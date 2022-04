En İyi Netflix Animeleri 2022

İster eski bir anime hayranı olun, ister yeni bir izleyici olun, Netflix, anime izlemek için en iyi seçeneklerden biridir. Netflix, sadece rahat bir izlenim sunmakla kalmıyor aynı zamanda kendi orijinal animelerini de üreterek büyük yatırım yapmaktadır. Şimdi, anime dünyasına derin bir dalış yapmak istiyorsanız, Netflix’teki en iyi anime şovlarından oluşan güncellenmiş listemizle karşınızdayız. İşte en iyi Netflix animeleri.

Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, anime hayranları arasında popülerdir diyebiliriz. Manga, bittikten yıllar sonra hala en çok satanlar listesinde bulunmakta ve filmi, Spirited Away’in tüm zamanların en yüksek hasılat yapan Japon filmi rekorunu bile kırdı!

Peki Demon Slayer’ın başarısının anahtarı nedir? Genç iblis avcısı Tanjiro Kamado’nun hikayesi ve iblise dönüşmüş kız kardeşi Nezuko’yu kurtarma arayışı, Weekly Shonen Jump’tan çıkan en orijinal aksiyon animesi olmayabilir, ancak türün en sevilen kinayelerini olağanüstü bir stille vurmakta. Taisho dönemi ayarı iyi anlaşılmış ayrıca karakterler de anında sempatik hissettiriyor.

Death Note

Death Note, istediği herkesi içine adını yazarak öldürmesine izin veren deftere sahip bir genç olan Light Yagami’yi anlatmakta. Ardından, ölümlerin arkasında kimin olduğunu keşfetme niyetinde olan bir araştırmacı ile kendisi arasında büyüleyici bir kedi-fare oyunu başlamaktadır. Yönetmen Tetsurō Araki’nin bu klasiği, ahlak, adalet, sadakat, onur ve dostluğun sürükleyici bir keşfi diyebiliriz. Asla modası geçmeyen çizimleri ve karakter tasarımıyla Death Note tam bir klasik.

Komi Can’t Communicate

Ayumu Wantanbe’nin yönettiği ve Tomohito Oda tarafından yazılıp çizilen popüler manga serisine dayanan Komi Can’t Communicate, son derece popüler bir kız olan Shouko Komi ve sosyal olarak ortalama Hitohito Tadano’yu konu alıyor. Komi okulda diğerlerine karşı hazırlıklı olarak çıkıyor ama aslında başkalarıyla etkileşim kurmasını zorlaştıran şiddetli sosyal kaygıdan muzdarip. Hitohito, güzel sınıf arkadaşının sırrını keşfettiğinde, Komi’nin, okullarında 100 arkadaş edinme hedefine ulaşmasına yardım etmeye yemin ediyor.

Komi Can’t Communicate, hayattan bir kesit animenin mükemmel bir örneğidir. Kusursuz animasyon renk şeması ve etkileyici karakter tasarımı ile hayata geçirilen bu seri, iyi dengelenmiş bir zevktir. Hayattan kesitler içeren anime serisini seviyorsanız bu anime tam size göre!

Violet Evergarden

Light novel serisine dayanan bu on üç bölümlük anime, on dört yaşındaki Violet Evergarden’ın gözünden savaş sonrası sivil hayata yeniden entegrasyon hikayesini hayata geçiriyor. Bu fantastik reşit olma hikayesi, genç yetimin askerliğin ötesinde bir amaç bulma girişiminin hikayesini anlatıyor. Olağanüstü bir skora sahip, içe dönük ve dokunaklı bir anlatı. Bu seri, “görsel olarak çarpıcı” gibi ifadelerin kısa sürede kullanım dışı kalmamasının nedenidir. Çevresindeki en güzel animasyon dizilerinden biridir diyebiliriz.

Devilman Crybaby

İnsan kalbi ve şeytan vücudu olan bir adam saf kötülüğe karşı savaşmalıdır, çünkü bunu yapmak onun sorumluluğudur. Bu anime, yaratıcı ve çok eğlenceli olmasının yanı sıra, insan olmanın ve farkında olmadan böylesine yıkıcı bir teknolojiyi kullanmanın ne anlama geldiği hakkında da akıllıca şeyler söylüyor.

Blue Period

Netflix’i kasıp kavuran en yeni animelerden biri Blue Period: anime kültürüne görsel olarak etkileyici ve biraz daha gerçekçi bir bakış getiriyor. Popüler lise öğrencisi Yatora Yaguchi, hayatını ve bakış açısını sonsuza dek değiştiren bir sanat sınıfına tesadüfen rastlamasıyla aniden kesintiye uğrayan günlük yaşamının tekrarlayan ve tahmin edilebilir doğasından sıkılır ve resim sanatının güzel ama acımasız dünyasına adım atar.

Blue Exorcist

Blue Exorcist, henüz izlemediyseniz kesinlikle içine dalmak için mükemmel bir seridir. Hikaye, Şeytan’ın oğlu olduğunu keşfeden Rin Okumura adında görünüşte sıradan bir genci takip ediyor. Şeytan kovucu olmak ve hem dünyadaki şeytanlarla hem de kendi içindeki şeytanla savaşmak için eğitmek için True Cross Akademisine gönderilir.

The Disastrous Life of Saiki K.

