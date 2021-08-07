Motorola Edge 20 İçin Teaser Yayınlandı

Geçen hafta duyurulan Motorola Edge 20 serisi, Lenovo‘nun sahibi olduğu şirketin Asya ülkesindeki ürün yelpazesini tanıtmaya başlamasından sonra yakında Hindistan’da piyasaya sürülecek.

Motorola Hindistan, resmi Instagram ve Twitter hesaplarında #FindYourEdge hashtag’i ile bir dizi teaser yayınladı ve Edge 20 serisinin yakında piyasaya sürüleceğini önerdi.

Edge 20 serisi üç akıllı telefondan oluşur – Edge 20, Edge 20 Lite ve Edge 20 Pro. Motorola‘nın üç akıllı telefonu da Hindistan’a getirip getirmeyeceği veya hangi modelinin satışa sunulacağı belli değil.

Motorola Edge 20 Lite, Snapdragon 720G yonga seti tarafından desteklenmektedir, 6.7″ FullHD+ 90 OLED ekrana sahiptir ve 5.000 mAh pil içerir.

Edge 20 ise, bir üst versiyon olan Snapdragon 778G çipine sahip ve 6.7″ FullHD+ 144Hz OLED panel ve 4.000 mAh batarya ile birlikte geliyor.

Serinin en üst modeli olan Edge 20 Pro, Snapdragon 870 yonga seti, 6.7″ FullHD+ 144Hz OLED ekran ve 4.500 mAh pil ile geliyor.

Her üç akıllı telefon da 30W hızlı şarjı destekler ve 108MP ana kamera ve 32MP selfie kameralara sahiptir. Edge 20, Edge 20 Lite ve Edge 20 Pro‘nun ayrıntılı özellikleri için isimlerine tıklamanız yeterlidir.