Motorola Edge 20 Fusion Geliyor – Serinin Tüm Detayları

Şimdiye kadar çıkan raporlar Motorola’nın Edge 20 ailesinin Edge 20, Edge 20 Pro ve Edge 20 Lite gibi üç model içerdiğini ortaya koydu. Ancak DealnTech tarafından yapılan yeni bir sızıntı, serinin Edge 20 Fusion adlı dördüncü bir modeli de içerdiğini ortaya koyuyor.

Yayın, Edge 20 serisi akıllı telefonların resmi pazarlama adını gösteren bir resim paylaştı. Edge 20 Fusion‘ın varlığını ortaya koyarken, özellikleri ve tasarımı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Geçmiş raporlar, Edge 20’nin biri Kuzey Amerika ve diğeri küresel pazarlar için olmak üzere iki çeşidi olduğunu göstermişti. Her iki telefonlar da farklı özelliklere sahipti. Bu nedenle, Kuzey Amerika’nın küresel pazara Edge 20 Fusion olarak gelme olasılığı var.

Öte yandan, Kuzey Amerika modeli, 6.78 inç FHD+ 120Hz OLED ekran, SD778G çip, 6 GB / 8 GB RAM, 128 GB / 256 GB depolama, 5.000 mAh pil ve Android 11 işletim sistemi sunacak. 32 megapiksel selfie kamerası ve 108 megapiksel (ana) + 8 megapiksel (ultra geniş/makro) + 2 megapiksel (derinlik) üçlü kamera ünitesine sahip olacak.