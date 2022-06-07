iPadOS 16 Tanıtıldı – İşte Özellikleri

Apple bugün yeni nesil işletim sistemlerini duyurdu ve iOS 16 ve macOS Ventura’daki yenilikleri zaten ele aldık. Şimdi dikkatimizi, beklediğiniz gibi iOS 16 ile pek çok benzerliği olan ve aynı özelliklerin çoğunu alan iPadOS 16‘ya çevirelim.

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iPadOS 16

Bu, yalnızca Apple’ın M1 yonga seti tarafından desteklenen; iPad’lerde çalışıyor ve uygulamaları ve pencereleri otomatik olarak düzenliyor. Ayrıca, tek bir görünümde farklı boyutlarda çakışan pencereler oluşturmanıza; pencereleri yandan sürükleyip bırakmanıza veya gerektiğinde daha hızlı çoklu görev için uygulama grupları oluşturmak üzere dock’tan uygulamaları açmanıza olanak tanıyor.

Şu anda üzerinde çalıştığınız pencere ortada belirgin bir şekilde görüntülenirken; diğer açık uygulamalar ve pencereler, yeni olma sırasına göre solda düzenliyor. Stage Manager ayrıca 6K’ya kadar çözünürlüklerle tam harici ekran desteğinin kilidini açıyor. M1 iPad’inizi bu şekilde harici bir monitöre bağlarsanız; iPad’de dört adede kadar uygulama ve harici ekranda dört adede kadar uygulama ile aynı anda çalışabilirsiniz.

Devam edersek, iPadOS 16’da “esnek bir tuval” içeren; yeni bir Serbest Biçim işbirliği uygulaması da var. Düzenler ve sayfa boyutları hakkında endişelenmeden; hepsini tek bir yerde görmenize, paylaşmanıza ve ortak çalışmanıza olanak tanıyor. Ve Apple Pencil’ı tam olarak destekliyor.

Bu, gerçek zamanlı bir işbirliği tuvalidir ve “bu yılın ilerleyen saatlerinde” insanların FaceTime’dan bir oturum başlatmasına ve Mesajlar dizisinde diğerlerinden gelen güncellemeleri görmesine olanak tanıyor.

Uygulamalardaki İyileştirmeler

Safari, insanların arkadaşlarıyla bir dizi sekme üzerinde işbirliği yapması ve anında güncellemeleri görmesi için; paylaşılan sekme grupları alıyor. Yalnızca sekmeleri değil, yer imlerini de paylaşıp, Safari’de bir konuşma başlatabilirsiniz. Sekme grupları, bir arka plan resmi, yer imleri ve herkesin görüp düzenleyebileceği; bazı benzersiz bölümlerle gelen özel başlangıç ​​sayfalarına sahip.

Safari ayrıca Apple tarafından “web’de ve uygulamalarda parolaları değiştirmek için tasarlanmış; daha kolay ve daha güvenli bir oturum açma yöntemi” olarak faturalandırılan parolaları da destekliyor.

Bunlar, iPad’de saklanan ve onları oluşturduğunuz sitelere özgü benzersiz dijital anahtarlar. Asla bir sunucuda saklanmadıkları için çalınamıyorlar. QR kodunu iPad’inizle tarayarak ve ardından kimlik doğrulamak için; Face ID veya Touch ID’yi kullanarak parolanızla web sitelerinde veya uygulamalarda oturum açabilirsiniz.

Hava Durumu uygulaması iPadOS 16 ile iPad’e gelir ve Siri, uygulamalardan otomatik olarak kısayollar çalıştırıyor; mesaj gönderirken emoji ekliyor ve çevrimdışı olarak daha fazla türde istek işliyor. Ev uygulaması tamamen yeni bir tasarıma sahip ve aksesuarların farklı platformlarda sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasına olanak tanıyan; yeni bir akıllı ev bağlantı standardı olan Matter için destek ekliyor. Notes, el yazınızı otomatik olarak düzeltebilir ve kişisel notlarınızı iCloud parolanızla kilitleyebilirsiniz.

Son olarak, iPadOS 16, renk doğruluğu için 12.9 inç iPad Pro’nun “inceleme ve onaylama; renk derecelendirme ve birleştirme gibi iş akışlarındaki renk gereksinimlerini karşılamasını” sağlayan Referans Moduna sahip. Ekran Yakınlaştırma, ekranın piksel yoğunluğunu artırmanıza olanak tanır ve Sanal Bellek Değiştirme; kullanılabilir belleği 16 GB’a kadar genişletmek için depolamayı kullanıyor.

İOS 16 gibi, iPadOS 16 da önümüzdeki ay açık beta sürümüyle çıkacak. iPadOS 16, bu sonbaharda iPad (5. nesil ve daha yeni), iPad mini (5. nesil ve daha yeni), iPad Air (3. nesil ve daha yeni) ve tüm iPad Pro modelleri için ücretsiz bir güncelleme olarak gelecek.

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