Harry Potter Benzeri Film ve Diziler

Harry Potter’ın büyücülük dünyası kitleleri peşinden sürüklemeye devam ediyor. Öyle ki seriye ithafta bulunan ve Harry Potter evrenine yeni bir kapı açan Fantastik Canavarlar serisi de son derece popüler. Bu yazımızda Harry Potter filmlerini seven herkesin seveceği içerikleri sizler için derledik.

Ayrıca bkz: Harry Potter Film Seri İzleme Sırası Nasıl?

The Magicians

Bu Syfy serisi, sihirli bir giriş sınavını geçen ve New York‘taki Brakebills Üniversitesi‘nde öğrenci olan Quentin Coldwater‘ı takip ediyor. Oradan sihir dolu bir dünyaya girer. Ancak, Beast olarak tanınan bilinmeyen bir tehlike gölgelerde gizlenir. Quentin‘in Fillory kitaplarına olan sevgisi ve büyülü dünyayı deneyimleme arzusu ona gelişmesi için araçlar sağlar. Ancak Canavarın dünyaya girmesine izin verdikten sonra, dünyayı yok etmesini durdurmak için zamana karşı yarışmalıdır.

Merlin

Merlin dizisi, Kral Arthur Pendragon ve genç büyücü Merlin arasındaki ilişkiyi konu ediniyor. Şov, her iki ana karakterin hikayesini, her biri birbirlerine saygı duyarak, bakım yapmak ve birbirlerine güvenmek için büyüdükçe geliştirir. Kahramanımız Merlin büyüyü kınayan bir dünyada hayatta kalmalıdır. Aynı zamanda Merlin, Arthur‘un şu anki kral Arthur‘un babası Uther Pendragon için layık bir halef olmasına yardımcı olmalı.

Little Witch Academia

Dizi, gençliğinde sihirli bir gösteri yaşadıktan sonra cadı olmayı hayal eden sıradan bir kızı konu ediniyor. Luna yaşlandığında Nova Akademisi‘ne katılır ve cadı olmak için çalışır. Akko ve arkadaşları yedi sihirli kelimeyi çözmeli ve Grand Triskellion‘un mührünü yeniden açmalıdır.

Always a Witch

Kolombiya’da insan ticaretinin yapıldığı Cartagena şehrinde siyahi bir köle olan Carmen, hizmetçisi olduğu evin oğluyla karşılıklı bir aşk yaşar. Hane halkı, oğullarına Carmen cadısı tarafından büyü yapıldığını iddia eder. Akabinde diri diri yakılma cezası alan Carmen, ateşe atılırken sevgilisi de öldürülür. Ateşte yanmayan genç kız, zindandayken ileri bir tarihe zaman yolculuğu yapması şartıyla erkek arkadaşını geri getirebileceğini iddia eden bir cadıya rastlar.

The Order

Belgrave Üniversitesi’nde henüz öğrenci olan Jack, annesinin ölümünün ardındaki sırları ortaya çıkarmak için araştırmaya başlar. Ailesiyle ilgili ulaştığı her yeni bilginin onu daha derin bir kaosa sürüklediği yetmezmiş gibi bir de gizemli bir tarikata üye olması, onu kurt adamların ve büyücülerin arasında bırakır.

Salem

Amerika’nın küçük bir köyü olan Salem’da geçen ve 17. yüzyıl Salem cadı mahkemelerinden esinlenilerek yaratılan dizi, üç sezondan oluşuyor. Konusu ise din adamlarından etkilenen bir köy halkına ve o köyün gizemli tarafını yansıtan cadılara dayanıyor. Cadı olarak bilinen Marry ve bir yüzbaşı olan John’un bütün köylünün karşı çıkmasına rağmen yaşadıkları aşka ve ayrı düşmelerine değiniyor.

Pan’ın Labirenti

Pan’ın Labirenti, fantastik bir dünyaya kaçan küçük bir kızın hikayesini anlatıyor. İspanya’da faşist iktidarın tüm vahşetinin gölgesinde yalnız bir kız çocuğu olan Ofelia, sadist eğilimleri olan babasının etrafındakilere yaptığı tüm eziyetleri bizzat gözlemlemektedir. Bu küçük kız çocuğunun gerçeklikten kaçabileceği tek yer kendi hayal gücüdür. Ofelia, gerçeklikte bulamadığı huzuru, hayallerinde aramaya başlayacaktır. Bu esnada vahşet ise tüm sertliğiyle Ofelia’nın çevresinde vuku bulmaya devam edecektir.

