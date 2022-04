En İyi Netflix Çocuk Filmleri 2022

Harika bir çocuk filmi güzel ve nadir bir şeydir. Netflix’in Çocuk ve Aile filmleri kataloğu, korkunçtan fantastike kadar çeşitlilik gösterir ve listemizdeki filmler, birincisinden kaçınmanıza yardımcı olmak için hazırlandı. Bu filmlerden bazılarını çocuklarınız izlememiş olsa bile muhtemelen görmüşsünüzdür. Ancak, dünyanın dört bir yanından filmler de dahil olmak üzere, daha az belirgin olan bazı seçeneklere de dikkat çekmeye çalıştık. İşte Netflix’teki en iyi çocuk filmleri!

Çılgın Hırsız

Renk renk çiçeklerle çevrili, güleryüzlü komşuluk ilişkilerinin sürdüğü banliyöde, bu yaşantıyı bozacak bir sır saklıdır. Banliyönün en bakımsız ve çirkin evinde yaşayan Gru, küçük köleleri ile birlikte dünyanın kaderini değiştirecek bir plan yapmaktadır. Gru, dünyanın uydusu Ay’ı çalmaya karar vermiştir. Üç küçük yetim olan Margo, Edith ve Agnes, bu kötü kalpli adamla karşılaştıklarında ise, hiç kimsenin göremediği bir ayrıntıyı fark ederler: Gru onlar için potansiyel bir baba adayıdır.

Karate Kid

12 yaşındaki Dre, annesinin kariyeri nedeniyle Çin’e gelir. Arkadaş edinme konusunda çok zorluk çeker. Sınıf arkadaşı Mei Ying’e yakınlık hisseder ancak kültür farkı böyle bir arkadaşlığı olanaksız kılmaktadır. Sınıfın kabadayısı olan Cheng ise Dre’ye düşman olur. Dre’nin, tamirci Bay Han’dan başka konuşacağı kimse yoktur. Bay Han, Dre’ye ustası olduğu, sükûnetle ilgili spor Kung fu’yu öğretir.

Klaus

Klaus, genç bir postacının yaşamına odaklanıyor. Smeerensburg’un yeni postacısı olan Jesper, oyuncaklarla dolu bir yerde tek başına yaşayan oyuncakçı Klaus ile tanışır. Oyuncak imalatçısı olan Klaus ile anlaşma yapmak isteyen Jesper, Klaus’tan eski oyuncaklarını bedava dağıtılmak üzere bağışlamasını ister.

Madagaskar 2

Bir devam animasyon filmi olarak takipçisine yeniden keyifli dakikalar yaşatan Madagaskar 2 yeni bir macera ile karşımızda. Bu kez Alex, Marty, Melman, Gloria, Kral Julien, Maurice hatta penguenler ile şempanzeler, hep birlikte Madagaskar sahillerinde bir adadadırlar. Ortada aşmaları gereken bir sorun vardır ve bunun için çare arayışına girerler. Penguenler uçak tamirine başlar. Ancak uçağa binince yeterince havada kalma şansları olmaz. Bundan sonrasında da Afrika’da kendilerine benzeyen hayvanlarla birlikte olacaklardır. Tabi ki Central Park’taki evlerinden daha güvende oldukları epeyce şüphelidir.

Patron Bebek

7 yaşındaki Tim Templeton, anne ve babasıyla birlikte çok mutlu bir hayat sürerken güzel günlerin sonu, bir erkek kardeşinin olduğunu öğrenmesiyle gelir. Ancak kardeşi hiç de diğer bebekler gibi değildir, büyük insanlar gibi konuşan, takım elbise giyip bond çanta taşıyan bu bebeğin amacı, Puppy Şirketi’nin başkanının kurduğu komployu boşa çıkarmak, dünyadaki sevgi dengesinin bozulmasını önlemektir. Tim, bebeğin bir an önce gidebilmesi için işbirliği yapmaya karar verir.

Canavarın Çağrısı

13 yaşındaki Conor O’Malley hayatının en zor döneminden geçmektedir. Annesi terminal kanserdir, okulda arkadaşları onu sürekli aşağılamaktadır, babası ve büyükannesiyle de yakın bir ilişkisi yoktur. Bir gece yarısı, penceresinden içeri devasa bir ağaç-insan şeklindeki canavar gelir. Canavar ona öyküler anlatacak, karşılığında Conor da kendi hayatını hiçbir yalan söylemeden canavara anlatacaktır. Conor kendi duygularıyla ve hayatın gerçekleriyle yüzleşmeyi bu sayede yavaş yavaş kavramaya başlayacaktır.