Çok güçlü bir psişik olan Kusuo Saiki’nin radarın altında uçma girişimleri sürekli olarak engellenir ve yüksek bir komedi ile sonuçlanır. The Disastroous Life of Saiki K., insanları cezbetme konusundaki manyetik yeteneğine rağmen okul dramalarında özgürce gezinmeye çalışırken Saiki’yi takip ediyor. İlginç, sevimli karakterler ve eğlencelerle dolu bir anime. Daha açık tonuna rağmen, Saiki K.’nin Felaket Yaşamı, kaliteli bir kalabalığı memnun eden bir hikaye sunuyor.

The Seven Deadly Sins

Yedi Ölümcül Günah, Liones Krallığına hizmet eden bir Kutsal Şövalye grubudur ve animenin ilk sezonunda, grubun çoğunluğunun on yıl önce bir darbe girişimi için çerçevelendikten sonra yeniden bir araya geldiğini görür. Seride tanrılar, iblisler, melekler, devler ve periler yer alıyor.

Dizi 100 bölüme yayılıyor ve çok güçlü karakterler arasında birden fazla savaş içeriyor. Dövüş sahneleri eğlenceli ve serinin sonlarına doğru çeşitli sürprizler sunan bir savaş var. Aksiyonun yanı sıra, dizi biraz komedi içeriyor ve daha karanlık temalardan da çekinmiyor, bu da dizinin aslında bir aşk hikayesi olduğunu da görmek güzel.

DOTA: Dragon’s Blood

Dota: Dragon’s Blood, Dota video oyunu serisine dayalı olsa da, animenin kendi fantezi tadı var. Dizi, zorlu bir ejderha avcısı olarak ün yapmış bir Ejderha Şövalyesi olan Davion’u takip ediyor. Davion, dehşet içinde, iblislerin insanlık için ejderhalardan daha büyük bir tehdit olduğunu keşfeder. Bir iblisle yaptığı savaştan kıl payı kurtulan Davion, istemeden sekiz büyük ejderhadan biri olan Ember Eldwyrm Slyrak ile birleşir. Olası olmayan ittifakları sayesinde Davion ve Slyrak, şeytani Terrorblade ve güçleriyle yüzleşirken yeni müttefikler edinir.

Record of Ragnarok

Tanrılar, insanlığın geri alınamaz olduğunu ve yok edilmesi gerektiğini belirlemiştir. Valkyrie Brunhilde’nin Record of Ragnarok’ta başka planları olması dışında. İnsanlığı kurtarmak ve tanrılardan intikamını almak için, Brunhilde tanrıları tüm tarih boyunca 13 erkek ve tanrı arasında bir dövüş turnuvası düzenlemeye ikna eder. İnsanlık, ilk insan olan Adam’ın yanı sıra Karındeşen Jack, Grigori Rasputin ve hatta Sparta Kralı Leonidas tarafından temsil edilir. Türlerini yıkımdan kurtarmak için bir şans istiyorlarsa Thor, Herakles, Zeus, Poseidon, Ares ve diğer tanrılarla yüzleşmek zorunda kalacaklar.

Flavors of Youth

Flavours of Youth, Çin’de geçen bir günün güzel, sanatsal bir yorumudur ve üç büyüleyici hikayede yakalanmıştır. The Rice Noodles, bir adamın San Xian eriştelerine olan sevgisiyle şehre ve büyükannesine duyduğu nostaljiyi keşfediyor. A Little Fashion Show, iki kız kardeş arasındaki yıpranmış dinamiği ve onların biri model, diğeri tasarımcı olan yüksek modaya olan yakınlığını keşfediyor. Love in Shanghai ise. iki Şanghaylı öğrenci arasında yirmi yıl boyunca gelişen romantizmi keşfediyor.

Great Pretender

Birkaç “vaka”ya bölünmüş olan Great Pretender, annesinin ödenmemiş tıbbi faturalarını karşılamak için profesyonel dolandırıcılığa dönüşen Makota Edamara’nın yolculuğunun izini sürüyor. Fransız bir dolandırıcı olan Laurent Thierry ile güçlerini birleştiren ikisi, dünyanın dört bir yanında dolandırıcılık yaparak geçimlerini sağlamasını konu alıyor.

B: The Beginning

Kurgusal Cremona adasında geçen B: Başlangıç, izleyicileri suç ve çürümeyle dolu distopik bir dünyaya çekiyor. Kargaşa ve ürkütücü bir çizgide seri katil olan “B” ünvanına sahip kargaşa ve ürkütücü liderdir. Mütevazı bir genç (ve dizinin kahramanı) olan Yoku, bir arkadaş veya düşman olarak görülmeye devam ederken savaşa girer. Ölüm tüm adayı ele geçirmeden önce B’nin terör saltanatını çökertmek Kraliyet Soruşturma Hizmetinin bir üyesi olan Keith’e kalmıştır.

Kotaro Lives Alone

Adından da anlaşılacağı gibi, Kotaro Japonya’da yalnız yaşıyor. Ancak Kotaro Lives Alone, başlıkta Kotaro’nun sadece 5 yaşında olduğunu bize açıklamıyor! Ve bu önemli bir gerçeğin oldukça büyük bir ihmali gibi görünüyor. Ailesinden ayrılan Kotaro, yeni komşusu Shin Karino’nun şaşkınlığı ve can sıkıntısına rağmen, bir şekilde bağımsız olarak bir daire kiralamayı başardı. Ne olursa olsun, Karino ve apartman kompleksindeki diğer sakinler, onu her zaman anlamasalar bile, kısa sürede Kotaro’dan hoşlanmaya başlarlar.

