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Fiat Doblo Combi 2022 Fiyatları Zamlandı!

Ülkemizde büyük bir hayran kitlesi olan Fiat, Doblo modeliyle beraber büyük bir başarı elde etti. Ancak yeni gelen haberler araç alıcılarını üzdü. Fiat Doblo Combi 2022 yılında yeniden zamlandı.

İbrahim Özbek

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Ülkemizde büyük bir hayran kitlesi olan Fiat, Doblo modeliyle beraber büyük bir başarı elde etti. Ancak yeni gelen haberler araç alıcılarını üzdü. Fiat Doblo Combi 2022 yılında yeniden zamlandı.

Fiat Doblo, 2000 yılından itibaren ülkemizde büyük bir kullanıcı sayısına ulaştı. Her yıl kullanıcı sayısında artışa giden Doblo, aldığı zamlarla beraber yeni araç almayı düşünenleri endişelendiriyor. Özellikle ülkemizde fiyat performans araçları olarak görülen Doblo’lar, yakıt konusunda kullanıcılarını mutlu ediyor.

Özellikle son yıllarda pandemi ile beraber gelen ekonomik buhran, tüm otomobil sektörünü olumsuz yönde etkiledi. Bununla beraber ülkemizde etkili olan yüksek faizler ve vergiler, tüm araçların fiyatlarını yükseltti.

fiat doblo
ModelTemmuz 2022Ağustos 2022Eylül 2022
Easy 1.6 M.Jet 120HP382.900 TL396.900 TL405.900 TL
Safeline 1.6 M.Jet 120HP395.900 TL411.900 TL421.900 TL
Premio Plus 1.6 M.Jet 120HP414.900 TL430.900 TL441.900 TL
Trekking 1.6 M.Jet 120HP422.900 TL438.900 TL450.900 TL

2022 yılının son çeyreğine girerken, ülkemizde araç fiyatları zamlanmaya devam ediyor. 2023 yılında elektrikli araçların hem ülkemizde hem de dünyada daha da yaygınlaşması bekleniyor. Bu yüzden birçok adım atılması bekleniyor. Bu durumda da normal içten yanmalı motorlara sahip araçların fiyatları düşeceği tahmin ediliyor.

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