Ailem Robotlara Karşı

Hayallerindeki okula kabul alan Katie Mitchell, kendi gibi yaratıcı insanlarla tanışmak için can atmaktadır. Katie’nin babası Rick ise aile fertleri arasındaki bağı güçlendirmeye kafayı takmıştır, bu nedenle ani bir plan değşikliği ile tüm ailenin Katie’yi okuluna yazdırmak için uzun bir yolcukuğa çıkmasına karar verir. Ancak bu yolculuk sırasında çıkan robot ayaklanması, Mitchell ailesinin planlarını altüst edecektir.

Kız Arkadaşım

Vada, zamanının çoğunu en iyi erkek arkadaşıyla geçiren ve hastalıklardan korkan bir kızdır. Onbir yaşındaki Vada’nın hayatı, babasının yeniden evlenmeye karar vermesiyle bir anda kararır. En büyük yıkımı ise en yakın arkadaşını kaybettiğinde yaşayacaktır.

Canavar Ev

Yaşlı Nebbercracker’in bahçesinde tuhaf olaylar yaşanmaktadır. Bahçe her şeyi yutarak yok eder. Karşı caddeden o bahçeyi izleyen genç DJ Walters, olan bitene anlam verebilmek için çırpınmaktadır. Bir gün arkadaşı ile beraberken o bahçeye düşen bir basket topunun gözle görünür bir biçimde yok oluşuna şahit olurlar. Ev bahçeye düşen her şeyi yutar. Çok geçmeden başka bir arkadaşları Jenny’i de yutmaya kalkışınca gençler hem korkar hem de olanlar konusunda civarda yaşayan kimseyi ikna edemeyince işin sırrını kendi başlarına çözmek için kolları sıvarlar.

ParaNorman

Norman ölü insanların ruhlarını görebilen, onlarla konuşup iletişime geçebilen 10 yaşlarında, sevimli bir çocuktur. Bir gün yaşadığı kasabayı zombiler basar ve çok korkmuş olan kasaba halkının ondan başka yardım isteyecek kimsesi yoktur. Üstelik bu her zamanki gibi başa çıkabileceği bir durum değildir; kasabanın üzerine yüzyıllardır süren bir lanet musallat olmuştur ve Norman’ın bu meseleyi çözmesi için sadece zombilerle değil hayaletler, cadılar ve laftan anlamayan yetişkin insanlarla da uğraşması gerekecektir.

Kutup Ekspresi

Geçirdiği Noel’ler nedeniyle artık Noel babaya olan bir inancı kalmayan küçük bir erkek çocuğu, oldukça tuhaf bir trene atlayarak hiç bilmediği yollara düşer. İnancını sorguladığı için gideceği yere varmak onun için çok da heyecan uyandırıcı değildir. Ancak trenin içi kesinlikle öyledir. İçerisinde bir sürü mucizenin yaşandığı bu tren, Noel Baba’nın ikamet ettiği Kuzey Kutbu’na doğru yol almaktadır.

Efsane Beşli

‘Kara’ adıyla tanınan kötü bir ruh insanlığın umutlarını ve inandığı değerleri yok ederek dünyaya hakim olmak için harekete geçince, Kuzey, Diş Perisi, Uyku Perisi, Paskalya Tavşanı ve Jack Froust’tan oluşan ölümsüz bekçiler de ona karşı güçlerini birleştirme kararı alırlar. Kara, dünyamızı çepeçevre sarıp insanlığa korku yaymaya başladığında, dünyadaki tüm çocukların umutları, inançları ve hayalleri Efsane Beşli’ye bağlıdır.

Shrek

Shrek, oldukça korkutucu bir görünüme sahip, devasa, yeşil bir troldür. Yalnızlığın getirisiyle, hayatının geri kalanını beraber geçirebileceği, en az kendisi kadar çirkin bir yaratık bulmanın hevesindedir. Bir kahin, kehanetini açıklar. Şrek ile güzeller güzeli bir prenses olan Fiona arasında duygusal bir ilişki cereyan edecektir. Ancak Şrek ne kadar çirkinse Fiona bir o kadar güzeldir. Oldukça garip durumlar ve vaziyetler peyda olmak üzeredir.

