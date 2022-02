En İyi Hulu Filmleri

Ülkemizde de yavaş yavaş popüler hale gelen Hulu, gün geçtikçe film portföyünü genişletiyor. Bizde bu yazımızda Hulu’da bulunan en iyi filmleri bir araya getirmeye karar verdik. İşte en iyi Hulu filmleri…

1 – Nightmare Alley (IMDb 7.2)

Stanton ‘Stan’ Carlisle, kasaba kasaba dolaşan bir karnavalın ekibine katılmıştır. Amacı ise Matmazel Zeena’nın ve alkolik kocası Pete’in “zihin okuma” numaralarının sırrını çözmektir. Ancak bu konuda bir türlü başarılı olamamıştır. Ancak Pete öldüğünde, Zeena Stan’i ortağı olarak kabul etmeye zorlanır. Kısa sürede Stan, insanları manipüle edip dolandırma işinde Zeena’nın rahmetli eşinden çok daha yetenekli olduğunu kanıtlar.

2 – Parasite (IMDb 8.6)

Film, Seul’un bakımsız yarı bodrum bir evinde yaşayan Kim ailesinin, muhteşem bir zenginlik yaşayan Park ailesinin yanına çalışan olarak girmelerini ve bir parazit gibi onlarla yaşamaya çalışmalarını anlatıyor. Park ailesi ile yaşayan, başka bir parazit ailenin olması ise çatışmanın boyutunu arttırır.

3 – Moon (IMDb 7.8)

Astronot Sam Bell, Lunar Industries ile üç senelik bir kontrata imza atmıştır. Sözleşmede gezegenimizi besleyen önemli enerji kaynaklarından olan Helium-3’ü keşfetmek üzere Ay’ın karanlık bir köşesine gönderilmesi yeralmaktadır. Bu meşakkatli görevde yalnızlık artık kaderi olacaktır.

4 – The French Connection (IMDb 7.7)

New York şehri dedektifleri ‘Popeye’ Doyle ve Buddy Russo narkotik kaçakçı yüzüğünü kırıp öyle veya böyle French Connection’ı ortaya çıkarmak isterler. Fakat suçlulardan biri Doyle’u öldürmeye çalışınca, kendisini şehirin sınırlarının dışına taşıyacak ölümcül bir takibe başlar.

5 – Seven (IMDb 8.6)

Film, seri cinayetler işleyen bir katilin peşine düşen iki polis dedektifinin hikayesini anlatıyor. Bir seri katil 7 ölümcül günahı işleyenleri kendi yöntemleriyle öldürmektedir. Yedi Ölümcül Günah, Hıristiyanlık inançlarına göre Kibir, Açgözlülük, Şehvet Düşkünlüğü,Kıskançlık, Oburluk,Yıkıcılık ve Tembellik’tir. İki polis dedektifi bu seri katilin peşindedir.

6 – Airplane (IMDb 7.7)

Robert Hays eski dövüşçü ve uçuş ekibinin yemeklerden zehirlenmesi sonucu bir uçağın yönetimini ele almak zorunda kalan pilot rolüyle karşımızda. Hikaye uçak felaketleri, dini konular, televizyon reklamları, romantizm, aşk ve bunun gibi bir dizi konuyla dalga geçerken eğlenceli ve komik bir sahneden bir diğerine atlıyor.

7 – The Accused (IMDb 6.1)

Jodie Foster’ın Sarah Tobias rolüyle ödül aldığı, gerçek bir hikaye üzerine kurulu Sanık, etkileyici mahkeme sahnelerine sahip. Bir barda üç kişinin tecavüzüne uğrayan Sarah, tecavüzcülerin aldıkları hafif cezaya karşı mücadelesinde geçmişinin problem olacağını düşünmemiştir. Bu gerilime ne kadar dayanabileceği bir soru işaretidir.

8 – Terms of Endearment (IMDb 7.4)

James L. Brooks’un 30 yıllık bir döneme yayarak bir anne-kız hikayesi anlattığı filmde, Aurora ve Emma arasındaki ilişkinin iniş çıkışları Shirley MacLaine ve Debra Winger’ın içten performansları sayesinde gerçekçi bir biçimde anlatılıyor.

9 – The Miseducation of Cameron Post (IMDb 6.6)

Cameron Post lise hayatı boyunca hep özenilen bir genç kız olmuştur. Ancak lisenin sonundaki mezuniyet balosunda bu durum tamamen değişir. Cameron mezuniyet balosu gecesi, bir arabanın arka koltuğunda, balonun kraliçesi Coley Taylor ile yakınlaşırken yakalanır. Eşcinsel olduğu düşünülen ve dışlanan genç kız, endişeli teyzesi tarafından hızla bir terapi merkezine gönderilir.

