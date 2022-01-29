En İyi Pokemon Oyunları

En iyi Pokemon oyunları nelerdir? İçlerinden çoğunun kendi konsol neslinin en iyi oyunları arasında yer aldığı göz önüne alındığında, bu tür klasikleri sıralamak zor olsa da sizin için şimdiye kadarki en iyi Pokemon oyunlarını listelemeye karar verdik. İşte en iyi Pokemon oyunları…

Pokémon Sun and Moon (3DS)

Pokémon Sun and Moon, Game Freak’in şimdiye kadar ürettiği en iyi Pokémon oyunlarından birisi olarak listemizde yer alıyor. Nitekim Game Freak, en koyu hayranlar için işleri tamamen mahvetmeden yeniliklerin dahil edilmesini dikkatli bir şekilde dengelemeyi başardı. Önceden yapılmış çoğu oyunlardan çok daha ilginç bir hikaye ve serideki başka hiçbir başlığın bu noktaya gelmediği şekilde keşfetmesi ile oynayanları da ödüllendiriyor. İster yeni ister eski bir Pokémon hayranı olun, bu oyun sizi mutlu edecek.

Pokémon X & Y (3DS)

Game Freak, Pokémon X & Y ile bir kez daha tam on ikiden vurdu. Heyecan ve nostaljinin harika bir karışımı, etkileyici poligonal 3D ortamları ve usta kamera açıları ile çekirdek seriyi geliştirdi ve bir marka ile birlikte birkaç teknik ayar ekledi. Nitekim hepimizin bildiği ve sevdiği orijinal formüle yeni bir Pokémon türü. Bu tam bir devrim değil ve ana platformunun gözlüksüz 3D yeteneklerinin yetersiz kullanımı nedeniyle biraz engelleniyor ancak X ve Y çok iyi bir çift.

Pokémon Diamond & Pearl (DS)

Pokémon Diamond & Pearl hakkında söylenecek pek bir şey yok. Ayrıca oyun şimdiye kadar olduğu gibi devam ediyor ve o zamanlar; bunlar şimdiye kadar yaratılmış en büyük Pokemon oyunlarındandı. Diamond & Pearl şu anda alıştığımız detaylarla övünmese de, hala mükemmel Pokémon oyunu, raftan alınmayı ve arada bir oynanmayı hak edenler arasında.

Pokémon Ruby & Sapphire (GBA)

Pokémon Ruby & Sapphire, üçüncü nesil Pocket Monsters’ı başlattı ve seriyi sağlam 8-bit Game Boy donanımından Advance’in daha yetenekli, daha geniş platformuna taşıdı. Gece/gündüz döngüsünün kaldırılması, bazı Pokémon hayranlarını rahatsız etti, ancak Gen III, 2’ye 2 savaşlar ve Poké Trainers’a tamamen yeni bir stat dolu tavşan deliği veren doğa mekaniği dahil olmak üzere bir sürü yeni özellik de getirdi. GBA’nın geniş ekran sunumu, savaş ekranlarının görünümünü iyileştirdi ve tüm Hoenn bölgesi, 8-bit Kanto ve Johto’ya kıyasla inanılmaz derecede iyi görünüyor..

Pokémon Omega Ruby and Alpha Sapphire (3DS)

Pokémon Omega Ruby & Alpha Sapphire, beklediğiniz gibi Pokémon X & Y’ye çok benziyor; ancak karşılaştığınız hikaye ve ortamlar yeniden yapım olmalarına rağmen çok yeni ve benzersiz. Diğer 3DS muadillerinden kapsamlı bir oyun değil. Bu arada bu oyunlar, Soar yeteneği gibi yeni fikirleri zorlayarak bu oyunları tartışmalı bir şekilde geride bıraksalar da, X & Y’ye eşlik ediyor.

Pokémon Black and White (DS)

Pokémon Black and White, HeartGold ve SoulSilver’ın nostaljisine sahip olmayabilir ancak serinin en iyilerinden biri olmaya devam ediyor. İlk Pokémon yolculuğuna çıkarken hissedilen keşif duygusunu yeniden yaratarak; geçmişle bağlantılarında eksik olanı kazandırıyor. Ayrıca Black and White, seride (şimdiye kadar) aynı bölgede doğrudan numaralı devam oyunlarına sahip olan; (yeni yerleri ziyaret etse de) tek oyun olma ününü elinde tutuyor diyebiliriz. Bazı insanların zihninde sıranın en gerisine itilmiş olmasına rağmen; Gen V ile ilgili bu tanıtımlar bu oyunu tekrar ziyaret etmeye değer.

Pokémon Red and Blue (GB)

Pokémon Red & Blue, ara sıra sorun olan eski oyunlar olsa da; hala son derece ilgi çekici ve boş zamanınızı doldurmak için başlıklar içeriyor. Ayrıca oyun, modern standartlara göre daha basit. Ancak bir takımı piksel destekli mükemmellik için eğitmek istiyorsanız; keşfedilecek çok sayıda incelik ve karmaşıklık var. Oyunla ilgili her şeyi sürükleyici, güzel ve parlak. Bunu birçok Game Boy oyunu için söyleyemeyiz ne yazık ki.

