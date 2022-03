En İyi Android RPG (Rol Yapma) Oyunları 2022

Role play oyunları her zaman çok tutulan oyunlar arasında yer alıyor. Siz de rol yapma oyunlarını seviyorsanız bu yazımız tam size göre. Zira bu yazımızda en iyi rol yapma oyunlarını ele alıyoruz. İşte en iyi android rol yapma oyunları…

Ayrıca bkz: En İyi Android Simülasyon Oyunları 2022

Another Eden: The Cat Beyond Time & Space

Oyunun hikayesi, Beast King’in ortaya çıkmasıyla hayatları alt üst olan küçük bir köyden iki kardeş olan Aldo ve Feinne karakterlerine odaklanıyor. Garip ve imrenilen bir güce sahip olan Feinne, Canavar Kral tarafından kaçırılır ve Aldo, bu süreçte onu ve dünyanın geri kalanını kurtarmaya çalışıyor.

Genshin Impact

Genshin Impact fantastik temel dövüş ve eğlenceli bir parti sistemine sahip bir aksiyon RPG’sidir. Genellikle savaşta en iyi sonuçları elde etmek için etkileyici bir kadro arasından seçim yaparak karakterleri değiştirmeniz gerekecek. Açık dünya; yapılacak şeyler, bulunacak kaynaklar ve öldürülecek canavarlarla dolu.

Doom & Destiny Advanced

Oyun, geliştiricilere göre, orijinali ile aynı karaktere ve önermeye sahip ancak tamamen farklı bir hikaye çizgisinde (ve hatta boyutta) bulunuyor. Ücretsiz içeriğin eklendiği 15 saatlik içeriğe, bol miktarda zindan ve bulunması gereken sırlara, tonlarca canavara ve hatta çevrimiçi ortak çalışma moduna sahiptir. Oynanacak çok oyun var ve retro jRPG hayranları için mükemmel.

Punishing: Gray Raven

Punishing: Gray Raven, geçen yazın başlarında piyasaya sürülen bu listedeki en yeni rol yapma oyunlardan biri ve Android’de bulabileceğiniz en iyi aksiyon RPG oyunlarından biridir. Kıyamet sonrası bir bilim kurgu teması vardır. Hikayede, gezegeni robotik bir ordunun istilasından geri almak için savaşıyorsunuz. İnsanların nesli neredeyse tükenmek üzere ve sizin karakteriniz savaşma gücüne sahip tek insanlardan biri..

Eternium

Eternium, oynaması ücretsiz bir aksiyon RPG’sidir ve kesinlikle mobilde daha iyidir. Çevrimdışı oynama yeteneği gibi bazı nadir özelliklere sahiptir. Ek olarak, oldukça uzun bir hikayeye, kolay kontrollere, birçok karakter özelleştirme seçeneğine ve oyunun ücretsiz oynanabilir yönlerine nispeten hafif bir dokunuşa sahiptir.

Exciled Kingdoms

Exiled Kingdoms, tek oyunculu bir aksiyon RPG’sidir. Bu türde aynı zamanda bir freemium oyunu olmayan birkaç oyundan biridir. Dünyayı önceki bir felaketten arta kalan dehşetlerden kurtarmanız gereken bir hikayeye sahiptir. Çoğu RPG’de olduğu gibi, karakterinizi yükseltmeniz, hikayeyi tamamlamanız ve tüm sırları bulmak için etrafınızdaki dünyayı keşfetmeniz gerekecek. Ayrıca ücretsiz sürüm, iki karakterli oyun türüyle size oldukça geniş bir deneme sunar. Tam sürüm her şeyin kilidini açar.

Botworld Adventure

Bu oyunda diğer bazı RPG oyunlarından daha az hikaye odaklı; bir anlatı var ancak çok çeşitli farklı ortamları keşfetmek için oldukça büyük bir haritası vardır. Bunun da ötesinde, her alanda sizinle paylaşacak kendi hikayeleri olan, tanışacak birkaç NPC insanı olacak. Görevleri toplayın, canavarlara karşı savaşın ve en sevdiğiniz robotları yükseltin ve özelleştirin.

Evoland 1 ve 2

Evoland ve Evoland 2 çok ilginç iki oyun. Çeşitli mekanik özelliklere sahiptirler. Buna RPG, platform oyunu, hack-and-slash, bulmaca ve hatta 3D dövüşçü ve ticaret kartı mekaniği gibi bazı eğlenceli şeyler dahildir. Oyuncular, oyun mekaniği ile birlikte sık sık değişen oyun dünyasında dolaşırlar. Oyunlar yaklaşık 20 saatlik oyun, çevrimdışı destek, donanım denetleyicisi desteği ve daha fazlasını sunar. Ek olarak, hiçbirinin uygulama içi satın alma işlemleri yoktur. Her iki oyun da Google Play Pass’ta ücretsiz olarak mevcuttur.

Fire Emblem Heroes

Fire Emblem Heroes, şaşırtıcı derecede iyi (ve sorunsuz) bir strateji RPG’sidir. Oyuncular, dama tahtası tarzı bir haritada karakterleri hareket ettirir ve kötü adamlara saldırır. Oyun bir hikaye, gacha unsurları ve bazı sosyal unsurlara da sahiptir.

