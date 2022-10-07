Hyundai, elektrikli otomobillerle çalışan dünyanın ilk otelini açıyor

Kırsaldaki bir kulübeye otel diyebilir misin? Özel bir sineması ve kendi restoranı olan en lüks bir kabin olsa bile mi? Ya elektrikli bir araba ile çalıştırılsaydı? Hyundai, kesinlikle bir otel olarak adlandırılması gerektiğinden emin, aslında tamamen Ioniq 5‘ten elektrikle çalışan dünyanın ilk oteli.

Bu, insanların elektrikli arabaların sizi A noktasından B noktasına götürmek için bir araçtan çok daha fazlası olabileceğini anlamalarını sağlamanın akıllıca bir yolu. Elektrikli arabalar, otomotiv endüstrisinin bir İsviçre çakısı gibidir ve insanların gelecekteki ulaşımlarına farklı bakmaya başlamalarının zamanı geldi. Çünkü bu araçlar sadece sürmekten çok daha fazlasını yapabilir.

Hyundai, bir yayıncı olan Grace Dent ile bir araya geldi ve İngiltere’deki insanların yüzde 55’inin gelecekteki tatil planlarını değiştirmeyi düşündüklerini öğrenmek için biraz araştırma yaptı, ankete katılanların yüzde 44’ü yurtdışına çıkmaktansa yerel tatilleri tercih ediyor.

Hyundai bu fırsatı değerlendirdi ve Colemans Çiftliği’nde lüks bir kaçamak yaptı. Otel, ışıklar, şarj noktaları, su ısıtıcısı ve duş gibi lüks olarak sınıflandırılabilecek tüm olanaklarla birlikte gelen lüks bir kabinden oluşmaktadır.

Cidden – tüm kabin, aracın elektrik kapasitesi sayesinde Hyundai Ioniq 5 tarafından destekleniyor ve bu da esasen arabayı tekerlekler üzerinde dev bir akü yapıyor. Yerel kaynaklı yemek malzemelerine sahip bar ve restoranın her ikisi de araba ile çalışır – ışıklar ve Ioniq 5’in taze kahve ikramı.

Sinemasız bir otel nasıl olurdu? Sadece başka bir sıkıcı otel olur dediğinizi duyar gibiyim. Ama bu değil, Hyundai, Ioniq 5 tarafından desteklenen bir projektör sayesinde dış mekan ekranında görüntülenen filmler ile deneyimin en üst rafta olmasını sağladı. Ses kaliteli hoparlörler tarafından sağlanıyor ve patlamış mısır makinesi var. Tüm bunlar Ioniq 5 tarafından desteklenmektedir.

Hyundai’ye göre bu otel, yalnızca konaklamaya devam etmeye değil, yerel işletmeleri desteklemeye, yerel ekonomiye yardım etmeye ve yerel çiftçilerden elde edilen sürdürülebilir malzemelerle yerel mutfağın tadını çıkarmaya istekli İngiliz halkına bir yanıttır.

Elektrikli arabayı bir elektrik kaynağı olarak kullanmaya gelince – kesinlikle harika. Bu, sahip oldukları arabanın normalde evde kullanacakları hemen hemen her şeye güç sağlayabileceğini fark eden birçok insan için açık ara en büyük atılım olabilir. Işıklar, kahve, sinema ve şarj cihazlarıyla kamp gezileri – ne fark eder.

Acil durumlarda elektrikli arabalar saatlerce güç sağlayabilir. Elektrik geri gelene kadar sadece ışıkların sönmesini ve televizyona ve buzdolabına güç vermesini düşünmeye meyilliyiz. Uzak bir yerde bir kaza yerindeki elektrik ne olacak? Hayatı elektriğe bağlı olan insanlar ne olacak? Elektrikli arabalar çok büyük bir fark yaratıyor ve biz bunu daha yeni anlamaya başlıyoruz.

Hyundai’nin otel fikrinin ardındaki mantığına gelince – yeterince inandırıcı değil. Hayat pahalılığı krizinden ciddi şekilde etkilenen insanlar, yeni bir Ioniq 5 satın almayı ve tatile lüks bir kabine gitmeyi düşünmeyecekler. Ailelerini nasıl besleyecekleri ve ışıkları nasıl açık tutacakları konusunda endişelenecekler.