Nintendo Switch OLED İnceleme

Nintendo Switch OLED, açar açmaz olumlu bir izlenim bırakıyor. Muhteşem yeni 7 inçlik ekran, süper ince çerçeveleri, mükemmel siyahları ve canlı renkleri ile sizi hemen içine çekiyor ve orijinal Switch’in cansız LCD paneliyle kıyaslanamayacak kadar iyi. Gelin Nintendo Switch‘in OLED panel sunan modeline hep birlikte göz atalım.

Nintendo Switch OLED

Tasarım

Daha büyük ekran ve yeni bozulmamış beyaz Joy-Con kontrolör olmasaydı, Switch OLED ile orijinal Switch arasındaki tasarım farklılıklarını fark etmekte zorlanacaktınız. Ancak, biraz daha yakından bakınca birkaç değişiklik göze çarpıyor.

Yeni 7 inçlik OLED ekran, en göze çarpan yeni tasarım özelliği ve orijinal Switch’in 6,2 inçlik ekranından yalnızca 0,8 inç daha büyük olmasına rağmen şaşırtıcı derecede etkili. Sonuç olarak, Switch OLED öncekinden biraz daha büyük: 0,1 inç daha uzun, 9,5 x 0,55 x 4 inç (G x D x Y) boyutunda.

Fakat Switch OLED biraz daha ağır. Nintendo Switch’ten yaklaşık 22 gram daha fazla olan Joy-Con takılıyken 422 gram ağırlığında. Neyse ki, eklenen ağırlık oyun sırasında herhangi bir yorgunluğa neden olmuyor.

Bu arada cihazı almaya karar verirseniz, Kutuda görmeye alıştığımız aynı Nintendo Switch aksesuarlarını bulacaksınız: iki Joy-Con denetleyicisi, bir çift Joy-Con kayışı ve bir Joy-Con Grip.

Ayrıca, yeni LAN bağlantı noktasını içeren ve biraz daha uzun olan ancak orijinal yuva kadar derin olmayan yeniden tasarlanmış Nintendo Switch yuvasına da sahip oluyorsunuz. İçeride biraz daha fazla alan var, bu da daha verimli hava akışına izin vermeli ve tekrar tekrar takıp yuvadan çıkararak Switch’in ekranını kademeli olarak çizme olasılığınızı azaltıyor.

Switch OLED tasarım değişiklikleri arasında, daha geniş desteğin arkasına oturan ve bulması daha kolay olan yeniden konumlandırılmış bir microSD yuvası, şimdi oval şekilli biraz daha girintili bir güç düğmesi ve daha geniş bir ses rocker yer alıyor.

Konsolda ayrıca fanların sıcak havayı dışarı atması için daha küçük delikler var ve bu da Switch OLED’e daha modern bir görünüm kazandırmaya yardımcı oluyor. Ayrıca diğer Switch modellerinde olduğu gibi bir kulaklık jakı da var.

El Modu

Nintendo’nun Switch OLED modeli, konsolun canlı yeni ekranı sayesinde elde taşınır modda çok daha iyi. 7 inçlik OLED paneli, Super Smash Bros sahiden kullanışlı. Ultimate gibi hızlı oyunlarda aksiyonu takip etmeyi kolaylaştırıyor ve yüksek kontrastlı ekran da Mario Kart 8 Deluxe gibi oyunlara yeni bir soluk getiriyor. Metroid Dread, loş ışık seviyeleri ve uzaylıları andıran renk paleti; OLED’in inanılmaz kontrast oranından gerçekten faydalandığından, ekran için harika bir vitrin.

Yeni ekranla yan yana kıyaslandığında, orijinal Switch’in LCD paneli neredeyse soluk diyebiliriz. OLED modelinde her şey güçlü ve çekici görünüyor. Özellikle siyahlar, orijinal modeldeki gri görünümlerinden çok daha iyi.

Hala Nintendo Switch OLED‘in şimdiye kadar kullandığımız en ergonomik oyun cihazı olduğunu düşünmüyoruz. Konsolun düz ve geniş şekli, daha uzun oyun seansları sırasında el kramplarına neden olabiliyor.

Ayrıca Joy-Con kontrolörleri, şu anda dört yaşında olan orijinal konsolla aynı tasarımı kullanıyor; bu da dayanıklılık endişelerinin devam ettiği anlamına geliyor. Joy-Con’un konsola takıldığında da hala çok hafif yukarı ve aşağı hareket etme eğiliminde olduğunu gördük.

Tv Modu

Ne yazık ki, Nintendo Switch OLED, TV modunda orijinal modele göre kesinlikle sıfır iyileştirme sunuyor. Evet, yeni bağlantı, Wi-Fi üzerinden oynamaya kıyasla daha kararlı çevrimiçi oyun için; bir LAN bağlantı noktası içeriyor; ancak yine de aynı 720p UI’ye ve 1080p maksimum çıkış çözünürlüğüne sahip oluyorsunuz.

4K TV’ler artık çoğu evde yaygın olduğu için; Switch OLED’e herhangi bir 4K desteği dahil etmemek; büyük bir ihmal diyebiliriz. 2016’da piyasaya sürülen bir konsol olan Xbox One S bile 4K’ya çıkış yapabiliyor.