10 – Summer of Soul (IMDb 8.1)

Woodstock’un gerçekleştiği aynı yaz, 300 binden fazla insan Harlem Kültürel Festivali’ne gitmiş burada, Afkrikalı Amerikalı müziğinin ve kültürünün yardımı ile Siyah Onur’unu yükseltmiş ve birleştirmiştir. 50 yıldan fazladır bir kilerde duran görüntülerden oluşan bu belgeselde, Amerika tarihinin kayıp parçaları gün yüzüne çıkıyor.

11 – What’s Eating Gilbert Grape (IMDb 7.7)

Küçük bir kasabada sıradan bir yaşam süren Gilbert’ın hayatı sorumluluklarından ibarettir. Bir yandan obezite hastası annesi, diğer yandan ise otizm hastalığıyla mücadele eden kardeşiyle ilgilenmek zorundadır. Hayatında en olağandışı durum ise kasabalarından geçmekte olan Becky ile karşılaşması olur.

12 – Her Smell (IMDb 5.8)

Becky Something, 90’lı yıllara damgasını vuran Something She isimli tamamı kadınlardan oluşan punk rock grubunun süperstarıdır. Ancak onun eski şaşalı günleri artık geri kalmıştır. Genç kadının hayatı, anne olmasıyla birlikte tamamen değişmiştir.

13 – Silence (IMDb 7.2)

Film, 17. yüzyılda yaşayan iki rahibin karşılaştıkları şiddet ve baskıyı konu alıyor. Onyedinci yüzyılda Hristiyanlığı tanıtmak ve kayıp olan akıl hocaları Ferreira’yı bulmak için yola çıkan iki Cizvit papaz, Rodrigues ve Garrpe, Japonya’ya geldiklerinde şiddet ve zulümle karşı karşıya kalırlar. Katolikliğin yasadışı olduğu ve varlıklarının yasak olduğu bir dönemde Japonya’ya gelen ikilinin inancı ciddi bir teste tabi tutulacaktır.

14 – Graduation (IMDb 7.3)

Romeo Aldea, Romanya’da küçük bir dağ kasabasında yaşayan bir doktordur. Kızı Eliza’yı 18 yaşına geldiğinde onu yurt dışında okutma idealiyle büyütür. Planları gerçekleşmek üzeredir; Eliza İngiltere’de psikoloji okumak için burs kazanır. Tek yapması gereken lise bitirme sınavlarını geçmektir. Aslında başarılı öğrenci olan Eliza için bu sınavlar yalnızca bir formaliteden ibarettir. İlk yazılı sınavından bir önceki gün, Eliza tüm geleceğini riske atan bir saldırıya uğrar. Şimdi Romeo, bir karar vermek zorundadır. Bu durumu çözmek için birkaç yol vardır fakat hiçbiri kızına öğrettiği prensiplerle uyuşmamaktadır.

15 – Saint Maud (IMDb 6.7)

Maud, yaşadığı travmanın ardından kendisini dine adayan genç bir hemşiredir. Maud, kanser nedeniyle perişan bir halde olan Amanda adındaki eski bir dansçı ile ilgilenmekle görevlendirilir. Bu süreçte Amanda’nın evinde kalmaya başlayan Maud, hasta kadın ile arasında farklı bir bağ kurar. Çok geçmeden Maud, Amanda’nın ruhunu kurtarmaya karar verir ve bunu saplantı haline getirir. Ancak kendi karanlık geçmişi peşini bırakmayacaktır.

16 – Another Round (IMDb 7.7)

Martin, kendisini yorgun ve yaşlı hisseden bir lise öğretmenidir. Evliliğinde sorunlar yaşayan Martin’in iş hayatı da pek yolunda gitmez. Martin’in öğrencileri ve velileri, not ortalamalarının artması için onun sözleşmesini iptal etmesini ister. Belirli seviyede tüketilen alkolün, zihni dünyaya açtığını savunan bir fikir üzerine Martin ve arkadaşları bir deney yapmaya karar verirler. Üç öğretmen arkadaşı ile birlikte Martin, deney için her gün belirli miktarda alkol tüketmeye başlar. Sonuç başlarda gayet olumludur. Ancak bir süre sonra deney, bazıları için olumsuz sonuçlar vermeye başlar.

17 – Nomadland (IMDb 7.3)

60’lı yaşlarında olan Fern, Nevada kırsalında yaşamaktadır. Şehirdeki ekonomik çöküşten etkilenen Fern, neredeyse tüm eşyalarının kaybeder. Bu durumun ardından Fern, minibüsünü bir karavan haline getirip, modern bir göçebe olarak yola koyulur.

18 – The Conversation (IMDb 7.8)

İşinin ehli bir gözetleme uzmanı olan Harry’ye esrarengiz ve güçlü bir işveren tarafından, genç bir çifti takip edip casusluk yapma görevi verilir. Konuşmaları teybe alan Harry, çiftin bir cinayete kurban gideceğinden şüphelenmeye başlar. Bir yandan kendi karmaşık iç dünyası ve münzevi hayatının hastalıklı yönleri; bir yandan geçmişinde yaşadığı kötü deneyimler, Harry’nin elindeki bu işle obsesif bir şekilde içli dışlı olmasına yol açar. Yaptığı işi sorgulamaya başlarken, paranoya onu ele geçirmeye başlar.

