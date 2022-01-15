Netflix De Fiyatları Artırıyor – Peki Ya Türkiye Fiyatı ?

Netflix bugün ABD ve Kanada’da fiyatları artırdı. Haber ilk olarak güvenilir bir kaynak tarafından ortaya atıldı ardından da Netflix’in kendi web sitesinde de göründü.

İşte yeni fiyatların dağılımı:

• Temel Plan: Ayda 1 dolardan 9,99 dolara. Yalnızca standart tanımlı video ile aynı anda tek bir cihazda izleme veya indirme özelliğini içerir.

• Standart Plan: Ayda 1,50 dolardan 15,49 dolara. Yüksek tanımlı video ile aynı anda iki cihazda izleme veya indirme özelliğini içerir.

• Premium: Ayda 2 dolardan 19,99 dolara. 4K olarak da bilinen ultra HD video ile aynı anda dört cihaza kadar izleme veya indirme özelliğini içerir.

Netflix, Amerika Birleşik Devletleri’nde fiyatları en son Ekim 2020’de yaklaşık aynı oranda yükselttiğinde artırmıştı. Temel plan o sırada aynı kaldı, Standart Plan 1 dolar ve Premium plan 2 dolar arttı.

Netflix fiyat artışın sebebi olarak daha fazla içerik yayınlayacağını belirtiyor. Başka bir deyişle çok daha kaliteli ve yeni içerik için fiyat artışı yapıyor. Netflix’in diğer ülkelere de zam yapıp yapmayacağını bilmesek de; ülkemizin de bu zamdan etkileneceğini düşünüyoruz.

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