Pokémon Yellow Version: Special Pikachu Edition (GB)

Orijinal oyunların bu gelişmiş versiyonu, inanılmaz derecede popüler animeden unsurlar da getirdi, bu nedenle Pikachu, başlangıç ​​Pokémon’unuz olarak merkez sahnede yer alıyor. Yani sizi pokéball’unun dışında takip ediyor ve takas edilemez veya geliştirilemez halde oluyor. Kanto’nun etrafındaki hemşireler ve polis memurları; Nurse Joys ve Memur Jennys’in yerini aldı, bazı Pokémon yerleri ve görünümleri değişti ve Red & Blue lansmanından bu yana kurulduğundan beri daha geniş markayı daha iyi yansıtmak için; çeşitli dünya unsurları elden geçiirild. Değişiklikler ekstra bir çekicilik ekliyor ancak hangi sürümü seçerseniz seçin; orijinal Pokémon başlıkları keyifli bir oyun deneyimi olmaya devam ediyor.

Pokémon FireRed and LeafGreen (GBA)

Büyük ölçüde güncellenmiş görseller; 350’den fazla Pokémon toplamak için çeşitli farklı Pokémon oyunlarına bağlanma yeteneği ve gelişmiş bir kullanıcı arayüzü; bu 32-bit yenilemede sunulan yükseltmelerden sadece birkaçı. Kanto oyunlarına yakından aşina olan oyuncular için; bu (elbette gelecek pek çok kişi için) biraz nostaljiye dalmak ve orijinal 151’i baştan yakalamak için ilk fırsat.

Pokémon Black and White 2 (DS)

Yüzeysel bir düzeyde Pokémon oyunları pek değişmedi ve bunun iyi bir nedeni var; Pokémon Red and Blue’da çok eskilere dayanan temel; inanılmaz derecede sağlamdı ve başından itibaren ilgi çekiciydi. Şirket, oyuna minik dokunuşlar yaparak mütevazı monokromatik kökenlerinin çok ötesine geçti.

Pokémon Crystal (GBC)

Pokémon Crystal, birçok hayranın en iyi Pokémon oyunları arasında yer alıyor. İlk kez bir kadın karakter olarak oynama yeteneği de dahil olmak üzere; temel oyunlar üzerinde çok sayıda yeni özelliğinin yanı sıra yapılacak daha fazla şey; detaylı grafikler ve kullanıcı arayüzü ve meydan okuma bölümüyle beğeni topluyor. Nostaljinin, bu oyunu tekrar tekrar oynamak için; bu kadar harika yapan tek faktör olmadığını gerçekten kanıtlıyor.

Pokémon Gold And Silver (GBC)

Pokémon Gold and Silver, Pokémon serisinde her zaman öne çıkan bir oyun oldu ve şimdi bile; ilk piyasaya çıktığından beri onlarca yıl, gerçekten mükemmel bir deneyim olmaya devam ediyor. Belki de serinin yavaş ve istikrarlı yaklaşımının göstergesi; ancak bu oyunlar yıllar önce olduğu kadar iyi hissettiriyor.

Pokémon Emerald (GBA)

Pokémon Emerald, Ruby and Sapphire’ın; değişik bir versiyonu ve tahmin edebileceğiniz gibi devrimden çok evrim niteliğinde. Hoenn bölgesindeki bazı yeni hikaye öğelerini içeriyor; öncekilerden daha büyük bir Pokémon havuzu yakalamanıza izin veriyor. Üstelik Elit’i yendikten sonra ziyaret edebileceğiniz bir rekabet adası olan Battle Frontier’ı da ekliyor. Rozet kazanmak, öğeler satın almak ve ‘mon’unuzu öğretmek için yeni hamleler de yapabilirsiniz.

Pokémon Platinum (DS)

Yeni karakterlerden Battle Frontier’ın eklenmesine ve gelişmiş bir çevrimiçi deneyime kadar; Pokémon Platinum 2009’da kesinlikle paranızın karşılığını fazlasıyla veriyordu. Kolay yolu seçip sadece birkaç küçük şey eklemek yerine; nostaljiye sahip çıkıyor.

Pokémon HeartGold & SoulSilver (DS)

Gelecekteki oyunlar, ek yaşam kalitesi özellikleri ve diğer yeniliklerle gelecek; ancak bazıları, bu DS yeniden yapımlarında her yerde arama yapmaktan; karada seyahat etmekten asla daha iyi olmadığını iddia edecek. Game Boy orijinallerini bu günlere geri döndürmek biraz zor olabilir; ancak Pokémon HeartGold & SoulSilver, nostalji ve patentli hepsini yakalayıp oyununun en iyi dengesini sağlıyor.