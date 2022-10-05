Hyundai Ioniq 6, 614 km WLTP derecesi aldı

Hyundai Ioniq 6, bu yıl Temmuz ayında piyasaya sürülmesinden bu yana dalgalar yaratmaya devam ediyor. Şu anda piyasadaki en iyi görünen elektrikli otomobillerden biri, Ioniq 5’i takip etmesi ve gelecek yıl bazı ödüller kazanması bekleniyor. Eşsiz dış tasarımına geniş iç mekan eşlik ediyor ve şimdi otomobil, tek motorlu uzun menzilli versiyonda en iyi 614 km (381 mil) menzile sahip WLTP derecelerini alıyor.

Şampanya şişelerini çıkarıp kutlamaya başlamadan önce, WLTP serilerinin biraz iyimser olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Çin CLTC’si kadar gerçeklikten uzak değiller, ancak WLTP testi hala aracın menzilini biraz abartıyor. Spesifikasyon sayfalarındaki “Gerçek Dünya Menzili” aracımız bunu acı bir şekilde ortaya koyuyor – örneğin Ioniq 5 LR AWD’nin WLTP 432 km menziline ulaşması için 25 santigrat derece sıcaklığında bir ortam ile 85 km/s sabit bir hızda sürülmesi gerekir. EPA, sonuçlarında gerçeğe çok daha yakın görünüyor ve Ioniq 6 hakkındaki kararlarını bekleyeceğiz.

Yine de 614 km hala büyük bir başarı, otomobil 77,4 kWh pil takımı (kullanılabilir kapasite) kullanıyor ve standart 18 inç jantlarda 0,21 sürtünme katsayısına sahip ve bu da açıkça fark yaratıyor. 160kW (218HP) çıkışlı tek elektrik motoru, elektriği kaybetmemek için dikkatlice kullanır ve menzil kaygısı çekenler için en iyi seçimdir.

Sadece standart jantları 20 inçlik versiyonlara yükselterek menzil 545 km’ye (339 mil) düşer ki bu önemli bir farktır. 18 inçlik çift motorlu AWD versiyonu 583 km (362 mil) gidebilir, daha büyük jant setini almak 64 km’lik bir ceza ile 519 km veya 322 mil’e düşer.

53 kWh pil ve tek motorlu giriş modeli, standart 18 inç jantlarda 429 km (267 mil) sunar. Bu, bir taksi şöförü değilseniz, birkaç gün boyunca büyük bir şehirde sessizce gezinmek için fazlasıyla yeterli. Bu durumda, ultra hızlı şarj sağlayan 800V mimarisi sayesinde Ioniq 6’nın piline sadece 15 dakikada yaklaşık 350 km (218 mil) ekleyebileceğini bilmek sizi mutlu edecektir.

Hyundai, Ioniq 6 hakkında ne kadar fazla bilgi yayınlarsa, resim o kadar iyi olur. Fiyatlandırma stratejisine bağlı olarak, WLTP testlerinde Tesla Model 3‘ü çoktan geride bıraktı, bu durum oldukça az müşteriyi Tesla’dan uzaklaştırabilir.

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