşleştiremezsiniz. Bu arada amaç, tüm karoları ve tüm tahtaları temizlemektir.

Pictionary

Pictionary, bir beyaz tahta, kalem ve oyuncuların çizim becerilerini kullanarak bir kelimeyi konuşmadan, ses çıkarmadan veya hareket etmeden tahmin etmekten oluşur. Bir grubun üyeleri, belirli bir süre içinde arkadaşlarından biri tarafından çizilen mümkün olan en fazla kelimeyi tahmin etmelidir.

Antihero

Antihero, bir hırsızlar imparatorluğu inşa etmek için çok ince veya çok ince olmayan güç kullanımını kullanmak zorunda kalacağınız stratejik bir macera oyunudur. Güçlü ve yetenekli hırsızlardan oluşan bir mağara inşa etmeye çalışmanız ve insanların size böyle işler yapmanız için para ödediği ve yaptığınız işte çok daha iyi olduğunuz bir lonca olmak için yükselmeniz gerekecek.

Pandemic The Board Game

Pandemic The Board Game’de pandemik hastalıklara çare bulmanız gerekir. Dört tehlikeli hastalığı içermesi, dünyayı gezmesi, enfeksiyonları tedavi etmesi ve insanlığın hayatta kalmasını garanti altına almak için zamana karşı savaşırken tedavi araması gereken bir grup doktor ve bilim adamı ile oynamalısınız.

Carcassonne

Carcassonne, ilgi alanları veya ticaret noktaları ve bu yerlerle ilgilenebilecek kişileri yerleştirerek bir manzara oluşturmaya çalışırken rakiplerinize puan vermeye çalışmanız gereken bir oyundur. Bu jetonlardan puan kazanırsınız ve en çok puana sahip olan oyuncu oyunu kazanır. Bir yapay zekaya karşı oynayabilir veya aynı anda 5 oyuncuya kadar yerel veya çevrimiçi çok oyunculu maçlar da oynayabilirsiniz.

Splendor

Splendor, bugün Android için en iyi masa oyunlarından biridir, etkileyici bir mücevher ticareti yapmanız ve başarılı olmanız gereken bir oyundur. Bir tüccar olarak oynamak, toprakları keşfetmek, madenlerinizi inşa etmek ve yönetmek, zanaatkarlar kiralamak, ticaret yollarınızı kurmak ve soylularla ticaret yapmak zorundasınız.

Lords of Waterdeep

Bu oyunda, eşsiz siyasi güç ve arka kapı anlaşmaları ile şehri yöneten maskeli lordlardan birisiniz. Etkili ve güce sahip olmak için çeşitli görevleri tamamlamanız gerekir. Ne kadar çok görev tamamlarsanız, o kadar fazla güce ve etkiye sahip olursunuz. Çeşitli binalar satın alabilir veya inşa edebilir, diğer Lordlara yardım eden veya onları engelleyen entrika kartları elde edebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

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