The Willoughbys

The Willoughbys, aileleri tarafından terk edilen dört çocuğun yaşadıklarını konu ediyor. Dört Willoughby, ebeveynleri tarafından terk edilince, kendi başlarının çaresine bakmaları gerektiğini fark eder. Sorumsuz ebevenylerinin yokluğunda kendilerini türlü maceraların içinde bulan dört çocuk, bu süreçte aile olmanın gerçek anlamını keşfeder.

Charlie’nin Çikolata Fabrikası

Dünyanın en popüler ve en çok satış yapan çikolata fabrikasının iş yerinden dışarı adımını atmayan garip sahibi Willy Wonka, günün birinde kapılarını kimseye açmadığı fabrikasını 5 çocuğa gezdirme kararı alır. Ailesi çok fakir olan Charlie’nin şansı yüzüne güler ve çok istediği çikolata fabrikasını görmeye hak kazanan 5 çocuktan biri olur. Acaba Willy Wonka’nın gizemli ve büyüleyici dünyasına adım attığında da o kadar şanslı olup çocuklar arasından sıyrılıp birinciliği kapabilecek midir?

Kung Fu Panda

Beş yıldan uzun süren bir çalışma sonucunda ortaya çıkan animasyon harikası Kung Fu Panda’nın üç sloganı var: ”Kendi kahramanın ol!”, ”Panda-mania başlıyor!” ve ”Çok muhteşem olacak!” Kung Fu fanatiği panda Po, Huzur Vadisi’ni Kar Leoparı Tai Lung’dan kurtarmak için Kung Fu dünyasına adım atar. Çevresine göre bu iş için biraz fazla kilolu ya da beceriksiz olabilir! Ancak zamanla kendisine inandığı takdirde neler yapabileceğini keşfeder.

Peter Pan

Mutlu bir aile tablosunun parçaları olan Wendy ve kardeşlerinin en sevdiği anlar, yatağa girdiklerinde ablaları Wendy’nin uyumaları için hikayeler anlattığı masal seanslarıdır. Babalarına göre Wendy artık kardeşleriyle aynı odada kalamayacak kadar büyümüştür ve böylece büyülü masal seansları sona erer. Bu haber küçük kardeşleri fazlasıyla üzse de bu durumdan fazlasıyla etkilenen tanımadıkları bir kişi daha vardır. Her gece gizli gizli bu odanın penceresine konuk olan Peter Pan bu öykülerin en büyük takipçisidir. Wendy’nin gidişini fark eden Peter Pan tüm kardeşlere fantastik mi fantastik bir dünyanın kapılarını açacaktır.

Son Hava Bükücü

Su, Toprak ve Hava Milletinin Ateş Ülkesinin zorbalığına direnmesinin hikayesinin aktarıldığı bu filmin başlangıcında Hava, Su, Toprak, Ateş Kaderleri birbirine bağlanmış dört ülke olarak karşımıza çıkıyor. Ateş Ülkesi’nin diğerlerine karşı acımasız bir savaş başlatmasıyla bir anda herşey değişir. Devasa bir yüzyıl geçmiştir ancak bu yıkım sürecini değiştirecek en küçük bir umut belirtisi görünürde yoktur.

Alvin ve Sincaplar: Yol Macerası

Bir dizi yanlış anlaşılmanın sonrasında Alvin, Simon ve Theodore, Dave’in yeni sevgisilisine evlenme teklifi edeceğini düşünmeye başlar. Şimdi önlerinde Dave’i bu kararından vazgeçirip arkadaşlarını kaybetmeyi ve berbat bir üvey kardeşe sahip olmasını önlemek için üç günleri vardır. Walt Becker’ın yönettiği filmde Alvin ve arkadaşlarını New York şehrinde eğlenceli bir macera bekliyor.

Şirinler

Kötü büyücü Gargamel, Mavi Ay kutlamaları sırasında Şirinler köyüne saldırır ve Şirinleri şelaledeki gizli bir geçide kovalar. Büyülü geçitten geçen mavi yaratıklar kendilerini bir anda 2011 New York’unda, Central Park’ın tam ortasında bulurlar. Sadece üç adet elma boyutunda olan Şirinler, Big Apple (Büyük Elma) olarak da bilinen New York’ta sıkışıp kalırlar. Fakat Gargamel ve korkunç kedisi Azman da Şirinler’in peşinden New York’a gelmiştir! Şirinler şimdi Gargamel’e yakalanmadan köylerine dönmenin yollarını arayacaklar.