Cyberika

Cyberika’da şehirde yarış yapmaktan kurumsal işlere girmeye kadar her şeyi yapabilirsiniz. Bir sürü silah ve özel karakter yükseltmeleri, oldukça harika dövüşler ve karakter özelleştirmesi ile Cyberika, siberpunk temalı oyunları seviyorsanız sizi cezbedebilir. Ayrıca, sibernetik geliştirmelerinizi düzeltmenize, silahlarınızı yükseltmenize ve daha fazlasını yapmanıza olanak tanıyan evinizi yükseltebileceğiniz bir özellik de var.

Summoners War

Summoners War, orijinal mobil gacha RPG’lerinden biridir. Nispeten küçük bir ekiple başlıyorsunuz ve daha güçlü karakterlere doğru ilerliyorsunuz. Oyun, 1.000’den fazla karaktere, yapılacak çok sayıda göreve; oyun sonunda her şeyi taze tutmak için geçici etkinliklere ve akıcı bir oyun deneyimine sahiptir.

Monster Hunter Stories

Bu oyun, Android kullanıcıları için en iyi aksiyon RPG oyunlarından biridir. Oyunda oyuncular, avlanmayan, bunun yerine canavarlarla bağ kuran bir insan olan Monster Riders’tır. Avcılardan farklı olarak Akrabalık Taşları olarak bilinen gizemli eserler kullanarak; canavarlarla bir bağ kurar ve onlarla uyum içinde yaşarlar.

Postknight

Postknight, benzersiz bir RPG-macera oyunudur. Oyuncular, oyun dünyasının çeşitli yerlerine paketler gönderir. Her türden karakterle tanışırlar ve bir sürü farklı hikayeye girerler. Bununla birlikte geliştiriciler, her karşılaşmayı ısırık boyutunda yaparak oyunu mobil uyumlu hale getirir, böylece daha uzun oyun oturumlarının yanı sıra parçalar halinde de oynayabilirsiniz. Her teslimat deneyim puanları toplar ve hatta kendi iksirlerinizi karıştırmak gibi şeyler yapabilirsiniz.

Almost a Hero

Almost a Hero’da tam olarak kahramanlarla oynamazsınız. Bunun yerine, kahraman olmayı arzulayan karakterlere sahip olacaksınız. Yeterli yardımınız ile ortalama olan bu karakterler neredeyse bir kahraman olabilir. Bu oyun, boşta öğeler içeren güzel bir Android RPG’si arıyorsanız kesinlikle denemeye değer harika ve neşeli bir deneyimdir.

Marvel Future Revolution

Marvel Future Revolution, en sevdiğiniz Marvel süper kahramanlarından biri olarak oynadığınız bir açık dünya aksiyon RPG’sidir. Hikaye, dünyayı kendisinin diğer çoklu alternatif versiyonlarıyla birleşmekten kurtarmaya çalışan kahramanlar etrafında kuruludur. Oyunda Spider-Man, Iron Man, Storm, Captain Marvel ve daha fazlası dahil olmak üzere 8 farklı kahraman olarak oynayabilirsiniz.

NieR Reincarnation

NieR Reincarnation’da Cage adında tuhaf bir yerde uyanan bir kız olarak oynuyorsunuz. Farklı zaman çizgilerinden anıları ortaya çıkarırken Cage’in farklı seviyelerini geçmeniz gerekir. Oyuna ne kadar girerseniz tüm karakterlerin hikayeleri ve kendiniz hakkında o kadar çok şey öğrenirsiniz.

Crashlands

Crashlands, en iyi macera Android RPGlerinden biridir. Oyuncuların farklı gezegenlerde hayatta kalmaya çalışan bir kamyoncu rolünü üstlendiği bir oyundur. 2016’da Gamezebo’nun Yılın Oyunu ödülünü kazandı ve bu, onu en iyi Android rpg’si yaptı. Oyunda envanteriniz sonsuzdur, kendi kendinizi yönetir ve ihtiyaç duyduğunuzda araçlarınızı alır, böylece maceraya, araştırmaya ve inşa etmeye odaklanabilirsiniz.

Warhammer Quest 2

Warhammer Quest 2, sıra tabanlı bir strateji klasiğinin devamı niteliğindedir. Oyuncular, Warhammer dünyasının çeşitli ırklarından kahramanların komutasını alır, zindanları yağmalar ve mistik bir eser arayışında düşmanları yener. Temel oyun 10 görevlik bir sefer ve yan görevlerle birlikte gelir; ek görevler ve karakterler, uygulama içi satın alma yoluyla gerçekleşiyor. Oyun öğrenmesi kolay ama ustalaşması zor bir oyundur.

Iron Blade Medieval Legends RPG

Iron Blade, Android için en heyecan verici ve en iyi RPG mobil oyunlarından biridir. Oyunda Avrupa savaş, anlaşmazlık ve sihirle dolmuştur ve bir kahraman olarak sizin Avrupa’yı kurtarmanız gerekiyor. Oyun son derece mükemmel grafiklere sahip ve öğrenmesi kolay. Oyunu daha ilginç hale getirmek için farklı modları ve zorlukları da var. Genel olarak boş zamanınızı geçirmek için iyi bir oyundur.

Demon’s Rise 2

Oyunda, savaş grubunuzu oluşturmak için 19 farklı karakter sınıfı arasından seçim yapmanız gerekiyor. Savaşçılarınız her zaferle gelişecek ve yeni güç ve becerilerin kilidini açacak. Birden fazla zorluk seviyesi, yan görevler ve zengin karakter seçenekleri; Demon’s Rise’ın değerinin artmasına katkı sağlıyor.

Ayrıca bkz: En İyi Android Masa Oyunları 2022