En İyi Android Simülasyon Oyunları 2022

Gerçeğe benzerlikleriyle büyük beğeni toplayan simülasyon oyunları gerek bilgisayar gerek de telefon üzerinden oldukça falza ilgiyle karşılaşıyor. Biz de bu yazımızda en iyi Android simülasyon oyunlarını sizler için bir araya getiriyoruz.

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Fallout Shelter

Bu oyunda, bir sığınak inşa ediyor ve onu sakinlerle dolduruyorsunuz. Sakinler, kasayı devam ettirmek için çeşitli işler yaparlar. Ayrıca birbirleriyle çeşitli ilginç şekillerde etkileşime girerler. Hatta isterseniz bebek yapmalarını bile sağlayabilirsiniz. Buradaki fikir, şimdiye kadarki en iyi kasayı oluşturmak, çorak araziyi keşfetmek ve gelişen bir yaşayan insanlar topluluğu yaratmaktır.

Pocket City

Pocket City, Sim City’ye benzer bir şehir kurma oyunudur. Bir şehir inşaatçısının mekaniğinin çoğuna sahiptir. Buna bir şehrin gerçek inşası, çeşitli bina türlerinin dikkatli bir şekilde karıştırılması, eşleştirilmesi ve ilerledikçe yeni arazilerin kilidini açma yeteneği dahildir. Aynı zamanda blok partileri gibi eğlenceli, rastgele olayları ve hava felaketleri gibi şeyleri içerir. Dikey veya yatay modda oynanabilir ve çevrimdışı olarak da oynanabilir.

Animal Crossing: Pocket Camp

Animal Crossing: Pocket Camp bir sosyal simülatördür. Oyuncular bir adaya düşer ve oradayken yerel vahşi yaşamla arkadaş olurlar, bir kamp kurarlar, bölgeyi keşfederler, bir şeyler üretirler ve daha fazlasını yaparlar. Oyunun Nintendo Switch versiyonu çok daha derinlemesinedir, ancak mobil versiyon da fena sayılmaz.

AltLife

AltLife bir metin tarzı yaşam simülatörüdür. Çoğu yaşam simülatörü oyunları gibi başlar. Doğuyorsunuz, büyüyorsunuz, hayatla ilgili kararlar alıyorsunuz ve sonunda bir gün ölüyorsunuz. Oyun, çeşitli kararlar vermenizi sağlar ve mutluluk, görünüm, sağlık gibi yaşam istatistiklerinizi takip eder. Herhangi bir zorluğu olmayan çok basit bir oyundur.

Rebel Inc

Rebel Inc, sizi bir ton huzursuzluk olan bir alana sokar. Amacınız isyancıları ezmek, bölgeye barış getirmek ve bölgenin büyümesine ve gelişmesine yardımcı olmaktır. Dengelenmesi gereken yedi bölge var ve oyun, başa çıkmanız için her türlü isyancı taktiği simüle ediyor.

BitLife

Bitlife, yeni doğmuş bir kişi yaratarak yeni bir oyuncuyla karşılaşabileceğiniz bir yaşam simülatörüdür. Daha sonra dünyayla nasıl etkileşim kuracağınıza karar verirsiniz – insanlarla arkadaş olmak, ebeveynlerinizden para istemek, çok çalışmak ve daha fazlası. Sonunda ölmenin birçok rastgele yolu var, bu yüzden günlerinizi nasıl geçireceğinize karar vermek size kalmış. Uzun bir hayat yaşayıp çocuk sahibi olursanız onlardan biri olabilir ve başka bir hayata devam edebilirsiniz.

Stardew Valley

Stardew Valley’de çok az deneyime sahip ve taşındığınız küçük kasaba hakkında hiçbir şey bilmeden bir çiftliğe bakmanız gerekiyor. Günlerinizi çiftçilik yaparak, onarım yaparak, kasaba ile etkileşim kurarak, balık tutarak ve madencilik yaparak geçirebilirsiniz. Bu oyunda keşfedilecek çok şey var, özellikle zaman ilerledikçe ve yerel kasabadaki kişilikleri ve etkileşimleri ortaya çıkaran etkinliklere katılabilir veya ara sahneler bulabilirsiniz.

Rollercoaster Tycoon Touch

Bu oyunda kendi roller coaster parkınızı özelleştirebilirsiniz. önceden oluşturulmuş çeşitli sürüşlerin arasında geçiş yapın veya insanların binmeyi seveceği parça parça bir rollercoaster yaratın. Gerçek sürüşlerin yanı sıra, en çok parayı kazanmak için restoranlar, mağazalar, dekorasyonlar yerleştirebilir ve çeşitli ayarları düzenleyebilirsiniz.

The Sims Mobile

The Sims Mobile, The Sims’in sanal alan dünyasını alıp cep telefonunuza taşır. Bu oyunda birçok olasılık var: kendi Sim’inizi yaratabilir, onları istediğiniz gibi görünecek şekilde özelleştirebilir, onlara bir iş verebilir ve ihtiyaçlarını ve hedeflerini karşılamalarına yardımcı olabilirsiniz. Bu dünya, konuşabileceğiniz diğer Sim’lerle ve evinizi ve hayatınızı kişiselleştirmenin tonlarca yolu ile oldukça geniştir.

