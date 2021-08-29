En İyi Şarj Aleti Alternatifleri

Günümüzün vazgeçilmez parçası haline gelen akıllı telefonlar için şarj kablolarını sizler için inceledik. Kaliteli bir şarj kablosu almak isteyenler için her bütçeye uygun kullanışlı kabloları listeledik.

Eğer sizin de şarj aletiniz sürekli kopuyor, parçalanıyor ve dayanıksızsa içeriğimize göz atıp kendinize en uygun şarj aletini bulabilirsiniz.

1.Native Union Lightning Cable Collection

Tasarımıyla oldukça ilgi çeken ve hoş olan bu kabloyla sizi tanıştırıyoruz. 3 parçadan oluşan bu tasarım ihtiyaçlarınıza tamamen yetecek şekilde tasarlanmış. Anahtarlık olarak da kullanabileceğiniz USB kablosu, klasik deri kayışlı kablosu ve telefonunuz takılı değilken kablonun masadan kaymasını engellemeye yarayan düğüm şeklinde bir şarj kablosuyla kullanışlı bir alternatif olabilir.

2.Anker PowerLine II 3ft Lightning Cable

$11.99 fiyatıyla listemizin fiyat performans anlamında en iyi şarjı Anker Diğer şarjlara göre daha ucuz olmasıyla fazlasıyla tercih ediliyor. 0.9 metre uzunluğunda, oldukça dayanıklı kablosuyla yetişmeme derdine son verebilirsiniz. Siyah, beyaz, kırmızı ve mavi renk alternatifleri var. Apple’ın MFi sertifikasına sahip, yani Apple cihazlarla tamamen uyumlu ve ömür boyu garantili.

3.Tronsmart MUC04G

Listemize Tronsmart MUC04G ile devam ediyoruz. Hızlı şarj desteği ve 1.8 metrelik uzunluğu sayesinde hem araçlarınızda hem de prizlerde rahat kullanım imkanı sunmaktadır. Apple marka ürünlerle uyumlu olarak çalışan model, iPhone başta olmak üzere iPod ve iPad cihazlarıyla bağlantı kurabilmektedir. Ayrıca örgülü kablosu sayesinde sağlam ve uzun kullanım ömrü sunan Tronsmart MUC04G, kullanıcıları tarafından oldukça beğeniliyor.

4.Ugreen 3’ü 1 Arada

Ugreen 3’ü 1 Arada Örgülü iPhone Type-C Micro USB Şarj Kablosu, sıradan bir şarj kablosunun yanı sıra iOS ve Android cihazlara uyumlu olarak çalışabilmesi kullanıcılar tarafından tercih edilmesinde büyük bir etken. Ürünün 3 farklı başlığı sayesinde birden fazla telefonu şarj edebilirsiniz. Bu kablo yalnızca akıllı cihazları değil, powerbank ve notebook modellerini de şarj edebilmektedir. Ayrıca MFi lisanslı model Apple cihazlarıyla uyumlu olup ömür boyu garantili sunuyor. Bir diğer özelliği ise kablosunu örgülü yapıda olması. Bu sayede sağlam ve uzun ömürlü.

5.Fuse Chicken Titan+ Lightning Cable

Kendisi listemizin en dayanıklı kablosu olma özelliğini taşımakta. Paslanmaz çelikle kaplı, bir sürü dayanıklılık testini geçmiş ve bizce Apple’ın kablolarında olmayan her özelliği barındıran bir alet.

Ayrıca 1.5 metre olmasıyla pratik bir kullanım sunan kablo dayanıklı olmasıyla öne çıkıyor.

6.Anker PowerLine II 10ft Lightning Cable

Listemizin en uzun şarj kablosu tam 2 metre uzunluğunda. Apple’ın bir diğer sıkıntısı olan kısa kablolardan bıktıysanız, hem dayanıklı hem de kullanışlı bir alternatif.

7.Blitzpower

BlitzPower Örgülü Micro USB Şarj ve Data Kablosu, hemen her Android modeli şarj edebilirken aynı zamanda veri aktarımı yapmanıza da izin veriyor. Çift taraflı takılabilen USB ve Micro USB uçları sayesinde ters takılma sorununu ortadan kaldıran model, 2.4 amperlik akım gücüyle telefonlarınızı hızlı şarj etme özelliğine sahiptir. Ayrıca dayanıklı yapısıyla ön plana çıkan ürün, bu sayede en iyi şarj kablosu modelleri arasında yer almayı başarmıştır.

8.Ugreen US130

Ugreen US130, esnek yapısı ve 2.1 ampere kadar şarj desteği sayesinde en çok tercih edilen şarj kabloları arasında yer alıyor. Kablo, Micro B konnektörü girişi sayesinde cihazınızı hızlıca şarj ediyor. Bir diğer artısı ise veri aktarımına da izin veriyor olması. Ayrıca 5 Gbps’ye kadar veri aktarımı yapabildiğiniz Ugreen US130, USB 3.0 portu sayesinde bazı Samsung telefonlarda ve diğer Android cihazlarda kullanılabiliyor.

9.Tronsmart LCC07

iPhone şarj kablosu modelleri arasında en çok tercih edilen ürünlerden biri olan Tronsmart LCC07, PD desteği sayesinde hızlı şarj özelliğine sahiptir. Diğer kablolara göre 50 kat daha dayanıklı malzemeden üretilen Tronsmart LCC07 hem dayanıklı hem kullanışlı. Ayrıca 3 ampere kadar maksimum çıkış ve 480 MB’e kadar hızlı veri aktarımını desteklemektedir. MFi sertifikasına sahip model, uzun ömürlü kullanıma uygun olarak tasarlanmış esnek izolasyona ve garantiye sahip.

10.Ugreen US199

Kaliteli iPhone şarj aleti modellerinden olan Ugreen US199, MFI sertifikası sayesinde tüm Apple cihazlarında tam uyumludur. Örgülü kablo yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım imkanı sunan model, 480 MB hızında veri aktarımına ve 2.4 amper akım taşıma kapasitesine sahiptir. Hızlı şarj özelliği sayesinde cihazlarınızı kısa sürede şarj eden Ugreen, fiyat ve performans bakımından en iyi iPhone şarj kablosu modelleri arasında yer alıyor.