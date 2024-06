Ana Sayfa » Oyun En Popüler PS5 Oyunu Xbox’tan Geldi! Oyun En Popüler PS5 Oyunu Xbox’tan Geldi! İbrahim Özbek 4 Görüntüleme

Günümüzün en büyük teknoloji markalarından Sony, yakın dönemde açıkladığı bilgilere göre en popüler PS5 oyunu Xbox’tan Sea of Thieves oldu.

Sony, sıklıkla oyunseverlerle ve oyun dünyası ile edindiği istatistik bilgilerini paylaşıyor. Son yapılan açıklamalara göre, PS5 ve PS4’te en popüler oyunlar ortaya çıktı. Listede birbirinden ilginç oyunlar yer alsa da, en popüler PS5 oyunu aslında Xbox oyunu olan Sea of Thieves yer aldı.

Sea of Thieves, Rare tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanan bir korsan macera oyunu. Oyunda, siz ve üç arkadaşınız açık dünyada hazine avına çıkıyor, diğer korsanlarla savaşıyor ve tipik korsan aktivitelerine katılıyorsunuz. Oyun, başlangıçta sadece Xbox ve PC için piyasaya sürülmüştü.

Geçtiğimiz aylarda Microsoft şoke eden bir karar alarak Sea of Thieves’i ve üç farklı oyununu diğer konsol kullanıcılarına da açtı. Bu yeniliğin ardından PS5 dünyası altüst oldu. Kısa sürede hit olan Sea of Thieves, en popüler PS5 oyunu oldu. Listenin üst sıralarında Helldivers 2, Grand Theft Auto 5 ve Call of Duty: Modern Warfare 3’de yer alıyor. PS4 tarafında ise en popüler oyunda halen zirve de Minecraft yer alıyor. Minecraft’ı Red Dead Redemption 2 ve Fallout 4 takip ediyor.

Sea of Thieves’in en popüler PS5 oyunu olmasına sevinenlerin yanı sıra Microsoft’un kitlesi duruma tepki gösterdi. Kullanıcılar, alınan karardan sonra Xbox’a özel oyunlarının sayısının azalması ve deneyimin düşeceğinden endişeliler.

