En iyi uygun fiyatlı telefonlar

Kısa bir süre önce, uygun fiyatlı bir akıllı telefon satın almak, muhtemelen kötü bir dönemde olduğunuz anlamına geliyordu: berbat performans, değersiz güncelleme desteği ve hatta belki de Micro-USB şarjı. Bugünlerde pek değil. En ucuz Android telefonlardan bazıları 4.000 TL’nin altında başlıyor ve önerdiğimiz mutlak en iyi Android amiral gemisi telefondan çok da farklı değiller.

Paranızın karşılığı bir numaralı önceliğinizse, başka bir yerde daha kullanışlı uygun fiyatlı telefon listesi bulamazsınız. Samsung, Xiaomi, Oppo, Motorola ve diğerleri gibi en ucuz telefonları test ettik, derecelendirdik ve sıraladık. İncelemelerimizin yanı sıra, belirli bir ucuz telefonun gerçekten iddia ettiği gibi uygun olup olmadığına karar vermenize yardımcı olacak uzman satın alma tavsiyeleri de bulacaksınız.

Bütçenizi sarsmayacak bir akıllı telefon arıyorsanız, en sevdiğimiz düşük maliyetli cihazlarımızdan bazılarını aşağıda listeledik.

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A53 5G, birçok yönden, oldukça sevdiğimiz Galaxy A52 5G‘nin mükemmel bir devamı. Geçen yılki telefonun orta sınıf Snapdragon 750G‘si yerine bir Exynos işlemci kullanıyor ve maalesef 3,5 milimetrelik kulaklık jakı bulunmuyor – ancak diğer her şey aynı. Buna, ekran altı parmak izi sensörlü 120Hz OLED ekran ve 64 megapiksel ana kamera ve 12 megapiksel ultra geniş (ve çok da işe yaramayan derinlik ve makro kamera) içeren iyi bir kamera serisi dahildir.

Tüm bunlar Premium Seçimimiz için biraz sıkıcı geliyorsa, yanlış değilsiniz; A53, bu listede yerini aldığı geçen yılki A52 5G ile pratik olarak aynı telefon. İlginç olan, A53’ün çıkış fiyatının önceki modele göre daha ucuz olması. Ayrıca dört yıllık işletim sistemi güncellemeleri ve beş yıllık güvenlik yamaları alması planlanıyor, bu da 2027’ye kadar güncel ve güvenli kalacağı anlamına geliyor. Bu, orta sınıf bir Android telefon için oldukça çılgın ve Google’ın güncellemesinden önemli ölçüde daha iyi.

Son birkaç ayda Galaxy A53 5G’nin 10.000 TL’ye kadar düştüğünü de gördük. 120Hz ekrana kesinlikle ihtiyacınız varsa, bu harika bir seçenek.

Samsung Galaxy A53 5G’in detaylı incelemesine buradan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy A53 Özellikleri

Yonga Seti: Exynos 1280

Exynos 1280 Ekran: 6.5″ 1080p 120Hz

6.5″ 1080p 120Hz RAM: 6GB

6GB Depolama: 128 GB, MicroSD ile genişletilebilir (1 TB’a kadar)

128 GB, MicroSD ile genişletilebilir (1 TB’a kadar) Batarya: 5.000mAh

5.000mAh İşletim Sistemi: One UI 4.1 ile Android 12

One UI 4.1 ile Android 12 Ön kamera: 32MP f/2.2

32MP f/2.2 Arka kameralar: 64MP f/1.8 Ana, 12MP f/2.2 ultra geniş, 5MP f/2.4 makro, 5MP 5/2.4 derinlik

64MP f/1.8 Ana, 12MP f/2.2 ultra geniş, 5MP f/2.4 makro, 5MP 5/2.4 derinlik Boyutlar: 159.6 x 74.8 x 8.1 mm

159.6 x 74.8 x 8.1 mm Ekran tipi: OLED

OLED Ağırlık: 189 gr

189 gr Hızlı Şarj: 25 W’a kadar kablolu

25 W’a kadar kablolu IP Derecelendirmesi: IP67

IP67 Fiyat: 10.000 ₺

Samsung Galaxy A53 Fiyatları

Artıları 120Hz OLED ekran

Suya Dayanıklı

5G Desteği Eksileri 3.5 mm Kulaklık Jakı yok

Plastik Tasarım

Radyo Yok

Samsung Galaxy A03s

Samsung, uygun fiyatlı telefonlarını bir bilime indirgedi; bu nedenle Galaxy A03s, kendisinden önce gelen Galaxy A02s‘den pek de farklı değil. Hâlâ 60Hz’de 720p bir LCD ekrana sahip, yine aynı pek iyi olmayan kamera setine sahip ve hâlâ Android’in eski bir sürümünü çalıştırıyor. Ancak dikkate değer birkaç fark var.

