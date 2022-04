Fantastik Canavarlar Benzeri Film ve Diziler

Sizi hayal dünyasında macera dolu yolculuklara çıkaracak gelmiş geçmiş en iyi fantastik filmleri bir araya getirdik. Fantastik Canavarları ve büyücülük dünyasını seven herkes bu filmleri mutlaka izlemeli. İşte sizin için seçtiklerimiz !

Charlie’nin Çikolata Fabrikası

Son derece sıra dışı bir yapıya sahip olan Willy Wonka’nın bir çikolata fabrikası vardır. Bu fabrikayı, kendisinden sonrası için bırakabileceği birini aramaktadır. Bir değerlendirme yapabilmek için yarışma düzenler. Önce eğitecek sonra da zamanla yerini devredecektir. 5 çocuk seçer. Bunlardan birisi Charlie’dir. O fakir bir aileden gelen bir çocuktur. Diğerleri ile birlikte çikolata fabrikasını gezerler. Charlie’nin orada görecekleri, çok etkileyecek ve onu Wonka’nın hayal alemine çekecektir. Tim Burton, bu işte en iyilerden olarak yeni bir fantastik komedi ile karşımızda.

Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 1

Hogwarts’ın maceraperest talebeleri Harry, Ron ve Hermione; Voldemort’un ölümsüzlük sırrını barındıran Hortkuluklar’ın izini sürmek amacındadırlar. Bu şer odağını yoketmek görevini üstlenerek yola çıkan kahramanlarımız, profesörlerinin yönlendirmelerinden uzak ve Dumbledore’un korumasından muaf, tek başlarına yola çıkmışlardır. Üç can dost şimdi herzamankinden daha fazla birbirlerine güvenmek zorundadır.

Ancak, onları tehdit ederek ayrı düşmelerini sağlamak isteyen Karanlık Güçler de fitne çıkarmak için peşlerindedir. Bu arada, büyücülük dünyası Karanlık Lord’un tüm düşmanları için tehlikeli bir yer haline dönüşmüştür. Uzun zamandır korkulan savaş başlamış ve Voldemort’un Ölüm Yiyicileri Büyü Bakanlığı’nın kotrolünü zorla ele geçirerek terör estirmektedir. Kendilerinden olmayan herkesi tutuklamaktadırlar. Ama, Voldemort için en değerli olan ganimeti; Harry Potter’i bir türlü ele geçiremezler.

Seçilmiş kişi artık aranan kişidir ve Ölüm Yiyiciler Voldemort’a canlı olarak teslim etmek üzere onu aramaktadırlar. Harry’nin tek umudu Voldemort onu bulmadan önce Hortkuluklar’ı bulmaktır. Ama, ipuçlarını araştırdıkça neredeyse unutulmuş olan eski bir efsaneyi ortaya çıkartır. Ölüm Yadigarları’nın efsanesi. Eğer bu efsane gerçekleşirse, Voldemort aradığı üstün güce erişebilecektir. Aslında Harry’nin geleceği, geçmişte yaşadığı ve tüm geleceğini etkileyen sağ kalan çocuk olduğu kader günü de belirlenmiştir. O, artık sadece bir çocuk değildir, Harry Potter, Hogwarts’a ilk adımını attığı günden beri hazırlanmakta olduğu Voldemort’la nihai mücadelesine giderek daha da yaklaşmaktadır.

Man of Steel

DC Comics’in en meşhur süper kahramanı olan Superman’in köklerine, geçmişine dönerek kahramana farklı bir bakış açısı getiren son filmin yönetmenliğini Zack Snyder üstleniyor; filmin senaryosu ise David S. Goyer’e ait. Filmde Clark Kent’i Henry Cavill, kötü adamı General Zod’u Michael Shannon canlandırırken kadrodaki diğer isimler arasında Lois Lane rolünde Amy Adams, Martha Kent rolünde Diane Lane, Jonathan Kent rolünde Kevin Costner ve Jor-El rolünde de Russell Crowe yer alıyor.

Yeni Superman filminde Clark, nasıl kullanacağını hiç bilmediği, birtakım sıra dışı güçlere sahip bir çocuktur. Bir gün okul servisi bir kaza geçirip, içinde çocuklarla birlikte nehre uçar. Servisin içindekilerin ölmesine göz yumamayan Clark, güçlerini kullanarak herkesi kurtarır. Fakat bu olay onun diğerlerinden oldukça “farklı” bir çocuk olduğunu da bariz biçimde ortaya çıkartacaktır. Kendisini keşfestmek için çıktığı yolculuk, dünya insanlarına umut sembolü olması için de atacağı ilk adımdır…

Yıldız Tozu

Sevdiği kadının aşkını kazanabilmek uğruna bir erkeğin yapabileceklerinin defalarca sınandığı hikayelere yeni bir örnek de, Matthew Vaughn’un son filmi Yıldız Tozu ile geliyor.

Tristran, aşkının kalbini kazanabilmek için onun için kayan bir yıldızı yakalayacağına söz verir. Ama sevgilisi Yvaine ile çıktıkları bu yolda, korsanlar ve cadılarla dolu büyük tehlikeler onları beklemektedir.

