Lenovo Tab M10 Plus (3. Nesil) Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Lenovo, Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) 2022’de; Tab M10 Plus adlı yeni bir tableti resmi olarak piyasaya sürdü. Lenovo Tab M10 Plus (3. Nesil), 2K ekrana sahip ve her ikisi de farklı işlemcilere sahip Wifi ve LTE olmak üzere iki modelle geliyor.

Lenovo Tab M10 Plus (3. Nesil)

Lenovo Tab M10 Plus, 2K (2000 x 1200 piksel) çözünürlüğe ve 10.61 inç IPS LCD ekrana sahip. %72 NTSC renk gamına ve 400 nit‘lik bir parlaklık vaat ediyor. Bu arada tablet, %85’e kadar ekran-gövde oranına sahip ve mavi ışığa maruz kalma için; TUV Rheinland tarafından onaylı.

Tabletin arkasında tek bir 8MP otomatik odaklı kamera ve ön tarafında; 8MP sabit odaklı bir sensör yer alıyor. Ayrıca WiFi modeli, MediaTek Helio G80 işlemci tarafından desteklenirken; LTE modeli Snapdragon 680 4G işlemciyle geliyor.

3GB, 4GB RAM’e sahip cihazda ve 64 GB, 128 GB dahili depolama yer alıyor. Ek depolama gereksinimleri için bir microSD kart yuvası da var. Bu arada tablet, 7.700 mAh pil içeriyor ve 20W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Lenovo, tek bir şarjla 12 saate kadar video oynatma sunacağını iddia ediyor.

Dolby Atmos markalı dörtlü hoparlör kurulumuna sahip ve isteğe bağlı bir Lenovo’nun Precision Pen 2 kalemini destekliyor. Tablet ayrıca ayrı olarak satın alınabilen bir folyo kılıf ile birlikte geliyor. Cihazda Android 12 işletim sistemi ve bir USB Type-C bağlantı noktası, 3,5 mm kulaklık jakına sahip.

Lenovo Tab M10 Plus (3. Nesil) 249 eurodan başlayan fiyatıyla geliyor. Ayrıca tabletin Frost Blue ve Storm Grey olmak üzere iki renk çeşidi var. Tablet, Nisan ayında resmen görücüye çıkacak.

