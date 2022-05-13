En İyi Netflix Çizgi Filmleri

Çocukların ve çocuk kalanların daimi sevdiği çizgi filmler her yaşta övgü topluyor. Netflix de güzel çizgi filmleri bir araya getiren bir platform olma yolunda ilerliyor. Biz de Netflix’te beğenebileceğiniz en iyi çizgi filmleri sizler için bir araya getirdik. İşte Netflix’in en iyi çizgi filmleri…

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Voltron Legendary Defender

Galra ve Altea arasındaki savaş sona ermiş, Altea’nın yenilmesi ile birlikte Galra İmparatorluğu bilinen tüm evrene hakim olmuştur. Altea Kralı ölmeden hemen önce Voltra’nın 5 aslanını evrenin çeşitli köşelerine dağıtmış ve Voltra’nın kötü güçlerin eline geçmesini önlemiştir; Kızı Princess Allura ve kraliyet danışmanı Coran’ı ise savaştan korumak için Altea kalesinin içerisinde bulunan yaşam kapsüllerine yerleştirmiştir.

Neo Yokio

Genç bir kız olan Kaz Kaan, dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan Neo Yokio’da yaşamaktadır. Moda, finans ve kültürün harmanlandığı bu şehirde Kaz zamanını alışveriş yapıp, kırılan kalbini onarmaya çalışmakla geçirir. Hayatın en karmaşık döneminde olan Kaz’ın en büyük destekçisi her zaman yanında olan sadık uşağı olan Charles ve yakın arkadaşları Lexy ve Gottlieb olur. Hayatında yeni bir başlangıç yapıp, eski bir moda blogcusu olan Helena St. Tessero’nun çalkantılı dünyasına dahil olan Kaz, bir süre sonra Neo Yokio hakkında bildiği her şeyi sorgulamasına neden olan bir dizi tuhaf durumun içerisine düşer.

Castlevania

Castlevania, Simon Belmont adlı bir vampir avcısının maceralarını konu ediyor. Belmont ailesinin hayatta kalan son ferdi olan Simon, Doğu Avrupa’yı Vlad Dracula teröründen kurtarmak için zorlu bir mücadele verir. İşgal altındaki şehir kurtarmaya çalışan vampir avcısı, Dracula tarafından komuta edilen, öteki dünyaya ait yaratıklardan oluşan ordu ile savaşır.

Big Mouth

Yakın arkadaş olan komedyen Nick Kroll ve Family Guy’un senaristlerinden Andrew Goldberg’in imzasını taşıyan dizide, ergenlik çağına gelen bir grup gencin büyüme hikayeleri, ergenliğin mucizevi ve korkutucu yönleri anlatılıyor.

Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde

Miles Morales, The Ultimate Spider-Man olarak tanınmaktadır. Polis memuru bir baba ve işkolik bir annenin oğlu olan Miles, lise öğrencisidir ve okuluna uyum sağlamakta zorlanmaktadır. Radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılmasıyla özel yeteneklere sahip olan bir süper kahramana dönüşür. Fakat henüz gerçek bir süper kahraman olamamıştır. Açılan bir kapı sonucu çoklu evrende farklı boyutlardan gelen Peter Parker ve diğer “alternatif” Spider-Man’ler Miles’ın evrenine düşer. Peter Parker, Spider-Gwen, Spider-Man Noir, Spider-Ham gibi diğer evrenlerin Spider-Man’leri Miles’ın gelişip gerçek bir süper kahraman olmasına yardım eder. Fakat bu Spider-Man’lerin kendi evrenlerıne mümkün olduğunca çabuk geri dönmeleri gerekmektedir.

Bubble

Tokyo’da, baloncuklar yerçekimi yasalarını çiğnedi ve şimdi dünyanın üzerine yağıyor. Dış dünyadan kopuk olan Tokyo, ailelerini kaybetmiş bir grup gencin oyun alanı haline gelmiştir. Şimdi şehir, parkur takımı dövüşleri için bir savaş alanı olarak hizmet ediyor. Tehlikeli oyun tarzıyla tanınan Hibiki, bir gün cüretkar bir hamle yapar ve yerçekimini değiştiren denize düşer. Hayatı, gizemli güçlere sahip bir kız olan Uta tarafından kurtarılır. Onların yolunun kesişmesi dünyayı değiştirecek bir duruma yol açar.

Bay Peabody ve Meraklı Sherman: Zamanda Yolculuk

Bay Peabody, büyük bir işadamı, kaşif, bilim adamı, gurme, Olimpiyat Madalyası sahibi bir atlet ve bir dahi olmasının yanında, dünyanın en zeki ve en başarılı köpeğidir. Bir numaralı icadı WABAC makinesi sayesinde o ve evlatlık aldığı “insan” oğlu Sherman zamanda geri giderek dünyamızı değiştiren olaylara tanıklık ederler. Ancak Sherman zaman yolculuğunun kurallarını çiğnediğinde, iki kahramanımız geçmişi düzeltmek ve geleceği kurtarmak üzere bir maceraya atılacaktır.

