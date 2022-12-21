Netflix, Disney+ ve Prime Video şifre paylaşımı yasadışı olacak

Netflix ve çevrimiçi olarak diğer tüm video akış platformları, kullanıcılarını şifre paylaşma sürecine kaptırdı. Ancak, son korsanlık yönergelerine göre, bu uygulama yakında Birleşik Krallık’ta yasa dışı hale gelebilir gibi görünüyor.

Yeni bir rapora göre, Netflix, Disney+ ve Amazon Prime Video şifrelerini paylaşma eylemi yakında İngiltere’de yasa dışı kabul edilebilir. Haber, İngiliz Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından paylaşılan bir güncelleme korsanlık kılavuzundan geliyor. Bunlar, Disney+ gibi bir dizi popüler platformun yer aldığı “yayın hizmetlerinde şifre paylaşımının” yasal olarak telif hakkı yasasını çiğneyen bir eylem olarak kabul edilebileceğini belirtti.

Bir yanıtta “Ceza ve medeni hukukta, şifre paylaşımı durumunda uygulanabilecek bir dizi hüküm vardır. Bir kullanıcının telif hakkıyla korunan çalışmalara ödeme yapmadan erişmesi yasal değildir. Bu hükümler, koşullara bağlı olarak sözleşme hükümlerinin ihlali, dolandırıcılık veya ikincil telif hakkı ihlalini içerebilir” ifadesi yer aldı.

Daha basit bir ifadeyle, hesabınızın şifresini Netflix, Disney+ ve hatta Amazon Prime Video’da paylaşırsanız, dolandırıcılıktan veya telif hakkı yasasını ihlal etmekten yasal olarak yargılanabilirsiniz. Bu eylemin ülkemizde de olup olmayacağı henüz belli değil.