Usta oyuncu Robert De Niro’nun acımasız bir korsan rolü ile Kaptan Shekespaere olarak karşımıza çıkacağı film, Michelle Pfeiffer, Claire Danes gibi önemli isimleri de barındırıyor.

Yedinci Oğul

Efsanelerle sihrin çarpıştığı fantastik bir evrende, mistik bir tarikatın geriye kalan tek savaşçısı geleceğine isanlığı kurtaracağına dair kehanetlerde bulunulan ve olağanüstü güçlerle doğmuş bir savaşçı olan son Yedinci Oğul’u bulmak üzere yola çıkar. Çiftçi olarak yaşadığı sessiz hayatından koparılan ve kahraman olmasına ihtimal verilmeyen Tom Ward, esrarengiz rehberine bu kadim kehaneti gerçekleştirmek için eşlik etmeyi kabul eder.

Ne var ki Tom’un başa çıkması gereken ilk gerçek zorluk; rehberi yanında yokken, kötü ruhlu Anne Malkin’in hapsolduğu yerden kaçması oluyor. Thomas, hem kötü ruhlarla mücadele etmeyi hem de Anne Malki’nin kasaba halkına saçmayı planladığı dehşeti engellemeyi öğrenmek zorunda kalacak ve yiğit bir kahramana dönüşecek!



Cengiz Han filmi sayesinde, epik projelere aşina olan yönetmen Sergey Bodrov’un kamera arkasına geçtiği filmin başrolleriniyse Ben Barnes, Julianne Moore, Djimon Hounsou, Olivia Williams ve Jeff Bridges paylaşıyor.

Altın Pusula

Başka bir alemde başka başka canlı tanımları ile şekillenen bir film. Örneğin Lyra’nın en yakın arkadaşı olarak kabul ettiği varlık Pantalaimon adında bir cindir. Bir gün okulda onunla beraber kendisini ilgilendirmemesi gereken bir konuyu duyar. Bunun üzerine bir başka arkadaşı kaçırılır ve olaylar birbirini kovalamaya başlar. İşte şimdi en büyük maceralar onları beklemektedir. Lyra, arkadaşının izinde kuzeye doğru yola çıkar ve yolda zırhlı ayılar, cadı kraliçeler gibi türlü yaratıklarla burun buruna gelir. Tüm korkularına rağmen arkadaşının yerini keşfetmek zorundadır artık. Film bir kitaptan uyarlanmıştır.

Fantastik Dörtlü: Gümüş Sörfçü’nün Yükselişi

Sevilen filmin yeni serisinde Latveria’ya dönen Von Doom ile birlikte fantastik dörtlü artık yeni meselelerle baş etmek durumundadırlar. Galactus, bir sonraki hedefinin Dünya olduğuna karar vermiştir. Sağ kolu olan Silver Surfer, Dünya’ya gönderildiğinde yapılan pazarlıktan çok daha fazlasını almaya başladığını fark eder. Ancak her şey bu kadar basit değildir. Dr Doom evinde geçirdiği iki yılın ardından iki yıl sonra geri dönmeye karar verecektir. Dünyayı yok etmeye çalışanlarla baş etmesi gereken Fantastik Dörtlü iş başında.

Narnia Günlükleri: Şafak Yıldızı’nın Yolculuğu

C.S. Lewis’in aynı adlı bestseller romanından uyarlanan Narnia Günlükleri için alternatif bir Yüzüklerin Efendisi denemesi denilebilir. Shrek filmindeki başarısından sonra yine fantastik bir eser olan Narnia Günlükleri: Prens Kaspiyan’ı beyazperde’ye başarıyla aktaran deneyimli yönetmen Andrew Adamson’ın yerine “Narnia Günlükleri: Şafak Yıldızı’nın Yolculuğu”nda bu defa yönetmenlik koltuğunda Michael Apted oturmakta. Destansı bir film olan “Narnia Günlükleri: Şafak Yıldızı’nın Yolculuğu”, Cambridge-İngiltere’de İkinci Dünya Savaşı sırasında geçiyor. Pevensie kardeşler, sinir bozucu kuzenleri Eustace Clarence Scrubb’ın evinde kalmaktadırlar. Bir gün çocukların üçü de, açık denizde duran bir geminin resmedildiği tablonun içine çekilirler. Kendilerini okyanusun altında bulan çocuklar gözleri önündeki görkemli Şafak Yıldızı’nı görmek için su yüzüne çıkarlar; artık Caspian ve Reepicheep ile beraberdirler. Caspian’ın görevi, kötü amcası tarafından sürgün edilen yedi soylu Telmarlı Narnia Lordu’nun akıbetini keşfetmektir ve Pevensie kardeşler, Eustace ve Reepicheep de ona yardım ederler. Büyüleyici macera boyunca sihirli Dufflepudlarla, kötü niyetli köle tüccarları, ejderhalar ve büyülü mer halkıyla baş etmek zorundadırlar. Narnia’nın geleceği tehlikededir.

