En İyi Yerli Yaz Dizileri

Yazın gelişini izleyerek kutlamayı sevenlerdenseniz, bir dondurma alarak uzun soluklu bir diziye başlayabilirsiniz. Yabancı dizilerin tadı ayrı olsa da biz bu yazımızda yazın severek izleyeceğiniz en iyi yerli yapım yaz dizilerini sizler için bir araya getirdik. İşte severek izleyeceğiniz en iyi yerli yaz dizileri…

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Güneşin Kızları

Güneş, beyaz atlı prensini, 35 yaşında, 3 kız çocuğunu büyüttükten ve aşktan tamamen umudunu kestikten sonra bulur. İstanbullu işadamı Haluk Mertoğlu’nun evlilik teklifini kabul ettiğinde, Güneş ve birbirinden bela kızları, Mertoğlu ailesinin yaşantısının ortasına bomba gibi düşer. Yeni hayatlarından hepsinin dilekleri ve beklentileri farklıdır ancak; Mertoğlu Ailesi’nin hayatı göründüğü kadar kusursuz değildir. Güneş ve kızlarının gelişiyle, geçmişin sırları bir bir ortaya dökülmeye başlayacaktır.

Kavak Yelleri

Efe, Aslı, Deniz ve Mine’nin Urla’da başlayan maceraları İstanbul’a uzandı; Atakan, Su ve Güven gibi yeni yüzlerin ekibe katılmasıyla dostluk bağları güçlendi. İdealler, üniversite, kariyer, evlilik derken ergenlik çoktan geride kaldı, kahramanlar artık 20’li yaşların ikinci yarısına geldi. Herkesin kaza sonrası öldüğünü düşündüğü Efe, yıllar sonra bambaşka bir kimlikle dostlarının ve büyük aşkı Aslı’nın karşısına çıktı.

Yaz’ın Öyküsü

Yetiştirme yurdunda büyüyen Yaz, kendi ayakları üstünde durmanın hayallerini kurmaktadır ancak işler pek istediği gibi gitmemektedir. Bu karışık dönemde, 18 senedir hiç görmediği annesi ve babasıyla tanışan Yaz, önce onları kabul etmekte zorlanacaktır ancak daha sonra bir aile olabilmek için elinden geleni yapacaktır.

Kiraz Mevsimi

Çocukluğunda beri en yakın dostu Burcu’nun abisi Mete’ye aşık olan Öykü ilerde bir gün başarılı bir modacı olmak istemektedir. Herkesten gizlediği aşkı Mete’yi mahalleden arkadaşı Şeyma’ya kaptırır ve hislerini kalbine gömer. Öykü komik tesadüfler sonucunda Mete’nin ortağı Ayaz ile tanışır. Ayaz ukala ve çapkın bir tiptir. Birbirlerine zıt bu iki kişi kaderin kendilerine oynadığı oyunlar sonucunda her fırsatta bir araya gelir ve aralarında romantik ama bir o kadar da komik bir ilişki başlar.

Adı Mutluluk

Kumsal’ın babasından gizli İstanbul’da bir üniversite kazanmasıyla İzmir’den İstanbul’a uzanan bir özgürlük yolculuğu hikayesi; Adı Mutluluk. Babasını karşısına aldığı gün tanıştığı Batu sayesinde mutluluğu aramak için İstanbul’a gitme kararı veren Kumsal; tıpkı annesinin yıllar önce yaptığı gibi evi terk eder ve kendini bir anda bir yurt odasında bulur! Kumsal artık İstanbul’dadır. Burası Kumsal’ın kendi ayakları üstünde durmayı, yalnızlığı, hayal kırıklıklarını ve dostluğu öğreneceği yerdir.

Dolunay

Profesyonel bir aşçı olmak isteyen Nazlı, Japon mutfağını öğrenerek kendi restoranını açma hayalleri kurar. Öğrenci evini geçindirmek için ek iş olarak zengin iş adamı Ferit’in özel aşçısı olur. Ferit ve Nazlı çeşitli tesadüflerle yakınlaşır ve imkansız olan bir aşkın kapısını aralar.

Kiralık Aşk

Abisi yüzünden başı derde giren Defne, borç batağına saplanır ve çaresiz kalır. Tam da ne yapacağını bilemez haldeyken, bir mucize kapısını çalar: Entrikalar kraliçesi Neriman ve kocası Necmi yeğenleri Ömer ile yakınlaşıp kendisine aşık etmesi için bir kız aramaktadır. Amaçları Ömer’i evlendirip, karşılığında Necmi’ nin babası Hulusi Bey’ in vaat ettiği köşke konmaktır. Neriman, Defne’ yi bulur ve onu Ömer için hazırlayıp, bildiği herşeyi öğretecektir. Ömer, çok etkileyici fakat bir o kadar da zor bir adamdır. Defne, bu görevin altından kalkabilecek midir?