Nintendo Switch OLED, yaygın olarak bilindiği gibi yüksek dinamik aralık veya HDR desteği de içermiyor. Yine, PS4 ve Xbox One gibi son nesil konsolların yıllardır bu işlevi sunduğunu gördük. Bu nedenle Nintendo’nun TV moduna çok ihtiyaç duyulan bir destek sağlamak için; bazı modern görüntü teknolojilerini uyguladığını görmek harika olurdu.

Masaüstü Modu

Nintendo Switch OLED’in bir diğer artı noktası, masaüstü modundaki performansı. Daha geniş, yeniden tasarlanmış destek ayağı sayesinde; doğaçlama çok oyunculu oturumlar için mükemmel olan; Switch’i masaüstü modunda kullanmak artık çok daha kolay (ve daha güvenli). Menteşe çok daha sağlam ve kapatıldığında tatmin edici bir ses çıkarıyor. Zamanla gevşemesi ve eski kickstand gibi yerine oturmaması konusunda herhangi bir endişemiz yok.

Orijinal Switch’te olduğu gibi, Joy-Con kontrolörleri ünitenin yanından ayrılabiliyor. Ancak eski destek ayağının sizi tek bir görüş açısıyla sınırladığı yerde; Switch OLED’in ayarlanabilir ayağı birçok şekilde konumlandırılabiliyor. Çok daha keyifli bir izleme deneyimi sağlıyor ve OLED ekranın mükemmel görüş açıları, Mario Kart 8 Deluxe‘de karşı karşıya gelirken çok sıkı bir şekilde bir araya gelmenize gerek olmadığı anlamına geliyor.

Nintendo Switch OLED‘in gelişmiş hoparlörleri, masaüstü modunda da gerçekten hayat buluyor. Favori oyunlarımızın, bir çift kulaklığa ulaşamadığınızda çok önemli olan; yüksek ses seviyelerinde herhangi bir bozulma olmadan; güçlü ve net ses çıkardığını gördük.

Performans

Orijinal Nintendo Switch beşinci yıldönümüne yaklaşıyor olsa da; Nintendo Switch OLED modeli hiçbir performans artışı sunmuyor. Gelişmiş ekran bir yana, en iyi Switch oyunları; öncekiyle aynı Nvidia Custom Tegra X1 işlemciye ve 4 GB RAM’e sahip olan; yeni konsolla eskisi gibi görünüyor.

Çoğu Switch oyunu elbette hala mükemmel bir şekilde oynuyor, ancak konsolun donanımının yaşlandığına şüphe yok, özellikle de şimdi PS5 ve Xbox Series X piyasadayken.

Konsolun yeni yüksek kontrastlı ekranı sayesinde oyunlar; en azından daha güzel görünecek ve bazıları için bu yeterli olabilir. Ama biz daha fazlasını umuyorduk. Neyse ki pil ömrü Nintendo Switch (2019) sürümüyle aynı seviyede, bu nedenle oynadığınız oyuna bağlı olarak 4,5 saat ile dokuz saat arasında bir deneyim sağlıyor.

OLED Oyun Kitaplığı

Switch’in oyun kütüphanesi, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons ve Super Smash Bros. Ultimate gibi gerçekten zamansız klasiklerle dolu.

Switch’i çekici bir olasılık yapan sadece Nintendo’nun birinci taraf dizisi değil; konsol aynı zamanda Hades, Celeste ve Spelunky 2 gibi fantastik bağımsız oyunlara da ev sahipliği yapıyor ve bunların çoğu TV’den bağımsız olarak oynamak çok daha keyifli.

Bu, hemen hemen her oyuncunun zevkine uygun bir oyun olduğu ve Breath of the Wild 2, Pokémon Legends: Arceus ve Splatoon 3 dahil olmak üzere daha birçok gişe rekorları kıran oyun olduğu anlamına geliyor. Yani Nintendo Switch OLED ile oynayacak çok sayıda oyununuz olacak.

Artıları

-Daha büyük 7 inç ekran fark yaratıyor

-OLED, mükemmel siyahlar ve doğru renkler sağlıyor

-Gelişmiş hoparlör kulağa harika geliyor

Eksileri

-TV modunda yükseltme yok

-Dahili özellikler aynı kalıyor

-Dayanıklılık endişeleri var

Alınır Mı ?

Nintendo Switch OLED hoş bir yükseltme olsa da performansta aynı kalıyor. Konsolun orijinal hibrit tasarımı nedeniyle doğası gereği kusurlu bir ürün diyebiliriz. Böylece Switch OLED’deki görkemli yeni 7 inç ekranın, yeniden tasarlanmış destek ayağının ve gelişmiş hoparlörlerin faydaları ortadan kalkıyor. İlk kez bir Switch alıcısıysanız, bu şüphesiz satın alacağınız model diyebiliriz. Ancak Switch OLED’deki iyileştirmeler yalnızca el ve masaüstü modu kullanıcılarına gerçekten fayda sağlayacak şekilde.

