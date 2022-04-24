Telefon üretmek konusunda dünyaca ünlü Apple ve Samsung ile kapışan Çinli şirketler var. Xiaomi ve Huawei’nin sağlam telefonlarının yanı sıra Oneplus, Vivo ve Honor gibi diğer Çinli şirketler de harika telefonlar çıkartıyor. Biz de bu yazımızda en iyi Çin malı telefonları sizler için bir araya getirdik.

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En İyi Çin Malı Telefonlara Bir Bakış

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En İyi Çin Malı Telefonlar 2022

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find X5 Pro, hemen hemen her yerde sunum yapan güzel ve güçlü bir telefondur. Diğer yeni amiral gemileriyle karşılaştırıldığında, bu çok yönlü bir şey gibi geliyor. Bu telefon ile mükemmel bir ekran, güçlü performans, yeterli pil ve şarj ve güçlü bir kamera elde edersiniz – hepsi oldukça benzersiz bir tasarımda toplanmıştır.

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord 2, mükemmel performans, 5G, OnePlus’ın imzası Oxygen OS kullanıcı deneyimi ve mükemmele yakın bir ana kameraya sahiptir. Nord 2’nin gerçekten gösterdiği şey, şirketin şu anda kullanıcıların aradığı özelliklere öncelik verme ve bunları cazip bir fiyat noktasıyla çekici bir pakette toplama yeteneğidir. Nord 2, kablosuz şarj ve su geçirmezlik gibi özelliklerden yoksun ancak bunlar gerçekten bu telefonda verilen tek ödünlerdir.

Xiaomi 12

Xiaomi 12, çekici bir akıllı telefondur. Kompakt form faktörü, büyük bir ahize istemeyenleri cezbedecek ve genel olarak tasarımı harika görünüyor. Ayrıca bu telefonla Snapdragon 8 Gen 1 yongası, 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran ve 67W hızlı şarj gibi bazı üst düzey özelliklere de sahip oluyorsunuz. Aynı zamanda sağlam bir ana kamerası ve iyi bir ultra geniş atıcısı var. Xiaomi 12 hakkında sevilecek çok şey olsa da, hala su geçirmezliği yok ve pil ömrü pek iyi değil.

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10 Pro, şu anda piyasadaki en iyi ekranlardan birini sunuyor, harika bir üst düzey performans, olağanüstü pil ömrü, kaygan bir kullanıcı deneyimi ve biraz bölücü de olsa göze çarpan bir tasarım sunuyor. Ayrıca telefonun en büyük zayıflığı, her zaman olduğu gibi, ondan önceki pek çok OnePlus telefonlar gibi kamerasının, onu rakiplerle aynı seviyeye getirmek için çok sayıda lansman sonrası yamaya ihtiyaç duymasıdır.

ZTE Axon 30 Ultra

ZTE Axon 30 Ultra, çarpıcı bir tekliftir ve çok sayıda değer sunar. 144 Hz 6.67 inç AMOLED ekran ayrıntılı ve net; Snapdragon 888 bir oyun telefonu gibi performans göstermesine izin veriyor ve kamera kurulumu da inanılmaz. Ayrıca üç adet 64MP lens ve bir 5x teleskop lensinden oluşan Axon 30 Ultra’nın arka kamera seçeneği çok yönlüdür. Bazılarının aksine tüm sensörlerde yakalanan görüntüler kalite, ayrıntı ve renk dengesi açısından karşılaştırılabilir.

Poco X4 Pro 5G

Poco X4 Pro 5G, plastik gövdeye rağmen; birinci sınıf bir görünüm ve tasarım açısından selefine göre büyük bir yükseltmedir. 120Hz AMOLED ekran, gördüğümüz en küçük kamera kesiklerinden birine sahip, parlak, canlı ve pürüzsüz. Yenileme hızı, birinci sınıf alternatifler gibi uyarlanabilir olmasa da; telefon ortalama kullanımla bir günden fazla rahatça dayanabilir ve yeniden doldurmaya ihtiyaç duyduğunda 67W hızlı kablolu şarjı vardır.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro, Xiaomi’nin para için olağanüstü bir değer sunması ile; satın alabileceğiniz en iyi bütçeli telefonlardan biridir. Burada öne çıkan özellikler, AMOLED teknolojisi ve 120 Hz yenileme hızı sunan; çarpıcı ekranla başlar ve mükemmel bir kamera seti ile devam eder. Bir kulaklık jakı, Arc parmak izi tarayıcı; stereo hoparlörler ve hatta bir IR blaster’ın dahil edilmesi gibi daha birçok şey mevcuttur. Pil ömrü de güçlü (kutusunda 33W şarj cihazı içerir) ve temel özelliktedir.

Realme GT 2 Pro

Realme GT 2 Pro’nun kusurları olsa da dünyada Snapdragon 8 Gen 1 sunan; ilk telefonlar arasında yer alıyor. Aynı zamanda kullanıcılara daha üstün bir deneyim sunmak için Full HD+ çözünürlüğü veren Realme’nin ilk örneğidir. Ancak şirket, biyopolimeri telefonun tasarımına entegre ederek; neredeyse plastik içermeyen ambalajlara geçmesi ve sürdürülebilirlik açısından, GT 2 Pro aynı zamanda; dünyanın ilk TCO 9.0 sertifikalı telefonudur.

Honor 50

Honor 50, şirketin eski sahibi Huawei’den ayrılmasından bu yana; küresel olarak piyasaya sürülen ilk telefon ve sonuç olarak; aynı zamanda Google yazılımını çalıştıran yıllardan beri ilk Honor telefonudur. Yazılımı bir kenara bırakırsak, orta sınıf standartlarına göre gerçekten üstün olan ve yalnızca 175 gram ve 7,8 mm kalınlığındaki bir telefona sıkıştırılarak; daha iyi hale getirilen güzel kavisli OLED ekrana sahiptir. Snapdragon 778G, sağlam özellikler ve 5G sunar, ancak temel 6GB RAM, fiyat için biraz düşüktür.

Huawei P50 Pro

Huawei’nin kamera merkezli akıllı telefonları Asya’da popülerdir. P50 Pro’nun tasarımı herkese göre değil ancak özellikle arkadaki iki kamera modülü ile benzersiz olduğu tartışılmaz. Kameranın kendisi harika – kesinlikle iPhone ve Galaxyler ile rekabet edebilecek kapasitededir. P50 Pro, etkileyici bir sese ve 6,6 inç 120Hz OLED ekrana da sahiptir. Google hizmetleriyle birlikte gelmeyen HarmonyOS 2.0’ı çalıştırır. Pil, etkileyici bir boyut olmayan 4.360 mAh’dir.

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