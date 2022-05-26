Google Pixel Fold, Bu Yıl Görücüye Çıkmayacak

Google, son birkaç yıldır katlanır akıllı telefonu üzerinde çalışıyor. Ancak şirket bu telefonu resmi olarak doğrulamadı. Önde gelen akıllı telefon üreticilerinin çoğu zaten katlanır bir akıllı telefona sahip olsa da; Google henüz kendi modelini piyasaya sürmedi. Aksine son raporlara göre, telefonun lansman tarihi bile uzak bir tarihe itildi.

Rapora göre, Google Pixel Notepad olarak da piyasaya çıkacağı söylenen; Google Pixel Fold, bu yıl herhangi bir zamanda piyasaya çıkmayacak. Rapor, katlanır akıllı telefon için yeni lansman zaman çizelgesinden bahsetmedi.

Google’ın ilk katlanır cihazının lansmanını iptal etmeyi veya ertelemeyi planladığını ikinci kez duyuyoruz. Geçen yıl, Kasım ayında, Google’ın Samsung Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serisiyle rekabetle ilgili endişeler nedeniyle telefonu iptal ettiğine dair söylentiler vardı. Daha sonra, bu yılın Ocak ayında; teknoloji devinin telefonda bazı değişiklikler yaptığı ve piyasaya sürülmek için geri dönmediği yönünde haberler geldi.

Önde gelen akıllı telefon üreticilerinin çoğu piyasaya kendi katlanır akıllı telefonlarını sunarken; Samsung pazara hakim olmaya devam ediyor. Güney Koreli şirket zaten piyasada birkaç nesil katlanır telefona sahip ve şimdi önümüzdeki aylarda; Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4’ü piyasaya sürmeye hazırlanıyor.