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Netflix, oyun deneyimi için yeni bir çok oyunculu özelliği zorluyor

Netflix, 2021 yılında mevcut müşterilerine sunduğu Netflix Games hizmeti için multiplayer ve skor tablosu özelliği ekleyecek.

Ahmet Ekinler

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Netflix Games - Cepkolik

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Netflix kullanıcısıysanız, şirketin bulut oyun girişimi olan Netflix Games‘i kaçırmanız neredeyse imkansız. Uygun olan bağımsız Netflix uygulaması içindeki aboneler tarafından kullanılabilir. Bununla birlikte, insanların filmler ve dizi içerikle rahatladığı göz önüne alındığında, oyun dalının pek çoğu ilgi görmedi. Ancak şirket, belki de katılımı artırmak için çok oyunculu oyun oynamaya çalışan akış devinin son raporlarıyla yaklaşımında kararlı görünüyor. Şimdi, uygulama içindeki bazı gizli kodlar sayesinde “Game handles” dahil edilmesini öğreniyoruz.

Bunlar, çok oyunculu bir oyun içinde veya herkese açık skor tablolarında diğer Netflix Games oyuncularına gösterilen kişiselleştirilmiş, herkese açık kullanıcı adlarıdır. Keşif ilk olarak geliştirici Steve Moser tarafından yapıldı ve daha sonra TechCrunch tarafından bildirildi. Ancak, oyuncular Game handles için yalnızca sayılar ve harfler arasından seçim yapabilecekler, böylece Netflix’in fikrini değiştirmediği sürece adınızı /\Pires_Killer98/\ veya bunun gibi başka bir tanım olarak kullanabileceksiniz.

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Yeni ortaya çıkarılan kod, kullanıcının orijinal profil adının veya simgesinin, herhangi bir çok oyunculu oyun platformu için çok önemli bir gizlilik koruması olan Netflix Games‘te görünmeyeceğini de ortaya koyuyor. Game handle ilk olarak Temmuz ortasında Into The Breach’e gelirken, Bowling Ballers, Mahjong Solitaire ve Heads Up! oyunları da kişiselleştirilmiş kullanıcı adları için destek aldı. Kodun farklı bir bölümü, diğer Netflix Games kullanıcılarının onları çok oyunculu bir oyuna davet etmelerini sağlarken, kullanıcıların profillerinde çevrimiçi bir rozete sahip olmalarından bahseder.

Son gelişmeler, Netflix’in şu anda tek oyunculu oyunlarla sınırlı olan oyun deneyini bir sonraki seviyeye taşımak istediğini gösteriyor. Şirket, çok uzun zaman önce Night School Studio, Next Games ve Boss Fight Entertainment gibi oyun stüdyolarını satın alarak, yakında oyun oynamaya yönelik daha önemli bir itici güç olabileceğini açıkça ortaya koydu.

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KaynakAndroidpolice

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