Temel olarak, Galaxy A02s’de parmak izi sensörü bulunmazken, A03s’de güç düğmesi yerleşiktir, bu da telefona girmenin daha az zahmetli olduğu anlamına gelir. Ayrıca 3 GB RAM var. Bu hala fazla değil, ancak A02s’deki iki GB kapasite göz önünde bulundurulduğunda büyük bir artış sayılır. Samsung ayrıca düşük kaliteli bir Snapdragon yonga setinden düşük kaliteli bir MediaTek yonga setine geçti. Yine de bu muhtemelen performans için pek önemli olmayacak ve Samsung, telefonun lansmandan itibaren dört yıllık üç aylık güvenlik güncellemeleri vaat ediyor – bu da telefonun 2026’ya kadar güvende kalması gerektiği anlamına geliyor.

Zaten bir A02s’iniz varsa, A03s’e muhtemelen yükseltmeye değmez. A02s’in maliyetinden 900 ₺ daha fazla olan 3900₺ ‘ye geliyor – ve en önemli fark, bir parmak izi sensörünün eklenmesi. Ancak daha eski bir telefon kullanıyorsanız, bu fark muhtemelen A03s’i selefine göre satın almaya değer kılacaktır. Bununla birlikte, genel olarak mümkün olduğunca az harcama yapmak istiyorsanız, Galaxy A03s, piyasadaki en ucuz Android telefonlardan biri olmaya devam ediyor.

Samsung Galaxy A03s Fiyatları

Samsung Galaxy A03s Özellikleri

Yonga Seti: MediaTek Helio P35

MediaTek Helio P35 Bellek: 3GB

3GB Depolama: 32 GB, MicroSD ile genişletilebilir (1 TB’a kadar)

32 GB, MicroSD ile genişletilebilir (1 TB’a kadar) Pil: 5.000 mAh

5.000 mAh İşletim Sistemi: One UI 3.1 ile Android 11

One UI 3.1 ile Android 11 Arka kameralar: 13 MP f/2.2 Ana; 2MP f/2.4 makro, 2MP f/2.4 derinlik

13 MP f/2.2 Ana; 2MP f/2.4 makro, 2MP f/2.4 derinlik Bağlantı: Yalnızca LTE, 5G yok

Yalnızca LTE, 5G yok Boyutlar: 164,2 x 75,9 x 9,1 mm

164,2 x 75,9 x 9,1 mm Renkler: Siyah

Siyah Ekran tipi: 6,5″ 720 LCD, 60Hz

6,5″ 720 LCD, 60Hz Ağırlık: 196 gr

196 gr Şarj: 7,75 W kablolu

7,75 W kablolu IP Derecelendirmesi: yok

yok Fiyat: 3900 ₺

Artıları Uygun Fiyat

2026’ya kadar güvenlik güncellemeleri

microSD Kart Desteği Eksileri 3GB RAM

5G Desteği Yok

Kötü Kamera Performansı

Xiaomi Poco X3 Pro

Poco X3 Pro mükemmel değil. Büyük pil onu hantal yapıyor, kameralar daha iyi olabilir ve MIUI 12 arzulanan çok şeyi destekliyor, ancak tüm bunlar telefonun aşırı derecede iyi bir uygun fiyatlı telefon olmasını engellemiyor.

Buna karşılık, telefon sayısız güce sahiptir; olağanüstü performansa, güzel bir ekrana ve kesinlikle harika pil ömrü gibi güçlü özellikler.

Tüm bunları Xiaomi‘nin istediği kadar az bir fiyata alabilmeniz neredeyse inanılmaz ve 2020’deki Poco X3 NFC gibi, geçen yıl X3 Pro’yu “2021 yılının en İyi uygun fiyatlı telefonu” unvanıyla ödüllendirdik.