Lara Croft: Tomb Raider

Lara Croft, zengin bir aileye mensup olan, İngiltere’nin saygıdeğer okullarında eğitim görmüş bir kızdır. Ancak tüm bu rahatlığın yerine serüven odaklı bir hayatı tercih etmiştir. Çok eski bir tarihi eserin peşindedir. Bu tarihi eser, bulunduğu takdirde onu eline geçiren insanın amacına göre, dünyanın kaderini değiştirecektir. Lara Croft, bu eseri herkesten önce ele geçirmek zorundadır.

Scott Pilgrim vs. the World

Güzel, akıllı ve hoş bir kız arkadaş edinmek kolay değildir. Hele ki güzel, akıllı, hoş ancak eski yedi sevgilisini dövmek suretiyle kazanabileceğiniz bir sevgili ise düşman başınadır! Ama gönül bu, her zaman kolaya konmaz. İngiliz oyuncu, senarist ve yönetmen Edgar Wright’ın son çalışması Scott Pilgrim Vs. The World’da kahramanımız Scott Pilgrim’in manitacılık kurumuyla gireceği zorlu mücadele gayet eğlenceli. Yaptıkları işlerle komedi dünyasında farklı bir yer edinen iki ismin buluştuğu bu çizgi-roman uyarlaması yılın en merak uyandıran yapımlardan biri.

Labirent

On beş yaşındaki genç kız olan Sarah, küçük bir bebek olan erkek kardeşinin kaybolmasını diler. Ahı tutup da küçük Tobey gerçekten de goblinler tarafından kaçırılınca, onu bulmak için maceraya atılmak başa düşer. Yollara düşen genç kız, fantastik bir labirentin göbeğindeki goblin şatosuna ulaşmak ve büyücü kralın esir ettiği kardeşini kurtarmak zorundadır. Bu yolda tuhaf yaratıklar ve sayısız tehlike onu beklemektedir. Birbirinden zor bilmeceler de cabası.

Çılgın Kardeşler

Grimm Kardeşler, folk hikayeleri derleyerek kasabadan kasabaya her yeri dolaşırlarken bir taraftan da kasaba halkını efsanevi ve efsunlu yaratıklardan korurlar. Ancak bir gün pek tekin olmayan bir ormanda gerçek bir cadı ile karşı karşıya gelerek sahip oldukları tüm yetenekleri konuşturmak zorunda kalırlar. Biraz masal biraz da gerçek. Ahenk içinde harmanlanan bu film, Terry Gilliam’ın yönetmenliğinde Matt Damon ve Monica Belluci gibi isimlerle parlıyor. Keyifle izlemeye değer bir film olarak izleyicisi ile buluşuyor.

Mürekkep Yürek

Mortimer ’’Mo’’ Folchart ve 12 yaşındaki kızı Meggie bir gün bir kitap okuduklarında hayatlarının bütünüyle değişeceğini tahmin etmiyorlardı. Tam bir kitap kurdu olan baba-kızın bu harika alışkanlıkları onlar için çok tehlikelidir, çünkü ne zaman yüksek sesle bir kitap okusalar karakterler gerçek dünyaya karışırken gerçek hayattan biri de kitaba karışmaktadır.

Bir gün Meggie’nin annesi de bu yüzden Inkheart adlı bir kitaba karışmıştır. Mo, 10 yıl boyunca süren aramalarının sonucunda kitabı bulur. Ama karısına ulaşmak için çabalarken Inkheart’ın kötü kalpli kahramanı Capricorn bu defa da biricik kızı Meggie’yi kaçırır. Amacı kötü karakterleri gerçek dünyaya yaymaktır. Mo ise eşi ve kızını kurtarmak için büyük badireler atlatmak zorundadır. Fantastik filmlerin gözde aktörü Brendan Fraser yine maceradan maceraya koşuyor.

Su Atı

Su Atı, babasının savaştan dönmesinin bekleyen Angus isimli yanlız bir çocuğun hikayesi. Angus kumsalda büyüleyici güzellikte bir yumurta bulur ve onu eve götürür. Kısa bir sure sonra bunun sihirli bir yumurta olduğunu fark eder.

Angus artık İskoç efsanelerindeki gizemli yaratık Su Atı’nı büyütmektedir. Angus, Cruose adını verdiği arkadaşını saklamaya çalışırken, bir efsaneye konu olan sırrı da keşfetmeye başlar.

Flash Gordon

Önemli bir bilimadamı olan Doktor Zarkov, yeni bir icat geliştirir. İcat ettiği roketi ilk kez kullanmak ise arkadaşı Flash Gordon ve kız arkadaşı Dale’e düşer. Gordon ve Dale’in görevi galaksilerarası seyahat ederek Mongo adlı bir gezegene ulaşmaktır. Buraya vardıklarında ise büyük bir sorunla karşılaşırlar. Kral Ming, tüm gezegende terör estirmekte, dünyayı da ele geçirme planları yapmaktadır. Şimdi kahramanlarımıza düşen görev ise bu tehlikeye son vermektir.

Çizgi kahraman Flash Gordon, döneminin en sevilen karakterlerinden biri. Beyaz perdedeki bu son macerası ise alabildiğine eğlence ve macera içeriyor.