Güneşi Beklerken

Demet kızı Zeynep’e hem analık hem de babalık yapan fedakar bir annedir. Ancak Gölyazı’da kurduğu mütevazi hayatları açtığı dükkanın iflas etmesi ile alt üst olur. Demet’e yardım eli çocukluk arkadaşı Jale’den gelir. İstanbul’un en prestijli kolejlerinden Özel Sayer Kolej’inin müdürü olan Jale Demet’e reddedemeyeceği bir teklifte bulunur. Hem Zeynep’in iyi bir eğitim almasının hem de yeni bir başlagıç yapmanın zamanı olduğunu düşünen Demet tası tarağı toplayıp İstanbul’a taşınır. Ancak inatçı,deli dolu ve kolay kolay kimseye boğun eğmeyen Zeynep’i ikna etmek kolay olmaz. Genç kız, annesine epey bir zorluk çıkartır hatta ona direnir.

Çilek Kokusu

Dizide ünlü bir pastacı olmak isteyen fakir bir kızla, zengin, yakışıklı ve çapkın bir oğlanın hikayesi yer alıyor. Birbirlerinden tamamen zıt karakterlere, hayatlara sahip olan Aslı ve Burak sürpriz bir şekilde tanışırlar.Birbirlerini bir daha hiç görmeyeceklerini düşünürlerken, Aslı, Burak ve Volkan, Bodrum da sonunu bilemedikleri bir oyunun içine düşerler. Tesadüfler zinciri onların peşini Bodrum’da da bırakmaz.

Kalp Atışı

Hikaye Ege’de bir kasabanın lisesinde başlar. Eylül ve Ali Asaf’ın yolları yıllar sonra İstanbul’un en iyi hastanelerinben birinde tekrar kesişir. Beyin Cerrahı Eylül küçüklüğünde defalarca okul değiştirmiş, öğretmenlerin uğraşmak istemediği asi bir genç kızdır. Babası son kovulduğu okuldan alıp onı dövdüğü günde dahi bir tek göz yaşı dökmez başı dik bir kızdır. Neyse ki babaannesi ona yuvasını açmıştır. Ali Asaf başarılı bir doktorken İstnabul’da taşradaki bir okula öğretmen olarak gelmiştir. Yeteneklerini Eylül’e aktarıp onu başarılı bir cerrah yapar. Fakat Eylül’le aralarındaki duygunun çok geç farkına varır ve gitmesine izin verir. İki aşık yıllar sonra tekrar doktor olarak karşılaşır.

Kırgın Çiçekler

Eylül 16’sında bir kız. Bir gecekonduda annesi Mesude, kız kardeşi Büşra ve üvey babası Kemal’le birlikte yaşıyor. Eylül, Kemal’in tacizine uğruyor. Durumu annesine anlatıyor. Annesi düşünüp taşınıp bir çözüm buluyor, Eylül’ü yetimhaneye teslim ediyor. Yetimhanenin karşısındaki binada Cemre oturuyor. Yetimhanenin iki üç metre ilerisinde bambaşka bir hayat yaşanıyor Cemrelerin evinde. Zengin bir hayat… Annesi tarafından yetimhaneye bırakılan Eylül’ü yetimhanenin müdür yardımcısı Feride avutmaya çalışıyor. O geceden itibaren Eylül’ün yetimhane günleri başlıyor.

İlişki Durumu Karışık

Ünlü dizi oyuncusu Can yıllardır Elif’i sevmektedir. Elif ise uzun süredir Murat’a aşıktır ve Can’ın aşkına karşılık vermez. Ne var ki, Murat da Elif’i ‘kızkardeşi’ gibi görmektedir. Çocukluklarından beri tanışan bu üçlü, yıllar boyunca bu aşk düğümünün içinden çıkamazlar. Derken bir gün hayatlarına Ayşegül girer ve her şey değişir. Ayşegül, kendisiyle birlikte neşe, aşk, heyecan ve eğlenceyi de beraberinde getirir ve işler karışmaya başlar.

Aşk Yeniden

Tüm ailesini, sevdiklerini geride bırakan ve aşık olduğu Ertan’ın peşinden Amerika’ya kaçan Zeynep; elinde bebeğiyle, hayal kırıklığı içinde Türkiye’ye geri döner. Öte yandan Amerika’ya eğitim için giden Fatih de hayalleri mahvolmuş şekilde ülkesine, ailesinin yanına dönmektedir. Aşk kalbi kırık bu iki insanı eve dönüş yolunda yakalayacak ve yeniden kendisine inanmalarını sağlayacaktır.

Kocamın Ailesi

25 yıldır evlatlarından biri kayıp olan geleneksel geniş bir aile ile buna tam zıt, çocuksuz modern bir çift aynı apartmanda komşu olursa ne olur? Anne ve babasını hiç tanımamış Tolga, komşu aileye hemen ısınırken eşi Yonca bu yeni duruma hiç alışamıyor. Bütün bunlara iki aileyi birleştirecek sırlarla örülü bir gizem de eklenince olaylar zinciri hızla büyüyor.

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İnadına Aşk

Her şey Karadenizli bir ailenin kızı olan Defne’nin, Aras Teknoloji’nin yakışıklı ve çapkın patronu Yalın’ın yanında işe girmesiyle başlar. Tamamen zıt karakterler olan Defne ve Yalın’ın birbirlerinden nefret etmesi ve sürtüşmeleriyle başlayan hikaye, Defne’nin maço ağabeyi Çınar’ın müdahaleleriyle iyice karışır.

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