Bir Ay Masalı

Bir Ay Masalı, efsanevi Ay Tanrıçası’nın gerçek olduğunu babasına kanıtlamak isteyen genç bir kızın hikayesini konu ediyor. Ay Tanrıçası’nın gerçekten var olduğuna inanan ve hem bunu kanıtlayıp hem de Ay Tanrıçası ile tanışmayı hayal eden genç kız, bunun için bir roket inşa ederek Ay’a doğru macera dolu bir yolculuğa çıkmayı planlar.

Osmosis Jones

Frank Detomello, bir hayvanat bahçesinde sıradan bir görevli olarak hayatını devam ettirmektedir. Frank’in Shane adında bir kızı vardır. Frank, bir gün ağır bir soğuk algınlığı hastalığıyla karşı karşıya kalır. Frank’in bedenine giren kötücül mikroplara karşı Osmosis Jones adı verilen bir alyuvar hücresi ve Drixorial isimli bir ilaç güçlerini birleştirmeye karar verirler. Artık tek amaç Frank’i bu amaçsız hastalıktan kurtarmaktır.

Ne Zha

Sıradan bir yaşam süren Nezha, motor yarışları tutkunu olan bir kuryedir. Onun sıradan yaşamı, eski düşmanlarıyla karşılaşmasıyla bambaşka bir hal alır. Nezha, sevdiklerini korumak için güçlerini yeniden keşfetmek zorunda kalır.

Canavar Ev

Yaşlı Nebbercracker’in bahçesinde tuhaf olaylar yaşanmaktadır. Bahçe her şeyi yutarak yok eder. Karşı caddeden o bahçeyi izleyen genç DJ Walters, olan bitene anlam verebilmek için çırpınmaktadır. Bir gün arkadaşı ile beraberken o bahçeye düşen bir basket topunun gözle görünür bir biçimde yok oluşuna şahit olurlar. Ev bahçeye düşen her şeyi yutar. Çok geçmeden başka bir arkadaşları Jenny’i de yutmaya kalkışınca gençler hem korkar hem de olanlar konusunda civarda yaşayan kimseyi ikna edemeyince işin sırrını kendi başlarına çözmek için kolları sıvarlar.

Invader ZIM: Enter the Florpus

İnsanları köleleştirmek için Dünya’ya gönderilen uzaylı Zim, liderlerinin mavi gezegende ona katılmaya hiç niyeti olmadığını keşfeder. Bu durum üzerine Zim, hayatında ilk kez bir şeyleri sorgulamaya başlar. Bu an Dib için şeytani planlarını başlatmak için mükemmel bir fırsattır.

Klaus

Klaus, genç bir postacının yaşamına odaklanıyor. Smeerensburg’un yeni postacısı olan Jesper, oyuncaklarla dolu bir yerde tek başına yaşayan oyuncakçı Klaus ile tanışır. Oyuncak imalatçısı olan Klaus ile anlaşma yapmak isteyen Jesper, Klaus’tan eski oyuncaklarını bedava dağıtılmak üzere bağışlamasını ister. Teklifi kabul eden Klaus, oyuncakların dağıtılması için Jesper ile birlikte gitmeye karar verir. Birlikte oyuncak dağıtmaya başlayan Jesper ile Klaus, dünyanın en mutsuz yeri olan Smeerensburg’u değiştirmeye başlar. Ancak onların kasabaya neşe getirmesinden rahatsız olan bir takım insanlar vardır.

Bedenimi Kaybettim

Bedenimi Kaybettim, ayrıldığı vücudunu bulmaya karar veren ve bunun için laboratuvardan kaçan bir elin hikayesini konu ediyor. Bedeninden ayrılmış bir el, ait olduğu vücudu bulmak için laboratuvardan kaçarak yola koyulur. Ancak yol boyunca karşısına üstesinden gelmesi gereken birçok engel çıkar. Pizza kuryesi olan Naoufel’e kavuşmak için her şeyi yapmaya hazır olan el, önüne çıkan güvercinler ve sıçanlarla mücadele eder. Elin vücuttan nasıl ayrıldığının cevabı ise Naoufel ve Naoufel’in kütüphane çalışanı Gabrielle’e olan hislerinde saklıdır.

Neşeli Ayaklar

Antartika’da bölgenin tüm penguenlerinin ruh eşlerine kendilerini ifade edebilmek üzere birer “Kalbe Seslenen Şarkıları” vardır. Ancak Mumble’ın hem sesi çok kötüdür hem de söz konusu şarkıyı bulup da ruh eşine bunu söyleyemediği sürece gerçek aşkı yakalaması olanaklı değildir. Mumble’ın farklı bir yeteneği vardır, o harika bir tap dansçısıdır. Mumble’ın bu değişik yeteneği ile başı derttedir. İmparator Penguen, Mumble’ın bu hallerinden ötürü onu toplumdan dışlar. Mumble, ilk kez evinden uzaklaştığında bambaşka bir ruha sahip penguenlerle tanışır.

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