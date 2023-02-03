Mercedes EQE, EQS ve EQS SUV modellerine geliştirilmiş menzil ve yeni özellikler geliyor

Mercedes, menzillerini iyileştirmek için tüm elektrikli arabalarını en son aktarma organı teknolojisiyle güncellemeyi planlıyor. İlk olarak EQE, EQS ve EQS SUV ve yeni aktarma organlarına sahip otomobillerin önümüzdeki Temmuz ayında üretim hattından çıkmaya başlaması bekleniyor.

Büyük haber, otomatik olarak ayrılan ön elektrik motoru. Mercedes bu teknolojiyi zaten EQS SUV 580 4MATIC‘te duyurdu ve bu özellik, diğer EQS SUV, EQS ve EQE modellerinde de yerini alıyor.

Şimdiye kadar, ön elektrik motoru, gerçekten gerekli olsun ya da olmasın, aktarma organlarına sürekli olarak bağlıydı. İhtiyaç duyulmadığında bir jeneratör görevi görse de şirket, aktarma organlarına getirdiği direncin geri getirebileceği herhangi bir elektrikten çok daha büyük olduğunu hesapladı. Bu, elektrik motorları gerçekten önemli miktarda enerjiyi arabanın bataryasına geri yükleyebildiğinde, rejeneratif frenlemeden tamamen farklı bir senaryo.

Artık tüm elektrikli Mercedes otomobilleri standart olarak, gerekmediğinde ön motorun bağlantısını kesen ve ihtiyaç olduğunda geri bağlayan DCU ile standart olarak gelecek – her şey milisaniyeler içinde oluyor ve sürücünün fark edebileceği tek fark, geliştirilmiş aralık.

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EQE, EQS ve EQS SUV’a gelen ikinci büyük değişiklik, standart ve enerji tüketen rezistanslı ısıtma yerine ısı pompasının kullanılmaya başlanmasıdır. Elektrikli arabaların ısıyı çekecek bir motoru olmadığı için elektrikli rezistanslı ısıtma kullanılmıştır, ancak bu tip ısıtma sistemleri çok fazla enerji kullanır ve soğuk iklimlerde sürüş menzili üzerindeki etkisi önemli olabilir.

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Şirket, ilk olarak bazı EQS SUV modellerinde bir seçenek olarak sunulan ITM (Akıllı Termal Yönetim) sisteminin bir parçası olarak tüm modellere bir ısı pompası takacak. Bu sistem artık standart donanım haline geldi.

Son olarak Mercedes EQS 580 4MATIC, EQS SUV 580 4MATIC’in hâlihazırda kullanmakta olduğu daha yeni ve biraz daha güçlü aktarma organlarını alacak. Bu, EQS için güç çıkışında hafif bir artış anlamına gelir – 523 hp’den 544 hp’ye ve tork toplamda 3 Nm artarak 858 Nm’ye çıkar.

İyileştirilmiş menzillerle ilgili henüz resmi bir onay yok, ancak Mercedes WLTP ve EPA doğrulama sürecini tamamlar tamamlamaz bunları görmeyi bekleyebiliriz. Gelişmiş teknolojinin arabalara bu kadar hızlı bir şekilde dahil edildiğini görmek harika, bir sonraki adım geliştirilmiş piller olacak ve gerçekten ödün vermeyen elektrikli arabalara yavaş yavaş yaklaşıyoruz.