Raising Dion

Dion; henüz sekiz yaşında ve zihniyle nesneleri hareket ettirebilen, sıra dışı güçlere sahip bir çocuk. Bir bilim insanı olan babasını kaybettikten sonra keşfettiği bu güçleri, herkesten saklaması gerekiyor. Çünkü annesi, bu yeteneğin ortaya çıkması halinde oğluna zarar verilmesinden korkuyor. Sizce olağanüstü bu güçleri saklamayı ne kadar başarabilecekler?

Good Witch

Dizi, sıcak ve sevimli ilişkilerin yaşandığı bir kasabada birer cadı olan Cassie ve Grace karakterlerinin başından geçenlere odaklanıyor. Sihirli güçlere sahip dul ve güzel bir kadın olan Cassie, kasabaya yeni taşınan doktor Sam’i kendine hayran bırakır. Bu doktorun inanılmaz huysuz oğlu Nick ise Cassie’nin kızı Grace ile hiç anlaşamaz.

Narnia Günlükleri: Aslan Cadı ve Dolap

Pevensie ailesi, savaş nedeni ile güvende olmadıkları ülkelerini tahliye ettiklerinde karşılaşacakları maceradan haberdar değildiler. Dört kardeş, bir profesörün yanında yaşamaya başlarlaR. Bu sırada saklambaç oynayan en küçük kardeş Lucy, kendisini Narnia topraklarına götüren bir elbise dolabı keşfeder. Karlar altındaki Narnia tuhaf ama eşsiz yaratıklarla doludur. Beyaz Cadı Jadis tarafından da gözlenmektedir. Ailenin tüm çocukları bu dolabın içinden geçtiklerinde bambaşka bir dünya kurulur içlerinde. Hayvanların dile geldiği bu dünyanın yöneticisi Aslanı bulmaları ve Cadıyı da etkisiz hale getirmeleri gerekmektedir.

Supernatural

Dizi; babalarının kaybolması üzerine yeniden bir araya gelen Sam ve Dean Winchester kardeşlerin sıra dışı olaylar ve olağanüstü yaratıklarla mücadele etmesini konu alıyor. Normal ve sıradan bir hayat kurmayı amaç edinen Sam, bebekken yaşadığı trajik bir olayın üniversite yıllarında yeniden tekrar etmesiyle abisi Dean’in yanına gelir. Yan yana daha güçlü olan bu iki kardeş; büyülere, şeytanlara, hayaletlere ve daha pek çok yaratığa karşı verecekleri savaşta sevgileri ve zaaflarıyla onlarca sınavdan geçmek zorunda kalır.

Warrior Nun

Henüz on dokuz yaşındayken hayata gözlerini kapamasıyla yeniden açması bir olan Ava, morgda uyandığı sırada süper güçlere sahip olduğunu fark eder. Rahibelerden oluşan bir topluluğun seçilmiş bir üyesi olduğunu anlaması ise uzun sürmez. Artık bu rahibe topluluğuyla birlikte şeytanlara karşı mücadele vermek zorunda kalır.

Percy Jackson ve Olimposlular

Genç Percy Jackson, antik Yunan mitolojisindeki sentorlar, korkunç canavarlar ve diğer korkunç yaratıklarla yüzleşmek zorunda kalacak. Ne yapabilirsin – inanılmaz ve tehlikeli bir yolculuğa çıkmalısın! Kahraman, en iyi arkadaşlarını onunla kapar, birlikte o kadar korkutucu değildir ve rakiplerle savaşmak çok daha kolaydır.

The Worst Witch

Süpürgeli bir kızın, Mildred’ın balkonuna çarpmasıyla hayatı değişir. Büyü gücü olmayan sıradan bir anne ve babaya sahip olan Mildred, ailesinin göremediği fakat kendisinin görebildiği gizli bir büyü okulu keşfeder. Okulun kabul sınavına yetişmek isteyen, daha sonra arkadaş olacağı Maud’un süpürgesine biner ve okula kabul edilir. Cadı ailesinden gelmediği ve büyücülükte başarılı olmadığı için okulda pek sevilmez.

Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?

JK Rowling’in aynı isimli fantastik ansiklopedik kitabına dayanan Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? filmi fantastik yaratıklar hakkında bir kitap yazan bir yazarın gezi notları olarak karşımıza çıkıyor. Harry Potter’ın onun kitabını okumasından 70 yıl önce kitabı yazmış olan Newt Scamander’ın New York’ta yaşadığı maceraları konu alan kitap genç kaşifin New York’un gizli cadı ve büyücü komitesiyle yaşadıklarını da içeriyor.

Bayan Peregrine’in Tuhaf Çocukları

Küçük Jacob ipuçlarını izleyerek gizemli bir adaya gider. Bu adada Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children adında bir evin kalıntılarını bulur. Evin içini gezdikçe evde bulduğu şeylerin inanılmaz güçlere sahip olduğunu keşfeder ve onları kurtarmak ister.