Home Street

Home Street, The Sims’e biraz benziyor, ancak oyuncular evlerini süslemeye ve dekore etmeye daha fazla odaklanabilirler. Kendi karakterinizi oluşturup kendi evinizi inşa ettikten sonra günlerinizi arkadaşlarınızla takılarak daha büyüklerini almak için evinizi satarak veya bir TV yıldızı olarak geçirebilirsiniz. İsterseniz bir iş bile kurabilirsiniz.

Cooking Simulator Mobile

Cooking Simulator Mobile, bir şefin şaşırtıcı derecede boş bir restoranda nasıl yemek pişireceğiniz konusunda; size rehberlik edebileceği gerçekçi bir yemek pişirme oyunudur. Becerinizi geliştirip mutfağınızın aletlerini öğrendikçe daha fazla yiyeceğin kilidini açacak ve daha iyi bir şef olacaksınız. Müşteriler yiyecekleri için çok fazla beklemeyi sevmediğinden, öğrenilecek çok sayıda araç, içerik ve tekniğin yanı sıra yönetilmesi gereken bir zaman vardır.

Real Flight Simulator

Real Flight Simulator adından da tahmin edebileceğiniz gibi bir uçak simülatörüdür. Ancak bu simülatör, oldukça gerçekçidir. Bir uçağı çeşitli koşullarda uçurabilirsiniz, gece ve gündüz döngüsünün yanı sıra havadaki değişikliklerle de uğraşabilirsiniz. Uçuş planlarının rezerve edilmesi ve planın kontrol edilmesi gerekir.

Godus

Bu hayat simülasyonu oyunu, boğulmak üzere olan bir adam ve bir kadını kurtarmanızla başlar. Sonra onları, yerleşecekleri bir çadır kuracakları ve bir işçi yetiştirecekleri Vaat Edilmiş Topraklar olarak kabul edilen yere götüreceksiniz. İşçi daha sonra başka bir çadır kuracak ve oyunu böyle devam ettireceksiniz.

Tropico

Tropico, inşaat ve yönetim türüne ait bir yaşam simülasyon oyunudur. Oyunda “El Presidente” veya Karayipler’de bulunan kurgusal bir ülkenin hükümdarı olarak oynuyorsunuz. Amaç iktidarda kalmak.

Soccer Manager 2019

Soccer Manager 2019, yönetim türünde hala en çok indirilen yaşam simülasyonu oyunlarından biridir. Oyun çok basit. Futbol menajeri rolünü üstleniyor ve takımı zafere götürüyorsunuz. Bunu yapmak için en iyi takımları alıp onun yönetim becerilerini yazabilirsiniz. Ayrıca oyun, yönetim simülasyonunu çok gerçekçi ve heyecan verici kılan özelliklerin bir listesini içerir.

The Kim Kardashian: Hollywood

The Kim Kardashian: Hollywood, bir yaşam simülasyonu ve rol yapma oyunudur. Bu oyunu oynamak için karakterinizin ününü ve itibarını artırmak için her şeyi yapmanız gerekir. Bu arada oyundaki amaç, başta E-liste sınıfının üyeleri olan karakterlerinizin A-listesine yükselmesini sağlamaktır.

The Harry Potter: Hogwarts Mystery

The Harry Potter: Hogwarts Mystery, Harry Potter dünyasından büyük ölçüde ilham alan bir yaşam simülasyonu ve rol yapma oyunudur. Oyun, Harry Potter romanlarında tartışılan olaylardan yıllar önce Hogwarts’ta geçmektedir. Ayrıca oyun, oynamayı daha heyecanlı hale getiren özelleştirilebilir bir ana karakterle birlikte gelir.

Farming Simulator 20

Farming Simulator 20, çiftçilik türünde ünlü bir yaşam simülasyon oyunudur. Bu arada oyunda, oyuncuların çiftlik hayvanları yetiştirme; tarım varlıklarını satma ve mahsul yetiştirme gibi çiftçilikle ilgili diğer faaliyetleri yapmasına izin verilir.

The Escapists 2

Escapists 2, bir strateji ve simülasyon oyununun karışımıdır. Ayrıca hapishanedesiniz ve kaçmak istiyorsunuz. Bu arada oyuncular, egzersiz alanına gitmek; yemek yemek ve tüm bunlar dahil olmak üzere günlük hapishane hayatını yaşıyor. Ancak siz arka planda gizlice kaçışınızı planlıyorsunuz. Oyunda kaçmak için çeşitli hapishaneler ve her birinden kaçmanın çeşitli yolları var.

Motorsport Manager Mobile 3

Motorsport Manager Mobile 3 bir yarış simülasyonudur. Ayrıca oyuncular bir yarış takımı, bir yarış arabası kurar, yükseltmeler ve iyileştirmeler gibi şeyleri yönetir. Daha sonra rekabete karşı yarışırsınız. Oyuncular; pit stoplar, hava değişiklikleri, kural değişiklikleri ve pistlerde rastgele kazalar gibi şeyleri planlamalıdır. Bu arada şoförünüz ve mürettebatınız da seviye kazanır ve bazı konularda diğerlerinden daha yetkin olabilir.

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