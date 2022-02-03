Nissan, Yeni Arabalarda Koku Kontrolü Yapıyor!

Yeni bir araba alan herkesi cezbeden şey arabanın şık tasarımı veya motoru olsa da, araç koku yapabilir. Nissan, sadece harika görünen ve iyi giden değil; aynı zamanda güzel kokan bir araba yaratmanın önemini kavradı ve kolları sıvadı.

Aslında, Japon otomobil üreticisi konuyu o kadar ciddiye alıyor ki; müşterilerin kötü kokular almamasını sağlamak için yeni bir yol bile deniyor. Her yeni aracın içini baştan sona koklamak için tutulan “koku ustaları” bir diğer adıyla “sertifikalı koklayıcılar” için para ödüyor.

Araba şirketi tarafından bu hafta yayınlanan bir video; koku ustası Ryunosuke Ino’nun yeni bir Nissan aracını çok iyi kokladığını; hoş olmayan ve aşırı güçlü kokuları kontrol ettiğini gösteriyor

Açıldıktan birkaç saat sonra gizemli bir şekilde YouTube’dan kaldırılan videoda; Nissan’ın detaylara gösterdiği özene birçok kişinin şaşırdığını söyleyen Ino; daha sıcak ortamlar kokuları yoğunlaştırabileceğinden testlerin farklı sıcaklık koşullarında bile yapıldığını sözlerine ekledi.

“Bazen ön ve arka koltuklar farklı malzemelerden yapılır; bu nedenle her bir bileşeni dikkatlice kontrol etmek önemlidir,” diyen Ino; koklama seansından bir gün önce burnunun düzgün çalışmasını sağlamak için sarımsak gibi güçlü yiyeceklerden kaçındığını da söyledi.

Ino ve diğer koku ustalarının üretim hattından çıkan her Nissan aracını koklamadıklarını belirtmeliyiz. Bu, elbette, saçma bir zaman kaybı olur ve muhtemelen koku alma sistemlerine zarar verir. Bunun yerine, ekibin yalnızca Nissan’ın ürettiği bir arabanın her yeni versiyonunu kontrol etmesi gerekiyor.

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