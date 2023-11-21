Epic Games, gelecek yılın başında piyasaya sürülecek olan Suicide Squad Kill the Justice League ile ilgili olarak kafa karışıklığı yaşadığı bir süreçten geçiyor. Geride bıraktığımız hafta oyunu ücretsiz olarak erişime açan firma, sonrasında bunun bir hata nedeniyle olduğunu açıklamış ve bir gün sonra oyunu geri toplamaya başlamıştı. Oyunun fiyatını bu hafta yeniden güncelleyen şirket bu kez de fiyatı 999 bin 999 TL olarak belirledi. Epic Games bedava oyunu 1 milyon TL’den kime satabilecek bilinmez. Şaka bir yana, bu durumun da bir hatadan kaynaklı olduğu muhakkak.

Epic Games Bedava Oyunu 999 Bin TL’ye Yükseltti

Suicide Squad Kill the Justice League için ön sipariş süreci bilhassa Epic Games Store bazında bir hayli hareketli geçiyor. 30 Ocak 2024 itibariyle; PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi ile Microsoft Windows (PC) için çıkış yapması planlanan oyunun ön siparişleri henüz ülkemiz için Steam üzerinden alınmıyor. Ancak Epic Games ön siparişleri geçtiğimiz hafta itibariyle açtı, hem de ücretsiz şekilde.

Geçen hafta yaptığımız Suicide Squad Kill the Justice League Epic Games de Ücretsiz haberimiz için buraya göz atabilirsiniz.

Kısa sürede binlerce Türk oyuncunun kütüphanesine eklediği yapım için gergin bir bekleyiş başladı. Zira oyunun hata olarak mı ücretsiz dağıtıldığı yoksa oyunculara bir jest mi yapıldığı anlaşılamamıştı. Bu konuda şirketten de bir açıklama gelmeyince oyuncular Suicide Squad Kill the Justice League’in geri toplanmaması için dua etmeye başladılar.

Yanlışlıkla Ücretsiz Verildi, Geri Alındı, Şimdi de 1 Milyon TL’ye Satışta!

Durumun bir hata nedeniyle olduğunu anlayan Epic Games oyunu geri toplamaya başlayınca pek çok oyuncu hayal kırıklığına uğradı. Cepkolik okurlarına durumu Epic Games Bedava Verdiği Oyunu Geri Alıyor haberimiz ile duyurmuştuk.

Suicide Squad Kill the Justice League’in Epic Games’teki macerası bununla sınırlı kalmadı. Oyunun fiyatı bu hafta 1 milyon TL olarak güncellendi. Ancak oyun henüz ön siparişe açılmadı. Hatırlanacağı üzere, benzer bir durum Hogwarts Legacy için de yaşanmıştı.

Ülkemizde satışa şu anda kapalı olan Suicide Squad Kill the Justice League’in fiyatının Hogwarts Legacy de olduğu gibi satışa açılınca düzenleneceği ön görülüyor. Bununla birlikte 1 milyon TL’lik fiyat sanal alemde gündem olmayı çoktan başarmış durumda.

1 Milyon TL’lik Oyun İçin Oyuncular Ne Dedi?

Türk gamerların gündeminde 1 haftadır yer tutan Suicide Squad Kill the Justice League için sosyal medyada pek çok esprili paylaşım da yapıldı. Bunlardan bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Bedava mı verecekler yoksa araba fiyatına mı satacaklar bir türlü karar veremediler. Ortayı bulup 100 bin TL filan yazmasalar bari en sonunda…”

“Şaka bir yana da Epic Games bu arada hem kendi gündemden düşmedi hem de Suicide Squad Kill the Justice League’in reklamını baya iyi yaptı. Danışıklı bir marketing ise ayakta alkışlanır.”

“Bedava verdin aldık, geri aldın ses etmedik, ama 1 milyon liraya satmaya çalışmak da biraz fazla oluyor Epic Games. Espri bir tarafa, Steam dolara geçtikten sonra Epic Games candır.”