Fiat Doblo Combi 2022 Fiyatları Zamlandı!

Ülkemizde büyük bir hayran kitlesi olan Fiat, Doblo modeliyle beraber büyük bir başarı elde etti. Ancak yeni gelen haberler araç alıcılarını üzdü. Fiat Doblo Combi 2022 yılında yeniden zamlandı.

Fiat Doblo, 2000 yılından itibaren ülkemizde büyük bir kullanıcı sayısına ulaştı. Her yıl kullanıcı sayısında artışa giden Doblo, aldığı zamlarla beraber yeni araç almayı düşünenleri endişelendiriyor. Özellikle ülkemizde fiyat performans araçları olarak görülen Doblo’lar, yakıt konusunda kullanıcılarını mutlu ediyor.

Özellikle son yıllarda pandemi ile beraber gelen ekonomik buhran, tüm otomobil sektörünü olumsuz yönde etkiledi. Bununla beraber ülkemizde etkili olan yüksek faizler ve vergiler, tüm araçların fiyatlarını yükseltti.

Model Temmuz 2022 Ağustos 2022 Eylül 2022 Easy 1.6 M.Jet 120HP 382.900 TL 396.900 TL 405.900 TL Safeline 1.6 M.Jet 120HP 395.900 TL 411.900 TL 421.900 TL Premio Plus 1.6 M.Jet 120HP 414.900 TL 430.900 TL 441.900 TL Trekking 1.6 M.Jet 120HP 422.900 TL 438.900 TL 450.900 TL

2022 yılının son çeyreğine girerken, ülkemizde araç fiyatları zamlanmaya devam ediyor. 2023 yılında elektrikli araçların hem ülkemizde hem de dünyada daha da yaygınlaşması bekleniyor. Bu yüzden birçok adım atılması bekleniyor. Bu durumda da normal içten yanmalı motorlara sahip araçların fiyatları düşeceği tahmin ediliyor.

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