19 – The Assistant (IMDb 6.3)

Üniversiteden yeni mezun olan Jane, hayallerindeki işte asistan olarak çalışmaya başlar. Onun günü de diğer asistanlar gibi kahve yapup, fotokopi makinesindeki kağıdı değiştirmek, öğle yemeği sipariş etmek, seyahat düzenlemek gibi işlerle uğraşarak geçer. Ancak Jane günlük rutinlerini yerine getirirken, çalışma ortamını ve konumunu kötüyü sürükleyen birçok etken olduğunu fark eder.

20 – Palm Springs (IMDb 7.4)

Palm Springs, bir düğün gününü tekrardan yaşadıkları bir döngüye hapsolan Nyles ve Sarah’nın hikayesini konu ediyor. Rahat bir insan olan Nyles ve nedime olmaya pek de istekli olmayan Sarah’nın yolu, Palm Springs’te bir düğünde kesişir. İkilinin arasında romantik anlar yaşanır. Ancak Sarah, Palm Springs’ten ne zaman ayrılmaya çalışsa kendini yeniden aynı yerde bulur. Sarah ve Nyles, birbirlerinden ve bulundukları yerden kurtulmak için ellerinden geleni yapacaklardır.

21 – Akira (IMDb 8.0)

Sene 2019… Dünya savaşı esnasında esrarengiz bir silah Tokyo’yu yerle bir etmiştir ve bunun üzerinden tam 30 sene geçmiştir. Tokyo’nun yerine inşa edilen Neo-Tokyo, teknoloji çağının tüm gerekliliklerini yerine getirmektedir. Mafya ve terör ise bu şehrin damarlarına sızmıştır. Artık şehre hükmeden bu devasa kaosu engellemenin, ya da onun hızını kesmenin, hiçbir yolu yoktur. İki eski dost olan Tetsuo ve Keneda, çeteleriyle birlikte gizli bir askeri üsse girmeyi başarır. Ancak biri yakalanır ve deneylerde denek olarak kullanılmaya başlanır. Bunun üzerine kazandığı güçleri, kendi istekleri doğrusunda kullanacaktır.

22 – Sputnik (IMDb 6.4)

Soğuk Savaş’ın zirvesinde bir Sovyet uzay aracında meydana gelen gizemli olaydan sadece bir kişi sağ kurtulur. Hayattan kalmayı başaran adamın psikolojik durumunun test edilmesi için bir psikolog görevlendirilir. Adam ile tanışan psikolog; onunla zaman geçirdikçe tehlikeli bir varlığın onunla birlikte Dünya’ya gelmiş olabileceğinden şüphelenmeye başlar.

23 – Portrait of a Lady on Fire (IMDb 8.1)

Marianne, izole bir adada yaşayan genç bir ressamdır. Genç kadın bir gün, manastırdan yeni ayrılan Heloise’in düğün portresini yapmakla görevlendirilir. Ancak portresinin yapıldığından Heloise’in haberinin olmaması gerekmektedir. Marianne, kendisine verilen görevi harfiyen yerine getirmek zorundadır ve bu yüzden de gündüzleri Heloise’i izleyip; geceleri portresini yapmaya karar verir. Bu durum gönülsüzce evlenmek üzere olan Heloise’in; yaklaşmakta olan düğün öncesi son özgür anlarını Marianne ile geçirmesine neden olur. İki kadın birlikte vakit geçirdikçe, aralarında beklenmedik bir yakınlaşma oluşur.

24 – The Act of Killing (IMDb 8.2)

Endonezya’da yaşayan Anwar, 1960’lı yılların başında arkadaşlarıyla karaborsada küçük bir sinema çetesi kurmuştuk bir gençtir. Ne zamanki 1965’te ülkede askeri darbe gerçekleşir, kendi halindeki bu küçük çete bir anda aşırı sağcı bir ölüm makinesine dönüşür. Komünist olarak ‘damgalanan’ yüzlerce entelektüel insan ve Çinli azınlık, bu grubun darbecilerin desteği ile gerçekleştirdiği katliamlarda hayatını kaybeder. Aradan onlarca yıl geçer, ölen öldüğü ile kalır ve lider Anwar konfor ve huzur içerisinde hayatını sürdürmektedir.

25 – Predator (IMDb 7.8)

Dutch ve komandoları CIA tarafından bir Güney Amerika ormanında esir tutulan havacıyı bulup getirmekle görevlendirilirler. Görev başarılı olur ama dönüş yolunda tuhaf bir av partisinin kurbanı olurlar. Uzaylı ve yenilmez bir varlık, kendine has ritüeller dahilinde, değişik dünyalardaki akıllı yaşam formlarını avlamaktadır. Bu kez kurban Dutch ve komando arkadaşları olacaktır.

