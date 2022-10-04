Hyundai Ioniq 5 N, 2023’te gelecek

Ioniq 5 N için zaman işliyor ve şirket uzun zamandır beklenen lansmanı için hazırlanıyor. Hyundai, otomobilin gelecek yıl satışa çıkacağını ve teknolojisinin çoğunun RN22e konseptinden ve Kia EV6 GT‘den geleceğini onayladı.

En son sızıntı fotoğrafları, otomobilin çok daha geniş bir duruşa sahip olacağını doğruluyor, kamuflajsız test aracı Ioniq 5, Kia EV6 GT’de kullanılan 21 inçlik tekerleklere ve 400 mm fren disklerini kullanan aynı dört pistonlu kaliperlere sahip çok daha geniş ön ve arka aksları açıkça gösteriyor.

Ön ve arka tamponlar, tam kamuflajlı otomobilin resimlerinde gördüğümüz gibi daha alçak ve daha geniş olacak. Tekerlek davlumbazları da daha geniş ve Ioniq 5 crossover olmasına rağmen 5 N versiyonu daha alçak duruyor.

Hyundai N bölümünden gelen tüm otomobiller hafif raylı kullanım için tasarlandığından, yoldaki ilk elektrikli N otomobil olan Ioniq için de aynı şey geçerli gibi görünüyor. Alt ön tampon, sürücü “sağ ayağını mutlu ederken” akünün serin kalmasına yardımcı olmak için radyatörlere daha fazla hava üfleyecek.

5 N’yi sürmek söz konusu olduğunda, bir dizi sürücü yardım işlevi mevcut olacak ve ünlü drift modu da onaylandı. Araç, Kia EV6 GT’nin kullandığı pil ve motorların aynısını kullanacak, 740 Nm tork ile 577 HP güç çıkışı bekleyebiliriz. Her iki otomobil de boyut ve ağırlık olarak benzer olduğundan, 0’dan 100 km/s’ye 3.5 saniyede hızlanma süresi muhtemelen benzer olacaktır.

Hyundai, sürüş deneyimini artırmak için RN22e konsepti tarafından ön izlemesi yapılan N Sound+ özelliğini tanıtacak. Düz şanzımanı özleyecekler için vites değiştirme hissini simüle eden N e-shift özelliği olacak.

Hyundai Ioniq 5 N, RN22e’den başlangıçta beklenenden çok daha fazla teknoloji ödünç alacak.