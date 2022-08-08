Mercedes-Benz EQS SUV Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Mercedes‘in en yeni elektrikli otomobili EQS SUV‘un fiyatı ve çıkış tarihi bazı ülkeler için belli oldu.

BMW iX ülkemizde dahi satışa çıktı ve Tesla Model X ve Audi e-tron zaten müşterilerin elindeyken, lüks elektrikli SUV sektöründe hakimiyet savaşı kızışıyor. Mercedes-Benz, 2022’nin sonlarında teslimatlara başlaması planlanan yeni EQS SUV‘u ile bu mücadeleye katıldı. SUV, birçok özelliğini halihazırda bayilerde bulunan ve kendisi de S-‘in elektrikli bir versiyonu olan EQS sedan ile paylaşıyor. EQS SUV, hem sürücüyü hem de yolcuları yolda mutlu etmek için son teknoloji tasarım ve birçok özellik ile harmanlanmış geleneksel Mercedes lüksünü vaat ediyor.

Soru şu: Markanın en son ürünleri, giderek kalabalıklaşan bir alanda öne çıkabilir mi? EQS sedanın başarısı göz ardı edilecek bir şeyse, cevap evet. Mercedes, özellikle EQS serisi için yeni bir özellik paketi geliştirirken, alıcıların beklediği aynı kalite ve lüks seviyesini koruyor. Araba her türlü seçenek, mod ve paketle dolu, ancak bu özelliklerin bazıları diğerlerinin üzerinde öne çıkıyor.

EQS SUV Fiyatı

Alman otomobil üreticisinin tamamen yeni, elektrikli lüks amiral gemisi Mercedes-Benz EQS SUV, 130.000 £ ‘dan (yaklaşık 155.000 EURO) başlayan fiyatlarla Kasım ayı başlarında İngiltere’de satışa sunulacak. Almanya, Fransa, Hollanda gibi diğer Avrupa ülkelerinde de ekim ayında satışa çıkması bekleniyor.

Mercedes’in hızla büyüyen EV serisine katılacak olan Audi E-tron ve BMW iX rakibi, Mercedes-Benz EQS ve Mercedes-Benz EQE sedanlarıyla aynı özel Elektrikli Araç Mimarisi (EVA) platformuna dayanıyor.

Hem tek motorlu, arkadan çekişli hem de çift motorlu, dört tekerlekten çekişli düzenleri destekler ve tüm modeller için güç 107,8kWh pil ile sağlanır.

EQS sedan tarafından kullanılan lityum iyon ünitesinin aynısıdır – lüks SUV’ye büyük ölçüde düz bir zemin sağlamak için zemin paneli içinde paketlenmiştir ve Mercedes-Benz’in söylediği şey, SUV modellerinin herhangi birinin en düşük ağırlık merkezidir.

EQS SUV, mekanik parçalarının çoğunu EQS sedan ile paylaşmasına rağmen Mercedes, geliştirmenin zor olduğunu söyledi.

EQS SUV ülkemizde 2023 yılından itibaren satışa sunulacak. Fiyatı ile ilgili henüz net bir şey yok. Zaten ülkemizdeki vergi sisteminden de kaynaklı net bir fiyat bilgisi vermeleri de mümkün değil.

EQS SUV Görselleri