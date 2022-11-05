Niagara Launcher Pro artık tüm Android telefonlarda Google Play’den ayrılıyor

Niagara Launcher, Nova kadar popüler olmayabilir, ancak yine de 2022’nin en iyi Android başlatıcıları listemizde üst sıralarda yer alıyor. Minimalist yaklaşımı ve kaliteli ergonomisi, onu uzun boylu veya katlanır telefonlar için vazgeçilmez başlatıcımız yapıyor. Daha da iyisi, uygulamanın arkasındaki ekip, yeni özellikler ve geliştirmelerle uygulamayı düzenli olarak güncellemeye devam ediyor. En son sürümüyle Niagara’nın Pro sürümü Google Play Store’dan ayrılarak küreselleşiyor ve Google Play Hizmetleri olmadan gönderilen Huawei cihazlarının ve Android telefonların uygulamayı satın almasına izin veriyor. Bu ayrılma aynı zamanda Çin’deki milyonlarca Android kullanıcısına da fayda sağlayacak.

Bunu başarmak için ekip, Niagara Pro satın alımınız için bir bağlantı görevi görecek Niagara Kimliği ile geldi. Ek olarak, başlatıcıdaki Hava Durumu Widget’ı artık Google Play lisansı yerine kimliğinize bağlıdır. Niagara, şifreli bulut yedeklerini depolamak ve diğer özellikleri sağlamak için parolasız hesabı kullanacak.

Başlatıcının ücretli sürümünü Play Store üzerinden zaten getirdiyseniz, satın alma işleminizi hesaba bağlamak için herhangi bir şey yapmanız gerekmez. Satın alma işleminiz tanımlandıktan sonra otomatik olarak Niagara hesabınıza giriş yapacaksınız. Niagara ekibi, tüm satın alma sürecinin yalnızca Google Play Hizmetleri olmayan cihazlarda çalışacağını söylüyor.

Bu önemli lisans değişikliğinin yanı sıra, Niagara başlatıcısının en son sürümü, bir arama hareketi hata düzeltmesi, otomatik sorun giderme, büyük ekranlı cihazlarda açılır pencereler için daha iyi konum ve Android 13’ün uygulama başına dili için destek dahil olmak üzere çeşitli yaşam kalitesi geliştirmeleri içerir. /web-search secret komutunu kullanarak, Google’dan web araması önerileri veya uygulama aramasından DuckDuckGo’nun beta testi yapabilirsiniz.

Son olarak, Niagara’nın ekibi, 1 Aralık 2022’den itibaren başlatıcının Pro sürümünün fiyatını yükseltiyor ve yeni müşterilerin her yıl 10$/10€ ödemesi gerekiyor. Fiyatlandırma bölgenize bağlıdır, bu nedenle Hindistan’da yaşıyorsanız yalnızca Rs ödersiniz.

En son Niagara Launcher sürümü beta sürümü olarak mevcuttur ve buradan indirebilirsiniz. Yaklaşık iki hafta içinde Play Store’a gelecek.