The Originals

Toplam beş sezonu bulunan bu dizi; yüzyıllar önce New Orleans’ı terk eden Mikaelson ailesinin şehre geri dönmesiyle başlayan olaylar silsilesini konu alır. Yaşanan bir olay üzerine ailenin bütün üyeler tek tek dönmek zorunda kalır. Çünkü şımarık, huysuz ve pek de sevilmeyen kardeş olan Klaus’un Hayley adındaki bir kurt kadından bebeği olacağı öğrenilir. Geri dönen ve bu toprakların asıl sahibi olan Klaus; yüzyıllar önce vampire dönüştürdüğü Marcel’in şehirde bulunan cadıları, büyücüleri, yaratıkları dahil herkesi ele geçirdiğini öğrenir.

Sihirbazın Çırağı

Balthazar Blake, Manhattan modern dünyasında usta bir sihirbazdır ve şehri Maxim Horvath’tan korumaya çalışmaktadır. Bunu yalnız yapamayacağı için Dave Stutler’ı yanına alır ki bu adam, ilk bakışta ortalama bir tiptir. Ancak kendisinin, isteksiz hamisi gibi gizli potansiyeli vardır. Dave, ona sihirbazlık sanatına dair her türlü eğitimi verir. Sonrasında bu iki benzemez ortak, Horvath ve karanlığın güçleri, ortalığı talan etmeden önce onları durdurmak zorundadırlar. Bu sırada Dave, hayalindeki kız olan Becky’nin kalbini kazanmanın da mücadelesini vermek durumundadır.

Sherlock

Modern bir Sherlock Holmes uyarlaması.. Bu kez Sherlock günümüz Londra’sında, günümüz şartlarında çözüyor davaları. Yanında yine Doktor Watson, en büyük düşmanı yine Moriarty. Adresi yine Baker Street..Değişen tek şey, cep telefonları, mesajlar, mailler, bloglar yani teknoloji. Ama Sherlock hala kendi tarzında ilerliyor.

Shadowhunters

Annesinin kayboluşunun ardından, melek kanı taşıyan iblis avcılarının soyundan geldiğini öğrenen Clary Fray’ın hayatı artık eskisi gibi olmayacak ve yeni rolü olan gölge avcılığına ayak uydurması gerekecektir.

Doctor Strange

Başarılı cerrah Stephen Vincent Strange, geçirdiği bir trafik kazası sonucunda elindeki sinirler zarar görünce artık mesleğini yapamaz hale gelir. Tüm yaraları iyileştirebilen, Tibet’te yaşamakta olan Ancient One adlı büyücünün varlığını öğrenmesi onun için yeni bir umut olur. Tibet’e giden cerrah sandığından çok daha büyük güçlerle karşılaşacaktır.

Arkadaşım Canavar

Arkadaşım Canavar / Where the Wild Things Are, annesiyle tartıştıktan sonra evini terk ederek, deniz kıyısındaki bir ormana kaçan Max adlı çocuğun maceralarını konu alıyor. Max, onu kimsenin anlamadığını düşünerek bulunduğu ortama başkaldırır ve muzipliğin egemenliğindeki Vahşi Şeyler’in ülkesine doğru yola çıkar.

Once Upon a Time

Once Upon a Time, Cinderella’dan Pinokyo’ya, Pamuk Prenses’e birçok masal kahramanını iç içe geçmiş hikayesiyle barındıran fantastik bir dizidir. 28 yaşındaki Emma Swan terkedildiğinde bebekti. Laneti kırması için dünyaya gönderilen Emma’nın bu sihirli dünyadan haberi olmasa da, 10 yaşındaki oğlu Henry her şeyi biliyor. Geri kalan tek şey ise Emma’yı ikna etmek…

Encanto

Encanto, Kolombiya dağlarında, sihirli bir evde yaşayan, özel güçleri olan bir ailenin hikayesini konu ediyor. Encanto adı verilen sihirli yerde yaşayan Madrigal ailesinde bir kişi hariç her bir çocuk, endisine özgü sihirli bir hediye ile kutsanır. Yalnızca Mirabel’in sihirli güçleri yoktur. Ancak Encanto’yu çevreleyen sihir tehlikedir ve ailenin yuvası tehdit edildiğinde onların tek umudu Mirabel olur.

Emerald City

Defalarca sinemaya ve televizyona uyarlanmış ünlü Oz Büyücüsü hikayesinin; tehlikeli savaşçılar, rekabet içindeki krallıklar ve kötü şöhretli bir büyücünün yer aldığı modern ve karanlık versiyonu… 20 yaşındaki Dorothy Gale kendini, Oz’un ele geçirilmesi için uğraşılan kanlı ve epik bir savaşın içinde bulacak.

Ayrıca bkz: Fantastik Canavarlar Benzeri Film ve Diziler