İşte ülkemizde satışa çıkacak Tesla araç modelleri

Elektrikli otomotiv devi Tesla, yakında tüm modellerini Tesla Motors’un ülkedeki bir şubesi aracılığıyla Türkiye’ye getirecek. Son olarak Tesla CEOsu Elon Musk, 2015 yılından bu yana Lufthansa Airlines’ın Türkiye ofisinin başında bulunan Kemal Geçer’i; Tesla Motors’un Türkiye şubesinin başına getirdi ve şirketin; ülkedeki sermayesini 50 milyon TL (3.72 milyon dolar) artırdı.

Şirket şimdi yeniden yapılanmasını tamamlayacak ve bu yıl ülkede Model X, Model Y; Model 3 ve Model S olmak üzere dört model sunacak. Musk, 2017 yılında Türkiye’ye geldi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Bu ziyaretin ardından telefon ve görüntülü mesajlarla iletişimleri devam etti.

Erdoğan, Musk ile bir görüşmesinin ardından daha önce, “Türkiye’deki kamu ve özel sektör kuruluşları ile şirket arasındaki işbirliği konularını; özellikle uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda ele aldılar” dedi.

Tesla Model Y

Cumhurbaşkanı, “Ülkemizde ve dünyada teknoloji alanındaki gelişmeleri; yakından takip etmeye ve bu alanda atılan her adımı milletimizin yararına desteklemeye devam edeceğiz” diye ekledi.

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