Xiaomi Poco X3 Pro Fiyatları

Artıları Olağanüstü performans

Büyük 120Hz ekran

Uzun pil ömrü Eksileri Büyük ve hantal

5G yok

Ortalama kamera

Poco X3 Pro‘nun detaylı özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro, esasen daha güzel bir ekrana ve daha iyi bir kameraya sahip, yükseltilmiş bir Poco X3 NFC‘dir.

Ekran, 6,67 inç 120 Hz panel, üstün kontrast ve canlı renkler anlamına gelen AMOLED teknolojisine sahiptir. Bu arada 108 MP ana kamera, beklentiyi aşan bir çift destekleyici kamera ile birlikte geliyor.

33W hızlı şarj, bir kulaklık jakı ve hatta bir IR blaster gibi eğlenceli ekstralar, Xiaomi’nin buraya dahil ettiği şeyler göz önüne alındığında, Redmi Note 10 Pro’yu harika bir uygun fiyatlı telefon kategorisine sokuyor.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro Fiyatları

Artıları Çarpıcı AMOLED ekran

Büyük pil

4K video kaydı Eksileri 5G desteği yok

Plastik çerçeve

IP53 Suya dayanıklılık

Redmi Note 10 Pro‘nun detaylı teknik özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Xiaomi Poco M4 Pro

Geçen yılki Poco M4 Pro 5G ile karıştırılmaması gereken bu cihaz, diğer alanlarda bazı önemli yükseltmeler karşılığında 5G’ye ihtiyaç duymuyor.

Poco M4 Pro, Poco tarihinde AMOLED ekrana sahip ilk M serisi cihazdır (bu aynı zamanda 90Hz yenileme hızını ve Full HD+ çözünürlüğü de destekler), 64Mp, seri ve pil ömrü için etkileyici bir gelişmedir (aynı zamanda hızlı şarj) da iyi.

Tasarım biraz farklı ve POCO için MIUI 13 herkesin zevkine göre olmayacak, ancak paranın karşılığı açısından bu, şu anda olağanüstü bir seçenek.

Xiaomi Poco M4 Pro Fiyatları

Xiaomi Poco M4 Pro‘nun detaylı özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz

Artıları AMOLED’li ilk M serisi

İki günlük pil ömrü

Mükemmel kamera Eksileri Kalın ve ağır

MIUI çok iyi çalışmıyor

Güvenilmez parmak izi tarayıcı

En iyi fiyata en iyi Android telefon

Ucuz Android telefon sıkıntısı yok ve her zamankinden daha fazlası aslında satın almaya değer. En ucuz Android telefonun peşindeyseniz, Samsung’un A serisi modelleri sizin ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayacaktır.

Bununla birlikte, Samsung’un One UI yazılımına daha düşkünseniz, Samsung Galaxy A53 biraz yukarda fiyat yapısı ile mükemmel bir seçimdir. 10.000 ₺ gibi düşük bir fiyata gördük, özellikleri göz önüne alındığında mükemmel bir fiyat. Etkileyici bir 120Hz ekrana sahipken, çoğu orta sınıf ve bütçeye uygun cihaz hala 60Hz’de. Bir akıllı telefonda ekrana her şeyden çok değer veriyorsanız, bu model tam size göre.

Makul bir deneyime sahip, gerçekten uygun fiyatlı bir akıllı telefonun peşindeyseniz, Galaxy A03s’ten daha ucuzunu bulamazsınız. 3.900 TL ödersiniz ve bir telefonda olması gereken iki özelliğe sahiptir – Arar ve mesaj atar. Ayrıca, temassız ödeme yapmak için bir parmak izi sensörü ve NFC içerir. Burada gösterişli bir şey bulamazsınız, ancak temel bir giriş seviyesi telefon olarak işinizi görür.

Bu makaleyi sürekli güncel tutacağız. Bu yüzden dönemsel olarak listeye farklı telefonlar girecektir. Bizi takip etmeye devam edin. Ayrıca telefonlar ile ilgili tüm sorularınızı aşağıdaki yorum alanını kullanarak iletebilirsiniz.