En İyi Netflix VPN Uygulamaları 2022

Normalde bulunduğunuz yerde izlenemeyecek özel içeriklere erişmek istiyorsanız; Netflix için VPN uygulamaları işinize yarayacaktır. Ülkemizde çoğu içeriğe erişemediğimiz için en kısa yol iyi bir VPN uygulaması edinmektir. Bu yazımızda yasaklı veya ülkemizde yayınlanmayan içerikleri izleyebilmeniz için birkaç VPN uygulamasını bir araya getiriyoruz.

Netflix VPN Nasıl Kullanılır ?

Netflix VPN kullanmak, dizüstü bilgisayarınızı, telefonunuzu, tabletinizi ve hatta oyun konsolunuzu veya TV yayın cihazınızı (Chromecast, Roku, Amazon Fire gibi) gerçekten bulunduğunuz ülkeden tamamen farklı bir ülkedeymiş gibi gösterebileceğiniz anlamına geliyor. Dolayısıyla Türkiye’den belirli ülkelere erişerek o içerikleri de izleyebilirsiniz.

VPN’inizi seçtiğiniz akış cihazına yükledikten ve açtıktan sonra, ‘görünmek’ istediğiniz ülkede bir sunucu seçmeniz yeterli. Netflix daha sonra o ülkede olduğunu düşünecek ve orada bulunan şovları ve filmleri size sunacak.

Ancak, bölgenizde olmaması gereken içeriğe erişmenin Netflix’in yapmanızı istemediği bir şey olduğunu unutmayın. Gerçekten de, Netflix’in kullanım hüküm ve koşullarında açıkça yasaklanmıştır. Doğal olarak, tamamen kendi sorumluluğunuzda olan engellemeyi kaldırarak bir nevi suç işleyeceksiniz. Ancak birilerinin Netflix hesabını bir VPN ile uygulamasına bağladığı için askıya alındığını hiç duymadık.

En İyi Netflix VPN Uygulaması Nasıl Seçilir ?

Netflix VPN uygulaması seçerken dikkat etmeniz gereken birkaç püf nokta da var. Bağlantı hızları elbette bir önceliktir – video akışı yoğun bir aktivitedir ve özellikle HD veya 4K içerik izlerken, görüntü takılmalarının acısını önlemek için hızlı performans seviyelerine ihtiyacınız olacak.

Sunulan çok sayıda içeriğe sahip olmak, hızlı bağlantıyı da bulma olasılığınızın daha yüksek olacağı anlamına geliyor. Ve herhangi bir sorunla karşılaşma ihtimaline karşı, mükemmel desteği olan bir hizmet almakta fayda var.

Netflix VPN’i ne için kullanırsanız kullanın, gizlilik ve güvenlik önemlidir, “kayıt tutmama” ilkesi ve iyi şifreleme kesinlikle olmazsa olmazlardandır. Mobil cihazlar için destek ve iOS/Android için yerel istemciler, hareket halindeyken filmleri izlemek için kesinlikle kullanışlı olacaktır.

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En İyi Netflix VPN Uygulamaları

1- ExpressVPN

Netflix, VPN’lere tekrar kısıtlama getirdiğinden beri, ExpressVPN en iyi yanıt veren uygulama oldu. Şu anda ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya’daki Netflix’e özel içeriklere erişmemizi sağlıyor. Ayrıca, sorgusuz sualsiz 30 günlük para iade garantisi ve 3 ay ekstra ücretsiz olarak geliyor.

2- ProtonVPN

ProtonVPN de iyi performans gösteriyor. Son zamanlarda hizmet olarak gelişti ve buna Netflix VPN de dahil. Proton dünya çapındaki kataloglardaki özel içeriğe ulaşmanın en sağlam yollarından biri.

3- Surfshark VPN

Yukarıdakiler çok pahalı geldiyse, Surfshark’tan başkası size kesmez. Ayda sadece 2,49 USD’den başlayan fiyatlarla; kullanımı inanılmaz derecede basit, harika; birinci sınıf bir seçenek. ABD Netflix engellemesini kaldırma şu anda uzmanlık alanı. Aynı zamanda Kanada’daki içeriği de yüklüyor.

4- NordVPN

NordVPN, yayıncılar için harika bir seçenek. Sağlayıcı, tescilli NordLynx protokolü sayesinde; hızlı performans sunuyor. Ve testlerde hızlarımızı neredeyse hiç etkilemiyor. Bu, HD ve 4K içerik akışı yaparken bile farkı görmeyeceğiniz anlamına geliyor.

Ancak şu anda Netflix kesinlikle sorunlara neden oluyor. VPN devi, yayıncının son IP bloğundan sonra tepki veren ilk hizmetlerden biriydi. NordVPN mühendislerinin coğrafi kısıtlamaları atlamanın yollarını bulmak için; arka planda yoğun bir şekilde çalışacaklarını geçmiş deneyimlerden biliyoruz.

5- IPVanish

Çoğu sağlayıcıdan farklı olarak IPVanish, kilidini açabileceği akış hizmetlerinin miktarı hakkında yüksek iddialarda bulunmuyor. Bu nedenle, IPVanish’in ABD Netflix’e özel şovlara ve filmlere erişebildiğini bulmak çok hoş bir sürpriz oldu.

Normalde Netflix’te izleyebileceğiniz tüm dizileri izlemek istiyorsanız, IPVanish işi takdire şayan bir şekilde yapıyor.

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